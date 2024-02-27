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СМИ: на Украине зафиксировали рекордные продажи элитных иномарок - РИА Новости, 27.02.2024
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19:25 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/ukraina-1929856230.html
СМИ: на Украине зафиксировали рекордные продажи элитных иномарок
СМИ: на Украине зафиксировали рекордные продажи элитных иномарок - РИА Новости, 27.02.2024
СМИ: на Украине зафиксировали рекордные продажи элитных иномарок
На Украине в 2023 году зафиксированы рекордные продажи элитных иномарок, одна из причин – появление новых покупателей, которые резко разбогатели на вооруженном... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T19:25
2024-02-27T19:25
специальная военная операция на украине
экономика
авто
украина
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. На Украине в 2023 году зафиксированы рекордные продажи элитных иномарок, одна из причин – появление новых покупателей, которые резко разбогатели на вооруженном конфликте, пишет во вторник украинское издание "Страна". "На Украине в прошлом году были зафиксированы рекордные продажи элитных иномарок. Некоторые премиальные марки попали в топ-10 самых продаваемых авто, чего не было даже в мирное время. А количество Tesla на Украине увеличилось по сравнению с 2021 годом почти в 10 раз", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Издание приводит данные украинской компании "Автоконсалтинг", согласно которым, например, продажи автомобилей BMW выросли в полтора раза по сравнению с 2021 годом. По информации "Страны", это связано с тем, что жители Украины, у которых были сбережения, начали больше вкладывать в автомобили, а не недвижимость или бизнес. "Появилась категория новых претендентов на элитные авто - людей, благосостояние которых с начала войны сильно выросло. По словам сотрудников салона (по продаже авто – ред.), массово обновляют машины на что-то "более приличное", в частности, силовики. Кроме того, в стране появился целый слой людей, которые резко разбогатели на войне. В том числе и на коррупционных схемах по поставкам в армию. Они также являются крупной категорией покупателей элитных авто", - пишет "Страна". По данным издания, существенно выросли продажи электрокаров Tesla: в 2022 году на Украине купили около 1,7 тысячи таких автомобилей, что в 3,5 раза больше, чем в 2021 году. В 2023 году продажи электрокаров Tesla превысили 7,6 тысячи.
https://ria.ru/20240222/ukraina-1928936526.html
https://ria.ru/20231201/ukraina-1913227508.html
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экономика, авто, украина
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Авто, Украина
СМИ: на Украине зафиксировали рекордные продажи элитных иномарок

"Страна": разбогатевшие на конфликте на Украине люди скупают элитные иномарки

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. На Украине в 2023 году зафиксированы рекордные продажи элитных иномарок, одна из причин – появление новых покупателей, которые резко разбогатели на вооруженном конфликте, пишет во вторник украинское издание "Страна".
"На Украине в прошлом году были зафиксированы рекордные продажи элитных иномарок. Некоторые премиальные марки попали в топ-10 самых продаваемых авто, чего не было даже в мирное время. А количество Tesla на Украине увеличилось по сравнению с 2021 годом почти в 10 раз", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
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Издание приводит данные украинской компании "Автоконсалтинг", согласно которым, например, продажи автомобилей BMW выросли в полтора раза по сравнению с 2021 годом. По информации "Страны", это связано с тем, что жители Украины, у которых были сбережения, начали больше вкладывать в автомобили, а не недвижимость или бизнес.
"Появилась категория новых претендентов на элитные авто - людей, благосостояние которых с начала войны сильно выросло. По словам сотрудников салона (по продаже авто – ред.), массово обновляют машины на что-то "более приличное", в частности, силовики. Кроме того, в стране появился целый слой людей, которые резко разбогатели на войне. В том числе и на коррупционных схемах по поставкам в армию. Они также являются крупной категорией покупателей элитных авто", - пишет "Страна".
По данным издания, существенно выросли продажи электрокаров Tesla: в 2022 году на Украине купили около 1,7 тысячи таких автомобилей, что в 3,5 раза больше, чем в 2021 году. В 2023 году продажи электрокаров Tesla превысили 7,6 тысячи.
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