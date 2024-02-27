https://ria.ru/20240227/ukraina-1929856230.html

СМИ: на Украине зафиксировали рекордные продажи элитных иномарок

СМИ: на Украине зафиксировали рекордные продажи элитных иномарок - РИА Новости, 27.02.2024

СМИ: на Украине зафиксировали рекордные продажи элитных иномарок

На Украине в 2023 году зафиксированы рекордные продажи элитных иномарок, одна из причин – появление новых покупателей, которые резко разбогатели на вооруженном... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T19:25

2024-02-27T19:25

2024-02-27T19:25

специальная военная операция на украине

экономика

авто

украина

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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. На Украине в 2023 году зафиксированы рекордные продажи элитных иномарок, одна из причин – появление новых покупателей, которые резко разбогатели на вооруженном конфликте, пишет во вторник украинское издание "Страна". "На Украине в прошлом году были зафиксированы рекордные продажи элитных иномарок. Некоторые премиальные марки попали в топ-10 самых продаваемых авто, чего не было даже в мирное время. А количество Tesla на Украине увеличилось по сравнению с 2021 годом почти в 10 раз", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Издание приводит данные украинской компании "Автоконсалтинг", согласно которым, например, продажи автомобилей BMW выросли в полтора раза по сравнению с 2021 годом. По информации "Страны", это связано с тем, что жители Украины, у которых были сбережения, начали больше вкладывать в автомобили, а не недвижимость или бизнес. "Появилась категория новых претендентов на элитные авто - людей, благосостояние которых с начала войны сильно выросло. По словам сотрудников салона (по продаже авто – ред.), массово обновляют машины на что-то "более приличное", в частности, силовики. Кроме того, в стране появился целый слой людей, которые резко разбогатели на войне. В том числе и на коррупционных схемах по поставкам в армию. Они также являются крупной категорией покупателей элитных авто", - пишет "Страна". По данным издания, существенно выросли продажи электрокаров Tesla: в 2022 году на Украине купили около 1,7 тысячи таких автомобилей, что в 3,5 раза больше, чем в 2021 году. В 2023 году продажи электрокаров Tesla превысили 7,6 тысячи.

https://ria.ru/20240222/ukraina-1928936526.html

https://ria.ru/20231201/ukraina-1913227508.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, авто, украина