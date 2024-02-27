https://ria.ru/20240227/ukraina-1929837746.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.02.2024
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T17:48
2024-02-27T17:48
2024-02-27T17:48
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 17.37 (по мск) сигнал тревоги прозвучал в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях, а также подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской. Через минуту тревогу объявили в Николаевской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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украина, россия, харьковская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Харьковская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской и еще в трех областях Украины объявили воздушную тревогу