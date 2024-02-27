https://ria.ru/20240227/ukraina-1929723953.html

В Париже назвали возможную отправку войск на Украину началом мировой войны

В Париже назвали возможную отправку войск на Украину началом мировой войны - РИА Новости, 27.02.2024

В Париже назвали возможную отправку войск на Украину началом мировой войны

Отправка французских солдат на Украину станет началом Третьей мировой войны, предупредил в социальной сети Х лидер французской националистической партии... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T11:20

2024-02-27T11:20

2024-02-27T11:20

специальная военная операция на украине

в мире

россия

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флориан филиппо

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Отправка французских солдат на Украину станет началом Третьей мировой войны, предупредил в социальной сети Х лидер французской националистической партии "Патриоты" Флориан Филиппо, назвав президента Франции Эммануэля Макрона "безумцем" и призвав заблокировать его намерения в парламенте. Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ. "Отправка французских солдат на Украину: Макрон безумец… Это очевидно будет война с Россией, Третья мировая война! Заблокируем его! Задействуем статью 35 Конституции об объявлении войны!" - написал Филиппо на своей странице.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Президент РФ Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, заявлял, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ.

https://ria.ru/20240227/politika-1929656381.html

https://ria.ru/20240226/zapad-1929636932.html

https://ria.ru/20240226/kapitulyatsiya-1929429083.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, франция, флориан филиппо, нато, ситуация в днр и лнр, эммануэль макрон