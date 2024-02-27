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Небензя осудил удары США по Ираку и Йемену - РИА Новости, 27.02.2024
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20:40 27.02.2024 (обновлено: 20:41 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/ugroza-1929865960.html
Небензя осудил удары США по Ираку и Йемену
Небензя осудил удары США по Ираку и Йемену - РИА Новости, 27.02.2024
Небензя осудил удары США по Ираку и Йемену
Атаки США на объекты в Йемене и Ираке представляют собой прямую угрозу международному миру и безопасности, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T20:40
2024-02-27T20:41
в мире
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ирак
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ООН, 27 фев – РИА Новости. Атаки США на объекты в Йемене и Ираке представляют собой прямую угрозу международному миру и безопасности, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "У нас нет никаких сомнений в том, что непрекращающиеся в последнее время американские атаки на объекты в Ираке и Йемене, как бы их ни пытались обосновать в Вашингтоне, представляют собой прямую угрозу международному миру и безопасности, подрывают миропорядок, опирающийся на верховенство универсального международного права и центральную роль ООН", - сказал Небензя. Он также указал, что израильская авиация только за последний месяц неоднократно атаковала международные аэропорты в Дамаске и Алеппо, которые служат основными воротами для ввоза в Сирию ооновской помощи, и наносила удары по районам Дейр-эз-Зора, Абу-Кемаля и Голанских высот. "А целями американских авиаударов вообще стали объекты и позиции ВС САР на востоке страны, где сирийские военные продолжают упорную борьбу с недобитыми игиловцами, которым Вашингтон, вопреки своим заявлениям, на деле обеспечивает опеку и покровительство", - отметил постпред. "Со своей стороны, решительно осуждаем продолжающиеся налеты по территории САР. Расцениваем их как грубейшее нарушение суверенитета этого государства и базовых норм международного права", - добавил он.
https://ria.ru/20240203/ssha-1925151114.html
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в мире, йемен, ирак, василий небензя, оон
В мире, Йемен, Ирак, Василий Небензя, ООН
Небензя осудил удары США по Ираку и Йемену

Небензя назвал удары США по Ираку и Йемену угрозой международной безопасности

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Quince LanfordАмериканские военные на авиабазе Айн аль-Асад в Ираке
Американские военные на авиабазе Айн аль-Асад в Ираке - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Quince Lanford
Американские военные на авиабазе Айн аль-Асад в Ираке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 27 фев – РИА Новости. Атаки США на объекты в Йемене и Ираке представляют собой прямую угрозу международному миру и безопасности, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"У нас нет никаких сомнений в том, что непрекращающиеся в последнее время американские атаки на объекты в Ираке и Йемене, как бы их ни пытались обосновать в Вашингтоне, представляют собой прямую угрозу международному миру и безопасности, подрывают миропорядок, опирающийся на верховенство универсального международного права и центральную роль ООН", - сказал Небензя.
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Он также указал, что израильская авиация только за последний месяц неоднократно атаковала международные аэропорты в Дамаске и Алеппо, которые служат основными воротами для ввоза в Сирию ооновской помощи, и наносила удары по районам Дейр-эз-Зора, Абу-Кемаля и Голанских высот. "А целями американских авиаударов вообще стали объекты и позиции ВС САР на востоке страны, где сирийские военные продолжают упорную борьбу с недобитыми игиловцами, которым Вашингтон, вопреки своим заявлениям, на деле обеспечивает опеку и покровительство", - отметил постпред.
"Со своей стороны, решительно осуждаем продолжающиеся налеты по территории САР. Расцениваем их как грубейшее нарушение суверенитета этого государства и базовых норм международного права", - добавил он.
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