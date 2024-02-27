Небензя осудил удары США по Ираку и Йемену
Небензя назвал удары США по Ираку и Йемену угрозой международной безопасности
Американские военные на авиабазе Айн аль-Асад в Ираке. Архивное фото
ООН, 27 фев – РИА Новости. Атаки США на объекты в Йемене и Ираке представляют собой прямую угрозу международному миру и безопасности, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"У нас нет никаких сомнений в том, что непрекращающиеся в последнее время американские атаки на объекты в Ираке и Йемене, как бы их ни пытались обосновать в Вашингтоне, представляют собой прямую угрозу международному миру и безопасности, подрывают миропорядок, опирающийся на верховенство универсального международного права и центральную роль ООН", - сказал Небензя.
Он также указал, что израильская авиация только за последний месяц неоднократно атаковала международные аэропорты в Дамаске и Алеппо, которые служат основными воротами для ввоза в Сирию ооновской помощи, и наносила удары по районам Дейр-эз-Зора, Абу-Кемаля и Голанских высот. "А целями американских авиаударов вообще стали объекты и позиции ВС САР на востоке страны, где сирийские военные продолжают упорную борьбу с недобитыми игиловцами, которым Вашингтон, вопреки своим заявлениям, на деле обеспечивает опеку и покровительство", - отметил постпред.
"Со своей стороны, решительно осуждаем продолжающиеся налеты по территории САР. Расцениваем их как грубейшее нарушение суверенитета этого государства и базовых норм международного права", - добавил он.