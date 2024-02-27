https://ria.ru/20240227/ugroza-1929865960.html

Небензя осудил удары США по Ираку и Йемену

Небензя осудил удары США по Ираку и Йемену - РИА Новости, 27.02.2024

Небензя осудил удары США по Ираку и Йемену

Атаки США на объекты в Йемене и Ираке представляют собой прямую угрозу международному миру и безопасности, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T20:40

2024-02-27T20:40

2024-02-27T20:41

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василий небензя

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ООН, 27 фев – РИА Новости. Атаки США на объекты в Йемене и Ираке представляют собой прямую угрозу международному миру и безопасности, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "У нас нет никаких сомнений в том, что непрекращающиеся в последнее время американские атаки на объекты в Ираке и Йемене, как бы их ни пытались обосновать в Вашингтоне, представляют собой прямую угрозу международному миру и безопасности, подрывают миропорядок, опирающийся на верховенство универсального международного права и центральную роль ООН", - сказал Небензя. Он также указал, что израильская авиация только за последний месяц неоднократно атаковала международные аэропорты в Дамаске и Алеппо, которые служат основными воротами для ввоза в Сирию ооновской помощи, и наносила удары по районам Дейр-эз-Зора, Абу-Кемаля и Голанских высот. "А целями американских авиаударов вообще стали объекты и позиции ВС САР на востоке страны, где сирийские военные продолжают упорную борьбу с недобитыми игиловцами, которым Вашингтон, вопреки своим заявлениям, на деле обеспечивает опеку и покровительство", - отметил постпред. "Со своей стороны, решительно осуждаем продолжающиеся налеты по территории САР. Расцениваем их как грубейшее нарушение суверенитета этого государства и базовых норм международного права", - добавил он.

https://ria.ru/20240203/ssha-1925151114.html

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в мире, йемен, ирак, василий небензя, оон