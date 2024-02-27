https://ria.ru/20240227/uaz-1929717390.html

Мурманчанин передал участникам спецоперации свой "УАЗ"

Мурманчанин передал участникам спецоперации свой "УАЗ" - РИА Новости, 27.02.2024

Мурманчанин передал участникам спецоперации свой "УАЗ"

Мурманчанин Вадим Барахтин передал военнослужащим, которые выполняют боевые задачи в зоне спецоперации, автомобиль "УАЗ-2206", сообщил оперативный штаб... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T10:55

2024-02-27T10:55

2024-02-27T10:55

надежные люди

мурманская область

ульяновский автомобильный завод (уаз)

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МУРМАНСК, 27 фев – РИА Новости. Мурманчанин Вадим Барахтин передал военнослужащим, которые выполняют боевые задачи в зоне спецоперации, автомобиль "УАЗ-2206", сообщил оперативный штаб Мурманской области. "Раньше на "буханке" они вместе с сыном ездили на рыбалку и за грибами. Но машину отдают без сожаления, так как уверены – в зоне проведения СВО она нужнее", - пояснили в оперативном штабе. Отмечается, что автомобиль абсолютно исправен. Также вместе с ним переданы комплектующие. Бойцы поблагодарили мурманчанина за поддержку, подчеркнув, что такая техника крайне необходима для решения боевых задач.

https://ria.ru/20240222/svo-1929044125.html

мурманская область

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мурманская область, ульяновский автомобильный завод (уаз)