Рейтинг@Mail.ru
Мурманчанин передал участникам спецоперации свой "УАЗ" - РИА Новости, 27.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
10:55 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/uaz-1929717390.html
Мурманчанин передал участникам спецоперации свой "УАЗ"
Мурманчанин передал участникам спецоперации свой "УАЗ" - РИА Новости, 27.02.2024
Мурманчанин передал участникам спецоперации свой "УАЗ"
Мурманчанин Вадим Барахтин передал военнослужащим, которые выполняют боевые задачи в зоне спецоперации, автомобиль "УАЗ-2206", сообщил оперативный штаб... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T10:55
2024-02-27T10:55
надежные люди
мурманская область
ульяновский автомобильный завод (уаз)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929704838_36:0:1245:680_1920x0_80_0_0_ddbce3c1073cfcd7fc99330a31dfd476.jpg
МУРМАНСК, 27 фев – РИА Новости. Мурманчанин Вадим Барахтин передал военнослужащим, которые выполняют боевые задачи в зоне спецоперации, автомобиль "УАЗ-2206", сообщил оперативный штаб Мурманской области. "Раньше на "буханке" они вместе с сыном ездили на рыбалку и за грибами. Но машину отдают без сожаления, так как уверены – в зоне проведения СВО она нужнее", - пояснили в оперативном штабе. Отмечается, что автомобиль абсолютно исправен. Также вместе с ним переданы комплектующие. Бойцы поблагодарили мурманчанина за поддержку, подчеркнув, что такая техника крайне необходима для решения боевых задач.
https://ria.ru/20240222/svo-1929044125.html
мурманская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929704838_187:0:1094:680_1920x0_80_0_0_7627190583c822c38cdad2a6b3e6118a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мурманская область, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Надежные люди, Мурманская область, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)

Мурманчанин передал участникам спецоперации свой "УАЗ"

© Фото : Оперативный штаб Мурманской областиУАЗ, переданный жителем Мурманска в зону СВО
УАЗ, переданный жителем Мурманска в зону СВО - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© Фото : Оперативный штаб Мурманской области
УАЗ, переданный жителем Мурманска в зону СВО
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 27 фев – РИА Новости. Мурманчанин Вадим Барахтин передал военнослужащим, которые выполняют боевые задачи в зоне спецоперации, автомобиль "УАЗ-2206", сообщил оперативный штаб Мурманской области.
"Раньше на "буханке" они вместе с сыном ездили на рыбалку и за грибами. Но машину отдают без сожаления, так как уверены – в зоне проведения СВО она нужнее", - пояснили в оперативном штабе.
Отмечается, что автомобиль абсолютно исправен. Также вместе с ним переданы комплектующие. Бойцы поблагодарили мурманчанина за поддержку, подчеркнув, что такая техника крайне необходима для решения боевых задач.
Власти Лискинского района Воронежской области передали бойцам в зону СВО автомобиль УАЗ
Власти Лискинского района передали автомобиль УАЗ в зону СВО
22 февраля, 18:02
 
Надежные людиМурманская областьУльяновский автомобильный завод (УАЗ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала