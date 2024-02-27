https://ria.ru/20240227/uaz-1929717390.html
Мурманчанин передал участникам спецоперации свой "УАЗ"
Мурманчанин передал участникам спецоперации свой "УАЗ" - РИА Новости, 27.02.2024
Мурманчанин передал участникам спецоперации свой "УАЗ"
Мурманчанин Вадим Барахтин передал военнослужащим, которые выполняют боевые задачи в зоне спецоперации, автомобиль "УАЗ-2206", сообщил оперативный штаб... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T10:55
2024-02-27T10:55
2024-02-27T10:55
надежные люди
мурманская область
ульяновский автомобильный завод (уаз)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929704838_36:0:1245:680_1920x0_80_0_0_ddbce3c1073cfcd7fc99330a31dfd476.jpg
МУРМАНСК, 27 фев – РИА Новости. Мурманчанин Вадим Барахтин передал военнослужащим, которые выполняют боевые задачи в зоне спецоперации, автомобиль "УАЗ-2206", сообщил оперативный штаб Мурманской области. "Раньше на "буханке" они вместе с сыном ездили на рыбалку и за грибами. Но машину отдают без сожаления, так как уверены – в зоне проведения СВО она нужнее", - пояснили в оперативном штабе. Отмечается, что автомобиль абсолютно исправен. Также вместе с ним переданы комплектующие. Бойцы поблагодарили мурманчанина за поддержку, подчеркнув, что такая техника крайне необходима для решения боевых задач.
https://ria.ru/20240222/svo-1929044125.html
мурманская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929704838_187:0:1094:680_1920x0_80_0_0_7627190583c822c38cdad2a6b3e6118a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурманская область, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Надежные люди, Мурманская область, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
МУРМАНСК, 27 фев – РИА Новости. Мурманчанин Вадим Барахтин передал военнослужащим, которые выполняют боевые задачи в зоне спецоперации, автомобиль "УАЗ-2206", сообщил оперативный штаб Мурманской области.
"Раньше на "буханке" они вместе с сыном ездили на рыбалку и за грибами. Но машину отдают без сожаления, так как уверены – в зоне проведения СВО она нужнее", - пояснили в оперативном штабе.
Отмечается, что автомобиль абсолютно исправен. Также вместе с ним переданы комплектующие. Бойцы поблагодарили мурманчанина за поддержку, подчеркнув, что такая техника крайне необходима для решения боевых задач.
Власти Лискинского района передали автомобиль УАЗ в зону СВО