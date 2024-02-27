https://ria.ru/20240227/turtsiya-1929712510.html

Российский посол рассказал о давлении США на турецкие компании

Российский посол рассказал о давлении США на турецкие компании - РИА Новости, 27.02.2024

Российский посол рассказал о давлении США на турецкие компании

Представители США "терроризируют" турецкий бизнес, работающий с РФ, давление Вашингтона на турецкие компании противоречит нормам межгосударственного общения,... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T10:43

2024-02-27T10:43

2024-02-27T10:47

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в мире

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санкции

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АНКАРА, 27 фев – РИА Новости, Вугар Гасанов. Представители США "терроризируют" турецкий бизнес, работающий с РФ, давление Вашингтона на турецкие компании противоречит нормам межгосударственного общения, заявил РИА Новости посол России в Турции Алексей Ерхов.Дипломаты посольства и генконсульства США в Анкаре и Стамбуле посещают турецкие компании и финансовые учреждения, грозят им из-за торговых отношений с Россией, пишет во вторник газета Aydınlık со ссылкой на источники."Информация о том, что американские представители энергично работают с турецким бизнесом, по сути, терроризируя его и угрожая последствиями в случае продолжения торгово-экономического сотрудничества с Россией, у нас тоже имеется. На наш взгляд, такая практика едва ли соответствует нормам и принципам межгосударственного общения", — заявил Ерхов.С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями.Вопросом занялся турецкий Минторг, Москва ведет диалог с Анкарой. Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платежных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе 14 февраля сообщал, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона.

https://ria.ru/20240226/turtsiya-1929467358.html

https://ria.ru/20240226/turtsiya-1929501947.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, россия, турция, в мире, санкции в отношении россии, реакция на санкции, санкции