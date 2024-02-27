https://ria.ru/20240227/turtsiya-1929712510.html
Российский посол рассказал о давлении США на турецкие компании
Российский посол рассказал о давлении США на турецкие компании - РИА Новости, 27.02.2024
Российский посол рассказал о давлении США на турецкие компании
Представители США "терроризируют" турецкий бизнес, работающий с РФ, давление Вашингтона на турецкие компании противоречит нормам межгосударственного общения,... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T10:43
2024-02-27T10:43
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АНКАРА, 27 фев – РИА Новости, Вугар Гасанов. Представители США "терроризируют" турецкий бизнес, работающий с РФ, давление Вашингтона на турецкие компании противоречит нормам межгосударственного общения, заявил РИА Новости посол России в Турции Алексей Ерхов.Дипломаты посольства и генконсульства США в Анкаре и Стамбуле посещают турецкие компании и финансовые учреждения, грозят им из-за торговых отношений с Россией, пишет во вторник газета Aydınlık со ссылкой на источники."Информация о том, что американские представители энергично работают с турецким бизнесом, по сути, терроризируя его и угрожая последствиями в случае продолжения торгово-экономического сотрудничества с Россией, у нас тоже имеется. На наш взгляд, такая практика едва ли соответствует нормам и принципам межгосударственного общения", — заявил Ерхов.С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями.Вопросом занялся турецкий Минторг, Москва ведет диалог с Анкарой. Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платежных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе 14 февраля сообщал, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона.
https://ria.ru/20240226/turtsiya-1929467358.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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США, Россия, Турция, В мире, Санкции в отношении России, Реакция на санкции, Санкции
Российский посол рассказал о давлении США на турецкие компании
Ерхов: представители США "терроризируют" турецкий бизнес, работающий с Россией
АНКАРА, 27 фев – РИА Новости, Вугар Гасанов. Представители США "терроризируют" турецкий бизнес, работающий с РФ, давление Вашингтона на турецкие компании противоречит нормам межгосударственного общения, заявил РИА Новости посол России в Турции Алексей Ерхов.
Дипломаты посольства и генконсульства США в Анкаре и Стамбуле посещают турецкие компании и финансовые учреждения, грозят им из-за торговых отношений с Россией, пишет во вторник газета Aydınlık со ссылкой на источники.
В Турции забили тревогу из-за проблем с переводами из России
"Информация о том, что американские представители энергично работают с турецким бизнесом, по сути, терроризируя его и угрожая последствиями в случае продолжения торгово-экономического сотрудничества с Россией, у нас тоже имеется. На наш взгляд, такая практика едва ли соответствует нормам и принципам межгосударственного общения", — заявил Ерхов.
С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США
на Турцию
в связи с санкциями.
Вопросом занялся турецкий Минторг, Москва
ведет диалог с Анкарой
. Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платежных переводах с Россией
, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе 14 февраля сообщал, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона.
Турецкие бизнесмены рассказали, как США преследуют их за работу с Россией