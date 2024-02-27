Рейтинг@Mail.ru
Российский посол рассказал о давлении США на турецкие компании - РИА Новости, 27.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:43 27.02.2024 (обновлено: 10:47 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/turtsiya-1929712510.html
Российский посол рассказал о давлении США на турецкие компании
Российский посол рассказал о давлении США на турецкие компании - РИА Новости, 27.02.2024
Российский посол рассказал о давлении США на турецкие компании
Представители США "терроризируют" турецкий бизнес, работающий с РФ, давление Вашингтона на турецкие компании противоречит нормам межгосударственного общения,... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T10:43
2024-02-27T10:47
сша
россия
турция
в мире
санкции в отношении россии
реакция на санкции
санкции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149854/81/1498548150_0:38:1429:842_1920x0_80_0_0_fa8608d9af38f1655854a67694adf7d5.jpg
АНКАРА, 27 фев – РИА Новости, Вугар Гасанов. Представители США "терроризируют" турецкий бизнес, работающий с РФ, давление Вашингтона на турецкие компании противоречит нормам межгосударственного общения, заявил РИА Новости посол России в Турции Алексей Ерхов.Дипломаты посольства и генконсульства США в Анкаре и Стамбуле посещают турецкие компании и финансовые учреждения, грозят им из-за торговых отношений с Россией, пишет во вторник газета Aydınlık со ссылкой на источники."Информация о том, что американские представители энергично работают с турецким бизнесом, по сути, терроризируя его и угрожая последствиями в случае продолжения торгово-экономического сотрудничества с Россией, у нас тоже имеется. На наш взгляд, такая практика едва ли соответствует нормам и принципам межгосударственного общения", — заявил Ерхов.С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями.Вопросом занялся турецкий Минторг, Москва ведет диалог с Анкарой. Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платежных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе 14 февраля сообщал, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона.
https://ria.ru/20240226/turtsiya-1929467358.html
https://ria.ru/20240226/turtsiya-1929501947.html
сша
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149854/81/1498548150_0:0:1429:1072_1920x0_80_0_0_fe9e54077fcd9d63df7ae28967ffc1f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, турция, в мире, санкции в отношении россии, реакция на санкции, санкции
США, Россия, Турция, В мире, Санкции в отношении России, Реакция на санкции, Санкции
Российский посол рассказал о давлении США на турецкие компании

Ерхов: представители США "терроризируют" турецкий бизнес, работающий с Россией

© РИА Новости / Александр ЛешуковПосол России в Турции Алексей Ерхов
Посол России в Турции Алексей Ерхов - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Александр Лешуков
Посол России в Турции Алексей Ерхов . Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 27 фев – РИА Новости, Вугар Гасанов. Представители США "терроризируют" турецкий бизнес, работающий с РФ, давление Вашингтона на турецкие компании противоречит нормам межгосударственного общения, заявил РИА Новости посол России в Турции Алексей Ерхов.
Дипломаты посольства и генконсульства США в Анкаре и Стамбуле посещают турецкие компании и финансовые учреждения, грозят им из-за торговых отношений с Россией, пишет во вторник газета Aydınlık со ссылкой на источники.
Российские туристы в Анталье - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
В Турции забили тревогу из-за проблем с переводами из России
Вчера, 09:13
"Информация о том, что американские представители энергично работают с турецким бизнесом, по сути, терроризируя его и угрожая последствиями в случае продолжения торгово-экономического сотрудничества с Россией, у нас тоже имеется. На наш взгляд, такая практика едва ли соответствует нормам и принципам межгосударственного общения", — заявил Ерхов.
С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями.
Вопросом занялся турецкий Минторг, Москва ведет диалог с Анкарой. Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платежных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе 14 февраля сообщал, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
Турецкие бизнесмены рассказали, как США преследуют их за работу с Россией
Вчера, 11:32
 
СШАРоссияТурцияВ миреСанкции в отношении РоссииРеакция на санкцииСанкции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала