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ЦБ включил первую организацию в реестр операторов приема платежей

ЦБ включил первую организацию в реестр операторов приема платежей - РИА Новости, 27.02.2024

ЦБ включил первую организацию в реестр операторов приема платежей

Банк России включил первую организацию в реестр операторов приема платежей, сообщает регулятор. РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T12:32

2024-02-27T12:32

2024-02-27T12:32

экономика

россия

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Банк России включил первую организацию в реестр операторов приема платежей, сообщает регулятор. В России с 1 октября вступил в силу закон, направленный на усиление контроля за деятельностью платежных агентов в целях повышения прозрачности рынка приема платежей. Принимать платежи физлиц теперь могут лишь организации, включенные Центробанком в соответствующий реестр. Регулятор со своей стороны вправе запрашивать и безвозмездно получать от федеральных ведомств, их территориальных органов и юрлиц документы и информацию об операторах приема платежей, необходимые для ведения такого реестра. "Первым в реестр операторов по приему платежей включено ООО "Цифровые инновации". Порядок включения в реестр установлен указанием Банка России", - говорится в сообщении. Отмечается, что такие операторы обеспечивают приему наличных платежей как через кассу, так и с использованием платежных терминалов и позволяют гражданам оплачивать товары, услуги (например, жилищно-коммунальные услуги, услуги связи, телевидения и интернета), а также совершать обязательные платежи. Регулятор также напоминает, что организации, осуществлявшие прием платежей в качестве операторов, смогут работать без включения сведений о них в реестр Банка России только в течение годового переходного периода после принятия закона - до 1 октября текущего года.

https://ria.ru/20240221/birzha-1928745215.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)