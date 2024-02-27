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Российские войска заняли более выгодные позиции на Херсонском направлении

Российские войска заняли более выгодные позиции на Херсонском направлении - РИА Новости, 27.02.2024

Российские войска заняли более выгодные позиции на Херсонском направлении

Российские подразделения на Херсонском направлении отразили три контратаки противника в районе Работино, уничтожили в течение суток до 40 украинских... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T15:25

2024-02-27T15:25

2024-02-27T15:25

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

работино

запорожская область

безопасность

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российские подразделения на Херсонском направлении отразили три контратаки противника в районе Работино, уничтожили в течение суток до 40 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", сообщило во вторник Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате активных действий российские подразделения заняли более выгодные позиции и отразили три контратаки штурмовых групп 118-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 23-й бригады нацгвардии и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Нестерянка Запорожской области и Ильинка Днепропетровской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, две боевые машины пехоты и два автомобиля. Также уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

россия

работино

запорожская область

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россия, вооруженные силы украины, работино, запорожская область, безопасность