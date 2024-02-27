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Российские войска заняли более выгодные позиции на Херсонском направлении - РИА Новости, 27.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:25 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/spetsoperatsiya-1929799889.html
Российские войска заняли более выгодные позиции на Херсонском направлении
Российские войска заняли более выгодные позиции на Херсонском направлении - РИА Новости, 27.02.2024
Российские войска заняли более выгодные позиции на Херсонском направлении
Российские подразделения на Херсонском направлении отразили три контратаки противника в районе Работино, уничтожили в течение суток до 40 украинских... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T15:25
2024-02-27T15:25
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
работино
запорожская область
безопасность
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российские подразделения на Херсонском направлении отразили три контратаки противника в районе Работино, уничтожили в течение суток до 40 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", сообщило во вторник Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате активных действий российские подразделения заняли более выгодные позиции и отразили три контратаки штурмовых групп 118-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 23-й бригады нацгвардии и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Нестерянка Запорожской области и Ильинка Днепропетровской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, две боевые машины пехоты и два автомобиля. Также уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия, вооруженные силы украины, работино, запорожская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Работино, Запорожская область, Безопасность
Российские войска заняли более выгодные позиции на Херсонском направлении

ВС РФ отразили 3 атаки и заняли более выгодные позиции на Херсонском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российские подразделения на Херсонском направлении отразили три контратаки противника в районе Работино, уничтожили в течение суток до 40 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", сообщило во вторник Минобороны РФ.
"На Херсонском направлении в результате активных действий российские подразделения заняли более выгодные позиции и отразили три контратаки штурмовых групп 118-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 23-й бригады нацгвардии и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Нестерянка Запорожской области и Ильинка Днепропетровской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, две боевые машины пехоты и два автомобиля. Также уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
26 февраля, 14:57
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.02.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныРаботиноЗапорожская областьБезопасность
 
 
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