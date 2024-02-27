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Российские войска заняли более выгодные позиции на Херсонском направлении
Российские войска заняли более выгодные позиции на Херсонском направлении - РИА Новости, 27.02.2024
Российские войска заняли более выгодные позиции на Херсонском направлении
Российские подразделения на Херсонском направлении отразили три контратаки противника в районе Работино, уничтожили в течение суток до 40 украинских... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T15:25
2024-02-27T15:25
2024-02-27T15:25
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
работино
запорожская область
безопасность
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российские подразделения на Херсонском направлении отразили три контратаки противника в районе Работино, уничтожили в течение суток до 40 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", сообщило во вторник Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате активных действий российские подразделения заняли более выгодные позиции и отразили три контратаки штурмовых групп 118-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 23-й бригады нацгвардии и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Нестерянка Запорожской области и Ильинка Днепропетровской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, две боевые машины пехоты и два автомобиля. Также уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия, вооруженные силы украины, работино, запорожская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Работино, Запорожская область, Безопасность
Российские войска заняли более выгодные позиции на Херсонском направлении
ВС РФ отразили 3 атаки и заняли более выгодные позиции на Херсонском направлении