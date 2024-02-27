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Авиация поразила опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
Авиация поразила опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 27.02.2024
Авиация поразила опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские штурмовики Су-25 поразили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T05:05
2024-02-27T05:05
2024-02-27T05:09
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Российские штурмовики Су-25 поразили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны. "Экипажи штурмовых самолетов Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) поразили опорный пункт и живую силу ВСУ на Краснолиманском направлении. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с последующим кабрированием на предельно малой высоте в 25 метров. По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были уничтожены", — говорится в заявлении.После выполнения боевой задачи экипажи выполнили противоракетный маневр с отстрелом ложных тепловых целей и успешно вернулись на аэродром базирования. "Выполнили боевую задачу по нанесению авиационного удара по пункту скопления живой силы противника. Полет выполняли на предельно малых высотах. Осуществляли пуски неуправляемых авиационных ракет типа НАР С-8", — рассказал летчик Су-25, видео разговора с которым приводит пресс-служба военного ведомства.Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники ВСУ, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, воздушно-космические силы россии, россия, су-25, безопасность
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Авиация поразила опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
МО: российские Су-25 поразили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Российские штурмовики Су-25 поразили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны.
«
"Экипажи штурмовых самолетов Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) поразили опорный пункт и живую силу ВСУ на Краснолиманском направлении. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с последующим кабрированием на предельно малой высоте в 25 метров. По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были уничтожены", — говорится в заявлении.
После выполнения боевой задачи экипажи выполнили противоракетный маневр с отстрелом ложных тепловых целей и успешно вернулись на аэродром базирования.
"Выполнили боевую задачу по нанесению авиационного удара по пункту скопления живой силы противника. Полет выполняли на предельно малых высотах. Осуществляли пуски неуправляемых авиационных ракет типа НАР С-8", — рассказал летчик Су-25, видео разговора с которым приводит пресс-служба военного ведомства.
Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники ВСУ, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
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