Рейтинг@Mail.ru
Авиация поразила опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 27.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 27.02.2024 (обновлено: 05:09 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/spetsoperatsiya-1929682101.html
Авиация поразила опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
Авиация поразила опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 27.02.2024
Авиация поразила опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские штурмовики Су-25 поразили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T05:05
2024-02-27T05:09
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
воздушно-космические силы россии
россия
су-25
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/11/1872418175_0:31:3036:1739_1920x0_80_0_0_ae6d8fec6467aa4c5bdd618db61ea7a3.jpg
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Российские штурмовики Су-25 поразили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны. &quot;Экипажи штурмовых самолетов Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) поразили опорный пункт и живую силу ВСУ на Краснолиманском направлении. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с последующим кабрированием на предельно малой высоте в 25 метров. По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были уничтожены&quot;, — говорится в заявлении.После выполнения боевой задачи экипажи выполнили противоракетный маневр с отстрелом ложных тепловых целей и успешно вернулись на аэродром базирования. "Выполнили боевую задачу по нанесению авиационного удара по пункту скопления живой силы противника. Полет выполняли на предельно малых высотах. Осуществляли пуски неуправляемых авиационных ракет типа НАР С-8", — рассказал летчик Су-25, видео разговора с которым приводит пресс-служба военного ведомства.Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники ВСУ, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/11/1872418175_417:0:3036:1964_1920x0_80_0_0_201f4bc0993284556a91c7bcfc4a6ce9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, воздушно-космические силы россии, россия, су-25, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Воздушно-космические силы России, Россия, Су-25, Безопасность
Авиация поразила опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

МО: российские Су-25 поразили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкШтурмовик Су-25
Штурмовик Су-25 - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Штурмовик Су-25. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Российские штурмовики Су-25 поразили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны.
«

"Экипажи штурмовых самолетов Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) поразили опорный пункт и живую силу ВСУ на Краснолиманском направлении. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с последующим кабрированием на предельно малой высоте в 25 метров. По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были уничтожены", — говорится в заявлении.

После выполнения боевой задачи экипажи выполнили противоракетный маневр с отстрелом ложных тепловых целей и успешно вернулись на аэродром базирования.
"Выполнили боевую задачу по нанесению авиационного удара по пункту скопления живой силы противника. Полет выполняли на предельно малых высотах. Осуществляли пуски неуправляемых авиационных ракет типа НАР С-8", — рассказал летчик Су-25, видео разговора с которым приводит пресс-служба военного ведомства.
Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники ВСУ, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
Алексей Быстрик, гвардии полковник. В зоне СВО с 24 февраля 2022 года. Награжден орденом Мужества, орденами За заслуги перед Отечеством I и II степени, медалями За боевые отличия, За воинскую доблесть I и II степени - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
Россию не подвел ее единственный союзник
23 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВоздушно-космические силы РоссииРоссияСу-25Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала