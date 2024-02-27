https://ria.ru/20240227/spetsoperatsiya-1929681612.html

Артиллеристы сорвали эвакуацию военнослужащих ВСУ из подбитой техники

Артиллеристы сорвали эвакуацию военнослужащих ВСУ из подбитой техники - РИА Новости, 27.02.2024

Артиллеристы сорвали эвакуацию военнослужащих ВСУ из подбитой техники

Военнослужащие артиллерийского расчета гаубицы Д-30 Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили боевую легкобронированную технику ВСУ во время попытки... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T05:02

2024-02-27T05:02

2024-02-27T05:04

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ЛУГАНСК, 27 фев - РИА Новости. Военнослужащие артиллерийского расчета гаубицы Д-30 Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили боевую легкобронированную технику ВСУ во время попытки эвакуировать экипаж ранее подбитой боевой машины противника в зоне СВО, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Подразделением разведки с помощью БПЛА, ведущего оценку обстановки на поле боя, была выявлена попытка эвакуации экипажа пораженной машины противника", - сообщили в МО РФ. Сообщается, что, получив координаты, расчет орудия прибыл на закрытую огневую позицию, навел гаубицу и совершил серию выстрелов осколочно-фугасными снарядами. "Не желая дать врагу возможность поразить орудие ударным беспилотником, во время работы расчета за небом наблюдает военнослужащий с противодронным ружьем, прикрывающий своих сослуживцев. Прямое попадание по вражеской легкобронированной технике, зафиксированное средствами объективного контроля техники, не дало возможности противнику произвести эвакуацию", - пояснили в Минобороны.

https://ria.ru/20240227/soldaty-1929679698.html

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россия, центральный военный округ, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность