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Артиллеристы сорвали эвакуацию военнослужащих ВСУ из подбитой техники
Артиллеристы сорвали эвакуацию военнослужащих ВСУ из подбитой техники - РИА Новости, 27.02.2024
Артиллеристы сорвали эвакуацию военнослужащих ВСУ из подбитой техники
Военнослужащие артиллерийского расчета гаубицы Д-30 Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили боевую легкобронированную технику ВСУ во время попытки... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T05:02
2024-02-27T05:02
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ЛУГАНСК, 27 фев - РИА Новости. Военнослужащие артиллерийского расчета гаубицы Д-30 Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили боевую легкобронированную технику ВСУ во время попытки эвакуировать экипаж ранее подбитой боевой машины противника в зоне СВО, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Подразделением разведки с помощью БПЛА, ведущего оценку обстановки на поле боя, была выявлена попытка эвакуации экипажа пораженной машины противника", - сообщили в МО РФ. Сообщается, что, получив координаты, расчет орудия прибыл на закрытую огневую позицию, навел гаубицу и совершил серию выстрелов осколочно-фугасными снарядами. "Не желая дать врагу возможность поразить орудие ударным беспилотником, во время работы расчета за небом наблюдает военнослужащий с противодронным ружьем, прикрывающий своих сослуживцев. Прямое попадание по вражеской легкобронированной технике, зафиксированное средствами объективного контроля техники, не дало возможности противнику произвести эвакуацию", - пояснили в Минобороны.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Центральный военный округ, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Артиллеристы сорвали эвакуацию военнослужащих ВСУ из подбитой техники
МО: артиллеристы ЦВО сорвали эвакуацию военнослужащих ВСУ из подбитой техники
ЛУГАНСК, 27 фев - РИА Новости. Военнослужащие артиллерийского расчета гаубицы Д-30 Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили боевую легкобронированную технику ВСУ во время попытки эвакуировать экипаж ранее подбитой боевой машины противника в зоне СВО, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
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"Подразделением разведки с помощью БПЛА, ведущего оценку обстановки на поле боя, была выявлена попытка эвакуации экипажа пораженной машины противника", - сообщили в МО РФ.
Сообщается, что, получив координаты, расчет орудия прибыл на закрытую огневую позицию, навел гаубицу и совершил серию выстрелов осколочно-фугасными снарядами.
"Не желая дать врагу возможность поразить орудие ударным беспилотником, во время работы расчета за небом наблюдает военнослужащий с противодронным ружьем, прикрывающий своих сослуживцев. Прямое попадание по вражеской легкобронированной технике, зафиксированное средствами объективного контроля техники, не дало возможности противнику произвести эвакуацию", - пояснили в Минобороны.
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