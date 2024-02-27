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Артиллеристы сорвали эвакуацию военнослужащих ВСУ из подбитой техники - РИА Новости, 27.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:02 27.02.2024 (обновлено: 05:04 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/spetsoperatsiya-1929681612.html
Артиллеристы сорвали эвакуацию военнослужащих ВСУ из подбитой техники
Артиллеристы сорвали эвакуацию военнослужащих ВСУ из подбитой техники - РИА Новости, 27.02.2024
Артиллеристы сорвали эвакуацию военнослужащих ВСУ из подбитой техники
Военнослужащие артиллерийского расчета гаубицы Д-30 Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили боевую легкобронированную технику ВСУ во время попытки... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T05:02
2024-02-27T05:04
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ЛУГАНСК, 27 фев - РИА Новости. Военнослужащие артиллерийского расчета гаубицы Д-30 Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили боевую легкобронированную технику ВСУ во время попытки эвакуировать экипаж ранее подбитой боевой машины противника в зоне СВО, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Подразделением разведки с помощью БПЛА, ведущего оценку обстановки на поле боя, была выявлена попытка эвакуации экипажа пораженной машины противника", - сообщили в МО РФ. Сообщается, что, получив координаты, расчет орудия прибыл на закрытую огневую позицию, навел гаубицу и совершил серию выстрелов осколочно-фугасными снарядами. "Не желая дать врагу возможность поразить орудие ударным беспилотником, во время работы расчета за небом наблюдает военнослужащий с противодронным ружьем, прикрывающий своих сослуживцев. Прямое попадание по вражеской легкобронированной технике, зафиксированное средствами объективного контроля техники, не дало возможности противнику произвести эвакуацию", - пояснили в Минобороны.
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россия, центральный военный округ, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Центральный военный округ, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Артиллеристы сорвали эвакуацию военнослужащих ВСУ из подбитой техники

МО: артиллеристы ЦВО сорвали эвакуацию военнослужащих ВСУ из подбитой техники

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов гаубиц Д-30 в зоне СВО
Боевая работа расчетов гаубиц Д-30 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая работа расчетов гаубиц Д-30 в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 фев - РИА Новости. Военнослужащие артиллерийского расчета гаубицы Д-30 Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили боевую легкобронированную технику ВСУ во время попытки эвакуировать экипаж ранее подбитой боевой машины противника в зоне СВО, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"Подразделением разведки с помощью БПЛА, ведущего оценку обстановки на поле боя, была выявлена попытка эвакуации экипажа пораженной машины противника", - сообщили в МО РФ.
Сообщается, что, получив координаты, расчет орудия прибыл на закрытую огневую позицию, навел гаубицу и совершил серию выстрелов осколочно-фугасными снарядами.
"Не желая дать врагу возможность поразить орудие ударным беспилотником, во время работы расчета за небом наблюдает военнослужащий с противодронным ружьем, прикрывающий своих сослуживцев. Прямое попадание по вражеской легкобронированной технике, зафиксированное средствами объективного контроля техники, не дало возможности противнику произвести эвакуацию", - пояснили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЦентральный военный округВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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