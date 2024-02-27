https://ria.ru/20240227/skoraya-1929722900.html

Власти прокомментировали ситуацию вокруг фельдшера-блогера из Владивостока

Власти прокомментировали ситуацию вокруг фельдшера-блогера из Владивостока - РИА Новости, 27.02.2024

Власти прокомментировали ситуацию вокруг фельдшера-блогера из Владивостока

Руководство станции скорой помощи во Владивостоке не поддерживает ведение блога фельдшером Инессой Колпаковой, чьи посты вызвали ажиотаж в соцсетях, при этом... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T11:12

2024-02-27T11:12

2024-02-27T11:12

общество

владивосток

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 27 фев - РИА Новости. Руководство станции скорой помощи во Владивостоке не поддерживает ведение блога фельдшером Инессой Колпаковой, чьи посты вызвали ажиотаж в соцсетях, при этом закон она не нарушает, сообщил РИА Новости представитель минздрава Приморья. В соцсетях началось активное обсуждение блога фельдшера скорой помощи во Владивостоке Инессы Колпаковой. Девушка с юмором рассказывает о разных, часто курьезных случаях из своей работы, иногда публикует фото травм, при этом личности пациентов на кадрах не распознать. Некоторые пользователи соцсетей отмечают, что это ненадлежащее для медработника поведение. Рассказывать в соцсети о работе в "скорой" девушка начала в декабре 2023 года, сейчас у нее свыше 32 тысяч подписчиков. "Фельдшер станции скорой медицинской помощи Владивостока ведет личный канал в сети Instagram*. Руководство станции не поддерживает такую деятельность сотрудника, работающего в государственной структуре, ее работа взята на особый контроль. В целом закон о врачебной тайне сотрудник не нарушил, она не указывает персональные данные или фото лица пациента", - сказал представитель минздрава.Он отметил, что при этом публичные комментарии в отношении пациентов носят "грубый, неуважительный характер". "Мы очень надеемся, что данный фельдшер в общении с пациентами не использует такую лексику. Оснований для применения административного наказания у работодателя нет. Мы сожалеем, что данный сотрудник использует свои профессиональные обязанности для повышения личного рейтинга, а люди, которые подписываются на ее страницу, высказывают одобрение такому поведению", - отметили в минздраве. Там призвали "помочь остановить данный непрофессиональный поток сообщений", написав жалобу на страницу фельдшера в соцсети. В минздраве также добавили, что идет внутренняя проверка. В 2023 году владивостокская "скорая" в своем Telegram-канале сообщала, что Колпакова на тот момент на станции работает уже 2,5 года. "Как признается Инесса, она уже не мыслит себя вне своей непростой, но очень любимой работы", - отмечается в сообщении. Сама фельдшер в соцсети пишет, что она любит свою работу, особенно сложные случаи, и что у нее есть еще много нерассказанных историй.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230829/bryanskaya-1892874658.html

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общество, владивосток, россия