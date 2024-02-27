https://ria.ru/20240227/shvetsiya-1929729400.html

Премьер Швеции назвал вопрос отправки войск на Украину неактуальным

Премьер Швеции назвал вопрос отправки войск на Украину неактуальным - РИА Новости, 27.02.2024

Премьер Швеции назвал вопрос отправки войск на Украину неактуальным

Для Швеции не актуальна отправка войск на Украину, заявил во вторник премьер-министр Ульф Кристерссон. РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T11:41

2024-02-27T11:41

2024-02-27T11:41

специальная военная операция на украине

украина

швеция

ульф кристерссон

в мире

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Для Швеции не актуальна отправка войск на Украину, заявил во вторник премьер-министр Ульф Кристерссон. По итогам парижской конференции по поддержке Украины президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину. По его словам, согласия по этому вопросу нет, но "в развитии ситуации ничего не может быть исключено". "Сейчас мы полностью заняты отправкой передовых средств из Швеции на Украину различными способами, как это делают многие другие страны… Украина также не требует этого (отправки войск - ред.). Этот вопрос не актуален", – сказал Кристерссон в эфире утренней программы телеканала SVT. Премьер Швеции отметил, что у разных государств разные традиции участия в делах других стран. "Традиция Франции - это не шведская традиция. Я с уважением отношусь к желанию Франции помочь Украине. Сейчас мы помогаем Украине по-другому, предоставляя передовые средства", - добавил он. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

https://ria.ru/20240227/politika-1929656381.html

https://ria.ru/20240227/ukraina-1929590121.html

https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html

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Кирилл Волков

украина, швеция, ульф кристерссон, в мире, ситуация в днр и лнр