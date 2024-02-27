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Сельхозкооперативы Красноярского края получат 183 млн рублей господдержки - РИА Новости, 27.02.2024
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14:44 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/selkhozkooperativy-1929785374.html
Сельхозкооперативы Красноярского края получат 183 млн рублей господдержки
Сельхозкооперативы Красноярского края получат 183 млн рублей господдержки - РИА Новости, 27.02.2024
Сельхозкооперативы Красноярского края получат 183 млн рублей господдержки
В текущем году сельхозкооперативы Красноярского края получат 183 миллиона рублей государственной поддержки, сообщает пресс-служба правительства края. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T14:44
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В текущем году сельхозкооперативы Красноярского края получат 183 миллиона рублей государственной поддержки, сообщает пресс-служба правительства края. В регионе сельхозкооперативам возмещают часть затрат на закупку у владельцев личных подсобных хозяйств животноводческой продукции. Только за минувшие пять лет из бюджета Красноярского цели на эти цели было направлено более 740 миллионов рублей. В течение этого времени кооперативы закупили у сельчан около 160 тысяч тонн коровьего молока, 14 тысяч тонн говядины и свыше пяти тысяч тонн свинины. Министр сельского хозяйства Красноярского края Илья Васильев отметил, что эта мера поддержки в крае реализуется уже 16-й год и является одной из самых актуальных в госпрограмме развития сельского хозяйства. "Ежегодно субсидии получают более 30 краевых сельхозкооперативов. Задача такой госпомощи – обеспечить сельчанам стабильный сбыт продукции, которую они производят на своих подворьях, увеличить долю занятых в сельхозпроизводстве личных подсобных хозяйств и содействовать развитию в регионе сельхозкооперации", - сказал Васильев, его слова приводит пресс-служба. Там уточнили, что в 2024 году на субсидии по направлению предусмотрено 183 миллиона рублей. В апреле, июле и октябре запланированы отборы. Ставки на возмещение части затрат такие же, как и раньше: за тонну закупленных у владельцев личных подсобных хозяйств молока – четыре тысячи рублей, говядины – 10,3 тысячи рублей, свинины – девять тысяч рублей. Основное условие для получения господдержки: не снижать объем закупки животноводческой продукции к прошлогоднему уровню. Для сельхозкооперативов в Красноярском крае доступны гранты и субсидии по девяти направлениям. Например, в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" кооперативы могут возместить часть затрат, которые ушли на покупку техники, оборудования, сельхозживотных и закупку сельхозпродукции и дикоросов у сельского населения.
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Сельхозкооперативы Красноярского края получат 183 млн рублей господдержки

© Фото : министерство сельского хозяйства Красноярского краяСельхозкооперативы Красноярского края получат 183 млн рублей господдержки
Сельхозкооперативы Красноярского края получат 183 млн рублей господдержки - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© Фото : министерство сельского хозяйства Красноярского края
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В текущем году сельхозкооперативы Красноярского края получат 183 миллиона рублей государственной поддержки, сообщает пресс-служба правительства края.
В регионе сельхозкооперативам возмещают часть затрат на закупку у владельцев личных подсобных хозяйств животноводческой продукции. Только за минувшие пять лет из бюджета Красноярского цели на эти цели было направлено более 740 миллионов рублей. В течение этого времени кооперативы закупили у сельчан около 160 тысяч тонн коровьего молока, 14 тысяч тонн говядины и свыше пяти тысяч тонн свинины.
Министр сельского хозяйства Красноярского края Илья Васильев отметил, что эта мера поддержки в крае реализуется уже 16-й год и является одной из самых актуальных в госпрограмме развития сельского хозяйства.
"Ежегодно субсидии получают более 30 краевых сельхозкооперативов. Задача такой госпомощи – обеспечить сельчанам стабильный сбыт продукции, которую они производят на своих подворьях, увеличить долю занятых в сельхозпроизводстве личных подсобных хозяйств и содействовать развитию в регионе сельхозкооперации", - сказал Васильев, его слова приводит пресс-служба.
Там уточнили, что в 2024 году на субсидии по направлению предусмотрено 183 миллиона рублей. В апреле, июле и октябре запланированы отборы. Ставки на возмещение части затрат такие же, как и раньше: за тонну закупленных у владельцев личных подсобных хозяйств молока – четыре тысячи рублей, говядины – 10,3 тысячи рублей, свинины – девять тысяч рублей. Основное условие для получения господдержки: не снижать объем закупки животноводческой продукции к прошлогоднему уровню.
Для сельхозкооперативов в Красноярском крае доступны гранты и субсидии по девяти направлениям. Например, в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" кооперативы могут возместить часть затрат, которые ушли на покупку техники, оборудования, сельхозживотных и закупку сельхозпродукции и дикоросов у сельского населения.
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