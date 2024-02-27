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"Караван идет". Силуанов высказался об антироссийских санкциях Запада - РИА Новости, 27.02.2024
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20:32 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/sanktsii-1929865107.html
"Караван идет". Силуанов высказался об антироссийских санкциях Запада
"Караван идет". Силуанов высказался об антироссийских санкциях Запада - РИА Новости, 27.02.2024
"Караван идет". Силуанов высказался об антироссийских санкциях Запада
Ответом РФ на санкции Запада должна быть ответственная макроэкономическая политика, благодаря ей влияние ограничений на страну будет минимальным, сообщил РИА... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T20:32
2024-02-27T20:32
экономика
россия
сша
антон силуанов
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САН-ПАУЛУ, 27 фев — РИА Новости. Ответом РФ на санкции Запада должна быть ответственная макроэкономическая политика, благодаря ей влияние ограничений на страну будет минимальным, сообщил РИА Новости министр финансов Антон Силуанов.В пятницу США обнародовали новый крупный пакет антироссийских санкций, нацеленный против 500 компаний и физических лиц. В частности, ограничения затронули ряд банков, в том числе "Авангард" и "СПБ Банк", являющийся расчетным депозитарием "СПБ биржи", а также оператора российской национальной платежной системы "Мир"."Мы не один год живём с санкциями, уж сколько пакетов вводилось, тем не менее, главное нам проводить свою собственную политику, ответственную бюджетную, макроэкономическую политику, что мы, собственно, и делаем", — сказал Силуанов."Все эти ограничения, которые были введены, они повлияли, конечно, на Россию, но, тем не менее, мы видим неплохие показатели за прошлый год. Экономика выросла, и реальные доходы населения выросли на 5,4%, инвестиции растут на 10,5%. Поэтому западники вводят санкции, а нам надо идти своим путем. Караван идёт своей дорогой. Если проводить ответственную макроэкономическую политику, то и санкции будут иметь минимальное влияние", - подчеркнул министр.
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экономика, россия, сша, антон силуанов
Экономика, Россия, США, Антон Силуанов
"Караван идет". Силуанов высказался об антироссийских санкциях Запада

Силуанов: российская экономика выросла, несмотря на санкции Запада

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
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САН-ПАУЛУ, 27 фев — РИА Новости. Ответом РФ на санкции Запада должна быть ответственная макроэкономическая политика, благодаря ей влияние ограничений на страну будет минимальным, сообщил РИА Новости министр финансов Антон Силуанов.
В пятницу США обнародовали новый крупный пакет антироссийских санкций, нацеленный против 500 компаний и физических лиц. В частности, ограничения затронули ряд банков, в том числе "Авангард" и "СПБ Банк", являющийся расчетным депозитарием "СПБ биржи", а также оператора российской национальной платежной системы "Мир".
"Мы не один год живём с санкциями, уж сколько пакетов вводилось, тем не менее, главное нам проводить свою собственную политику, ответственную бюджетную, макроэкономическую политику, что мы, собственно, и делаем", — сказал Силуанов.
"Все эти ограничения, которые были введены, они повлияли, конечно, на Россию, но, тем не менее, мы видим неплохие показатели за прошлый год. Экономика выросла, и реальные доходы населения выросли на 5,4%, инвестиции растут на 10,5%. Поэтому западники вводят санкции, а нам надо идти своим путем. Караван идёт своей дорогой. Если проводить ответственную макроэкономическую политику, то и санкции будут иметь минимальное влияние", - подчеркнул министр.
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ЭкономикаРоссияСШААнтон Силуанов
 
 
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