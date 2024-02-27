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LG, Bosch и Sony закрывают магазины в России, узнали СМИ - РИА Новости, 27.02.2024
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11:12 27.02.2024 (обновлено: 12:25 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/rossiya-1929723255.html
LG, Bosch и Sony закрывают магазины в России, узнали СМИ
LG, Bosch и Sony закрывают магазины в России, узнали СМИ - РИА Новости, 27.02.2024
LG, Bosch и Sony закрывают магазины в России, узнали СМИ
В России закрываются оставшиеся магазины южнокорейского бренда LG и немецкого Bosch, но точки Sony продолжают работу, выяснил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T11:12
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экономика
россия
китай
турция
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В России закрываются оставшиеся магазины южнокорейского бренда LG и немецкого Bosch, но точки Sony продолжают работу, выяснил корреспондент РИА Новости.Как написала сегодня газета "Коммерсантъ", Bosch начал закрывать монобрендовые магазины, а в московском ТЦ "Афимолл Сити" больше нет магазинов LG и Sony.В техподдержке бренда Sony агентству рассказали, что магазин в "Афимолл Сити" действительно прекратил работу, но причиной назвали проблемы с арендой. Другие же объекты бренда по-прежнему работают, заверили в компании.На горячей линии Bosch пояснили, что их магазины "давно закрыты", но техника немецкого производителя представлена в магазинах мультибрендовых ритейлеров.В LG также заявили, что магазины давно не работают в России. Но клиенты компании, как и раньше, могут обращаться за сервисной поддержкой, добавили там.После начала российской специальной военной операции на Украине многие зарубежные компании свернули бизнес в России. Так, в апреле прошлого года сообщалось, что активы Bosch в Энгельсе приобрел многопрофильный холдинг S8 Capital, а в декабре — что немецкая компания продаст заводы бытовой техники в Стрельне турецкому инвестфонду Can Holding. Sony ушла из России в марте 2022-го, ограничения коснулись в том числе импорта приставок PlayStation и работы магазина PlayStation Store. LG также остановила все поставки, а производство намеревалась перенести в Узбекистан или Казахстан.
https://ria.ru/20240104/brendy-1919709986.html
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экономика, россия, китай, турция
Экономика, Россия, Китай, Турция
LG, Bosch и Sony закрывают магазины в России, узнали СМИ

"Ъ": магазины LG, Bosch и Sony распродают остатки перед закрытием магазинов

© AP Photo / Lee Jin-manЛоготип компании LG Electronics
Логотип компании LG Electronics - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© AP Photo / Lee Jin-man
Логотип компании LG Electronics. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В России закрываются оставшиеся магазины южнокорейского бренда LG и немецкого Bosch, но точки Sony продолжают работу, выяснил корреспондент РИА Новости.
Как написала сегодня газета "Коммерсантъ", Bosch начал закрывать монобрендовые магазины, а в московском ТЦ "Афимолл Сити" больше нет магазинов LG и Sony.
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В техподдержке бренда Sony агентству рассказали, что магазин в "Афимолл Сити" действительно прекратил работу, но причиной назвали проблемы с арендой. Другие же объекты бренда по-прежнему работают, заверили в компании.
На горячей линии Bosch пояснили, что их магазины "давно закрыты", но техника немецкого производителя представлена в магазинах мультибрендовых ритейлеров.
В LG также заявили, что магазины давно не работают в России. Но клиенты компании, как и раньше, могут обращаться за сервисной поддержкой, добавили там.
После начала российской специальной военной операции на Украине многие зарубежные компании свернули бизнес в России. Так, в апреле прошлого года сообщалось, что активы Bosch в Энгельсе приобрел многопрофильный холдинг S8 Capital, а в декабре — что немецкая компания продаст заводы бытовой техники в Стрельне турецкому инвестфонду Can Holding. Sony ушла из России в марте 2022-го, ограничения коснулись в том числе импорта приставок PlayStation и работы магазина PlayStation Store. LG также остановила все поставки, а производство намеревалась перенести в Узбекистан или Казахстан.
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