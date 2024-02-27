Рейтинг@Mail.ru
Полиция Рио-де-Жанейро начала масштабную операцию в фавелах - РИА Новости, 27.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:51 27.02.2024 (обновлено: 18:57 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/rio-de-zhaneyro-1929850431.html
Полиция Рио-де-Жанейро начала масштабную операцию в фавелах
Полиция Рио-де-Жанейро начала масштабную операцию в фавелах - РИА Новости, 27.02.2024
Полиция Рио-де-Жанейро начала масштабную операцию в фавелах
Полиция Рио-де-Жанейро начала масштабную операцию по борьбе с преступной группировкой "Красная команда" в фавелах на севере города, семь человек погибли, двое... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T18:51
2024-02-27T18:57
в мире
рио-де-жанейро (город)
бразилия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929850901_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e440cc94ce19ebd12c6c23238c6a5672.jpg
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Полиция Рио-де-Жанейро начала масштабную операцию по борьбе с преступной группировкой "Красная команда" в фавелах на севере города, семь человек погибли, двое полицейских ранены, сообщает газета O Globo со ссылкой на данные местной полиции. По данным издания, операция началась во вторник утром, в основном затронула северную часть города. В нескольких районах города, где проходит операция полиции, члены группировки строили и поджигали баррикады и обливали улицы маслом, стремясь затруднить передвижение сотрудников полиции. "Во вторник военная полиция начала мегаоперацию в фавелах ... в северной зоне Рио-де-Жанейро ... Двое полицейских получили ранения. Семь подозреваемых были убиты, трое ранены и двое задержаны", - сообщает издание. Согласно газете, на фоне операций также были отменены занятия в муниципальных школах для более чем 20,5 тысячи учащихся.
https://ria.ru/20231024/bandity-1904830519.html
рио-де-жанейро (город)
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929850901_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_9940975574a67057e144bd8ac95ae6d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, рио-де-жанейро (город), бразилия
В мире, Рио-де-Жанейро (город), Бразилия
Полиция Рио-де-Жанейро начала масштабную операцию в фавелах

O Globo: семь человек погибли при операции военной полиции Рио-де-Жанейро

© MAURO PIMENTELСотрудник полиции дает инструкции мотоциклистам у одного из входов в фавелу во время полицейской операции в Рио-де-Жанейро. 27 февраля 2024
Сотрудник полиции дает инструкции мотоциклистам у одного из входов в фавелу во время полицейской операции в Рио-де-Жанейро. 27 февраля 2024
© MAURO PIMENTEL
Сотрудник полиции дает инструкции мотоциклистам у одного из входов в фавелу во время полицейской операции в Рио-де-Жанейро. 27 февраля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Полиция Рио-де-Жанейро начала масштабную операцию по борьбе с преступной группировкой "Красная команда" в фавелах на севере города, семь человек погибли, двое полицейских ранены, сообщает газета O Globo со ссылкой на данные местной полиции.
По данным издания, операция началась во вторник утром, в основном затронула северную часть города. В нескольких районах города, где проходит операция полиции, члены группировки строили и поджигали баррикады и обливали улицы маслом, стремясь затруднить передвижение сотрудников полиции.
"Во вторник военная полиция начала мегаоперацию в фавелах ... в северной зоне Рио-де-Жанейро ... Двое полицейских получили ранения. Семь подозреваемых были убиты, трое ранены и двое задержаны", - сообщает издание.
Согласно газете, на фоне операций также были отменены занятия в муниципальных школах для более чем 20,5 тысячи учащихся.
Тушение пожара, организованного бандами Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
В Рио-де-Жанейро бандиты сожгли более тридцати автобусов и поезд, пишут СМИ
24 октября 2023, 04:03
 
В миреРио-де-Жанейро (город)Бразилия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала