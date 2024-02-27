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Полиция Рио-де-Жанейро начала масштабную операцию в фавелах
Полиция Рио-де-Жанейро начала масштабную операцию в фавелах - РИА Новости, 27.02.2024
Полиция Рио-де-Жанейро начала масштабную операцию в фавелах
Полиция Рио-де-Жанейро начала масштабную операцию по борьбе с преступной группировкой "Красная команда" в фавелах на севере города, семь человек погибли, двое... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T18:51
2024-02-27T18:51
2024-02-27T18:57
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Полиция Рио-де-Жанейро начала масштабную операцию по борьбе с преступной группировкой "Красная команда" в фавелах на севере города, семь человек погибли, двое полицейских ранены, сообщает газета O Globo со ссылкой на данные местной полиции. По данным издания, операция началась во вторник утром, в основном затронула северную часть города. В нескольких районах города, где проходит операция полиции, члены группировки строили и поджигали баррикады и обливали улицы маслом, стремясь затруднить передвижение сотрудников полиции. "Во вторник военная полиция начала мегаоперацию в фавелах ... в северной зоне Рио-де-Жанейро ... Двое полицейских получили ранения. Семь подозреваемых были убиты, трое ранены и двое задержаны", - сообщает издание. Согласно газете, на фоне операций также были отменены занятия в муниципальных школах для более чем 20,5 тысячи учащихся.
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РИА Новости
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в мире, рио-де-жанейро (город), бразилия
В мире, Рио-де-Жанейро (город), Бразилия
Полиция Рио-де-Жанейро начала масштабную операцию в фавелах
O Globo: семь человек погибли при операции военной полиции Рио-де-Жанейро
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости.
Полиция Рио-де-Жанейро начала масштабную операцию по борьбе с преступной группировкой "Красная команда" в фавелах на севере города, семь человек погибли, двое полицейских ранены, сообщает газета O Globo
со ссылкой на данные местной полиции.
По данным издания, операция началась во вторник утром, в основном затронула северную часть города. В нескольких районах города, где проходит операция полиции, члены группировки строили и поджигали баррикады и обливали улицы маслом, стремясь затруднить передвижение сотрудников полиции.
"Во вторник военная полиция начала мегаоперацию в фавелах ... в северной зоне Рио-де-Жанейро ... Двое полицейских получили ранения. Семь подозреваемых были убиты, трое ранены и двое задержаны", - сообщает издание.
Согласно газете, на фоне операций также были отменены занятия в муниципальных школах для более чем 20,5 тысячи учащихся.
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