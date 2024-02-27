https://ria.ru/20240227/rio-de-zhaneyro-1929850431.html

Полиция Рио-де-Жанейро начала масштабную операцию в фавелах

Полиция Рио-де-Жанейро начала масштабную операцию в фавелах - РИА Новости, 27.02.2024

Полиция Рио-де-Жанейро начала масштабную операцию в фавелах

Полиция Рио-де-Жанейро начала масштабную операцию по борьбе с преступной группировкой "Красная команда" в фавелах на севере города, семь человек погибли, двое... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T18:51

2024-02-27T18:51

2024-02-27T18:57

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Полиция Рио-де-Жанейро начала масштабную операцию по борьбе с преступной группировкой "Красная команда" в фавелах на севере города, семь человек погибли, двое полицейских ранены, сообщает газета O Globo со ссылкой на данные местной полиции. По данным издания, операция началась во вторник утром, в основном затронула северную часть города. В нескольких районах города, где проходит операция полиции, члены группировки строили и поджигали баррикады и обливали улицы маслом, стремясь затруднить передвижение сотрудников полиции. "Во вторник военная полиция начала мегаоперацию в фавелах ... в северной зоне Рио-де-Жанейро ... Двое полицейских получили ранения. Семь подозреваемых были убиты, трое ранены и двое задержаны", - сообщает издание. Согласно газете, на фоне операций также были отменены занятия в муниципальных школах для более чем 20,5 тысячи учащихся.

https://ria.ru/20231024/bandity-1904830519.html

рио-де-жанейро (город)

бразилия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, рио-де-жанейро (город), бразилия