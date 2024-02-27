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Госдеп одобрил продажу высокочастотных радиостанций Германии - РИА Новости, 27.02.2024
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23:25 27.02.2024 (обновлено: 23:28 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/radiostantsii-1929880051.html
Госдеп одобрил продажу высокочастотных радиостанций Германии
Госдеп одобрил продажу высокочастотных радиостанций Германии - РИА Новости, 27.02.2024
Госдеп одобрил продажу высокочастотных радиостанций Германии
Госдепартамент США одобрил продажу Германии высокочастотных радиостанций и сопутствующего оборудования на сумму порядка 281 миллион долларов, сообщило во... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T23:25
2024-02-27T23:28
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германия
в мире
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ВАШИНГТОН, 27 фев – РИА Новости. Госдепартамент США одобрил продажу Германии высокочастотных радиостанций и сопутствующего оборудования на сумму порядка 281 миллион долларов, сообщило во вторник Агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона. Согласно заявлению ведомства, правительство ФРГ запросило у США возможность приобретения радиостанций моделей AN/PRC-117 и AN/PRC-160, а также ремонтное оборудование и запчасти, услуги по обучению своих военнослужащих, логистическую и техническую поддержки. "Предполагаемая сделка по продаже этого оборудования послужит интересам США в сфере нацбезопасности и не повлияет принципиальным образом на баланс военных сил в регионе", - заявило Агентство. Конгресс США уже уведомлен о данной сделке. Теперь у законодателей будет месяц на то, чтобы изучить ее и принять решение о возможной блокировке.
https://ria.ru/20240217/ugroza-1927892499.html
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сша, германия, в мире, государственный департамент сша, министерство обороны сша
США, Германия, В мире, Государственный департамент США, Министерство обороны США
Госдеп одобрил продажу высокочастотных радиостанций Германии

Госдеп одобрил продажу ФРГ высокочастотных радиостанций на $281 млн

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 фев – РИА Новости. Госдепартамент США одобрил продажу Германии высокочастотных радиостанций и сопутствующего оборудования на сумму порядка 281 миллион долларов, сообщило во вторник Агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона.
Согласно заявлению ведомства, правительство ФРГ запросило у США возможность приобретения радиостанций моделей AN/PRC-117 и AN/PRC-160, а также ремонтное оборудование и запчасти, услуги по обучению своих военнослужащих, логистическую и техническую поддержки.
"Предполагаемая сделка по продаже этого оборудования послужит интересам США в сфере нацбезопасности и не повлияет принципиальным образом на баланс военных сил в регионе", - заявило Агентство.
Конгресс США уже уведомлен о данной сделке. Теперь у законодателей будет месяц на то, чтобы изучить ее и принять решение о возможной блокировке.
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