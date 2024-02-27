https://ria.ru/20240227/promyshlennost-1929737349.html
Промышленность России может решать любые задачи, заявил Белоусов
Промышленность России может решать любые задачи, заявил Белоусов - РИА Новости, 27.02.2024
Промышленность России может решать любые задачи, заявил Белоусов
Промышленность России может решать практически любые задачи, которые стоят перед страной, она современная и конкурентоспособная, сказал первый вице-премьер... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T12:10
2024-02-27T12:10
2024-02-27T12:10
россия
экономика
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Промышленность России может решать практически любые задачи, которые стоят перед страной, она современная и конкурентоспособная, сказал первый вице-премьер России Андрей Белоусов. "За (последние - ред.) 20 лет мы создали современную, конкурентоспособную промышленность, которая может решать практически любые задачи, которые стоят перед страной", - отметил Белоусов, выступая во вторник на Дне предпринимательства на выставке "Россия". "Достаточно сказать, что эта промышленность практически полностью обновилась, за 20 лет почти 100% мощностей - 85% мощностей - было построено заново", - добавил он. Первый вице-премьер отметил нередкое мнение о том, что достижения России - это в значительной мере результат достижений поколений, которые жили в СССР. "Это действительно так в значительной мере, но хочу обратить внимание, что сегодня экономика стала другой, промышленность стала другой - это уже не та экономика, которая была построена при Советском Союзе", - пояснил Белоусов. Он также обратил внимание, что объемы промышленности России выросли почти в 2,5 раза с 2000 года.
https://ria.ru/20231101/zapad-1906538916.html
https://ria.ru/20240224/rossiya-1929233140.html
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россия, экономика, андрей белоусов
Россия, Экономика, Андрей Белоусов
Промышленность России может решать любые задачи, заявил Белоусов
Белоусов: промышленность РФ может решать любые задачи, стоящие перед страной
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Промышленность России может решать практически любые задачи, которые стоят перед страной, она современная и конкурентоспособная, сказал первый вице-премьер России Андрей Белоусов.
"За (последние - ред.) 20 лет мы создали современную, конкурентоспособную промышленность, которая может решать практически любые задачи, которые стоят перед страной", - отметил Белоусов, выступая во вторник на Дне предпринимательства на выставке "Россия".
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"Достаточно сказать, что эта промышленность практически полностью обновилась, за 20 лет почти 100% мощностей - 85% мощностей - было построено заново", - добавил он.
Первый вице-премьер отметил нередкое мнение о том, что достижения России - это в значительной мере результат достижений поколений, которые жили в СССР. "Это действительно так в значительной мере, но хочу обратить внимание, что сегодня экономика стала другой, промышленность стала другой - это уже не та экономика, которая была построена при Советском Союзе", - пояснил Белоусов.
Он также обратил внимание, что объемы промышленности России выросли почти в 2,5 раза с 2000 года.
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