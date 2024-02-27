https://ria.ru/20240227/promyshlennost-1929737349.html

Промышленность России может решать любые задачи, заявил Белоусов

Промышленность России может решать любые задачи, заявил Белоусов - РИА Новости, 27.02.2024

Промышленность России может решать любые задачи, заявил Белоусов

Промышленность России может решать практически любые задачи, которые стоят перед страной, она современная и конкурентоспособная, сказал первый вице-премьер... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T12:10

2024-02-27T12:10

2024-02-27T12:10

россия

экономика

андрей белоусов

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Промышленность России может решать практически любые задачи, которые стоят перед страной, она современная и конкурентоспособная, сказал первый вице-премьер России Андрей Белоусов. "За (последние - ред.) 20 лет мы создали современную, конкурентоспособную промышленность, которая может решать практически любые задачи, которые стоят перед страной", - отметил Белоусов, выступая во вторник на Дне предпринимательства на выставке "Россия". "Достаточно сказать, что эта промышленность практически полностью обновилась, за 20 лет почти 100% мощностей - 85% мощностей - было построено заново", - добавил он. Первый вице-премьер отметил нередкое мнение о том, что достижения России - это в значительной мере результат достижений поколений, которые жили в СССР. "Это действительно так в значительной мере, но хочу обратить внимание, что сегодня экономика стала другой, промышленность стала другой - это уже не та экономика, которая была построена при Советском Союзе", - пояснил Белоусов. Он также обратил внимание, что объемы промышленности России выросли почти в 2,5 раза с 2000 года.

https://ria.ru/20231101/zapad-1906538916.html

https://ria.ru/20240224/rossiya-1929233140.html

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россия, экономика, андрей белоусов