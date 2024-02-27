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Патриарх призвал участников движения русофилов защищать нравственность - РИА Новости, 27.02.2024
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Религия
 
17:46 27.02.2024 (обновлено: 17:50 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/privetstvie-1929837236.html
Патриарх призвал участников движения русофилов защищать нравственность
Патриарх призвал участников движения русофилов защищать нравственность - РИА Новости, 27.02.2024
Патриарх призвал участников движения русофилов защищать нравственность
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил приветствие участникам второго конгресса Международного движения русофилов, в котором призвал организаторов,... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T17:46
2024-02-27T17:50
религия
русская православная церковь
москва
россия
движение русофилов
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил приветствие участникам второго конгресса Международного движения русофилов, в котором призвал организаторов, участников и гостей отстаивать право людей на жизнь по нравственному закону, сообщает сайт РПЦ. 27 февраля в Москве открылся второй конгресс Международного движения русофилов, в его работе принимают участие дипломаты, ученые, политологи, общественные и религиозные деятели из десятков стран. "Сердечно приветствую всех собравшихся на втором конгрессе Международного движения русофилов. Отрадно, что в Москву из разных стран вновь прибыли люди, которые искренне любят русские традиции, культуру и язык. Сегодня, когда размываются границы между добродетелью и пороком, правдой и ложью, мир сталкивается с глобальными вызовами, угрожающими достоинству личности и институту семьи. Все это побуждает нас встать на защиту традиционных ценностей, вместе отстаивать право людей на жизнь по нравственному закону и на сохранение собственной идентичности", - приводятся слова патриарха Кирилла на сайте РПЦ. В документе отмечается, что духовную основу жизни общества веками формировала православная Церковь. "Она воспитывала в народе лучшие нравственные качества: жертвенность и самоотверженность, чуткость и милосердие, любовь к Богу, ближним и своему Отечеству. Церковь всегда выступала за развитие взаимоуважительного и доброжелательного диалога с представителями различных религий и культур", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240227/putin-1929707405.html
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русская православная церковь, москва, россия, движение русофилов
Религия, Русская православная церковь, Москва, Россия, Движение русофилов
Патриарх призвал участников движения русофилов защищать нравственность

Патриарх Кирилл призвал участников движения русофилов защищать нравственность

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил приветствие участникам второго конгресса Международного движения русофилов, в котором призвал организаторов, участников и гостей отстаивать право людей на жизнь по нравственному закону, сообщает сайт РПЦ.
27 февраля в Москве открылся второй конгресс Международного движения русофилов, в его работе принимают участие дипломаты, ученые, политологи, общественные и религиозные деятели из десятков стран.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Форум движения русофилов собрал делегатов из более чем 130 стран
Вчера, 10:22
"Сердечно приветствую всех собравшихся на втором конгрессе Международного движения русофилов. Отрадно, что в Москву из разных стран вновь прибыли люди, которые искренне любят русские традиции, культуру и язык. Сегодня, когда размываются границы между добродетелью и пороком, правдой и ложью, мир сталкивается с глобальными вызовами, угрожающими достоинству личности и институту семьи. Все это побуждает нас встать на защиту традиционных ценностей, вместе отстаивать право людей на жизнь по нравственному закону и на сохранение собственной идентичности", - приводятся слова патриарха Кирилла на сайте РПЦ.
В документе отмечается, что духовную основу жизни общества веками формировала православная Церковь.
"Она воспитывала в народе лучшие нравственные качества: жертвенность и самоотверженность, чуткость и милосердие, любовь к Богу, ближним и своему Отечеству. Церковь всегда выступала за развитие взаимоуважительного и доброжелательного диалога с представителями различных религий и культур", - говорится в сообщении.
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