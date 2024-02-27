https://ria.ru/20240227/privetstvie-1929837236.html

Патриарх призвал участников движения русофилов защищать нравственность

Патриарх призвал участников движения русофилов защищать нравственность - РИА Новости, 27.02.2024

Патриарх призвал участников движения русофилов защищать нравственность

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил приветствие участникам второго конгресса Международного движения русофилов, в котором призвал организаторов,... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T17:46

2024-02-27T17:46

2024-02-27T17:50

религия

русская православная церковь

москва

россия

движение русофилов

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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил приветствие участникам второго конгресса Международного движения русофилов, в котором призвал организаторов, участников и гостей отстаивать право людей на жизнь по нравственному закону, сообщает сайт РПЦ. 27 февраля в Москве открылся второй конгресс Международного движения русофилов, в его работе принимают участие дипломаты, ученые, политологи, общественные и религиозные деятели из десятков стран. "Сердечно приветствую всех собравшихся на втором конгрессе Международного движения русофилов. Отрадно, что в Москву из разных стран вновь прибыли люди, которые искренне любят русские традиции, культуру и язык. Сегодня, когда размываются границы между добродетелью и пороком, правдой и ложью, мир сталкивается с глобальными вызовами, угрожающими достоинству личности и институту семьи. Все это побуждает нас встать на защиту традиционных ценностей, вместе отстаивать право людей на жизнь по нравственному закону и на сохранение собственной идентичности", - приводятся слова патриарха Кирилла на сайте РПЦ. В документе отмечается, что духовную основу жизни общества веками формировала православная Церковь. "Она воспитывала в народе лучшие нравственные качества: жертвенность и самоотверженность, чуткость и милосердие, любовь к Богу, ближним и своему Отечеству. Церковь всегда выступала за развитие взаимоуважительного и доброжелательного диалога с представителями различных религий и культур", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240227/putin-1929707405.html

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русская православная церковь, москва, россия, движение русофилов