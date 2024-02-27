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Патриарх призвал участников движения русофилов защищать нравственность
Патриарх призвал участников движения русофилов защищать нравственность - РИА Новости, 27.02.2024
Патриарх призвал участников движения русофилов защищать нравственность
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил приветствие участникам второго конгресса Международного движения русофилов, в котором призвал организаторов,... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T17:46
2024-02-27T17:46
2024-02-27T17:50
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил приветствие участникам второго конгресса Международного движения русофилов, в котором призвал организаторов, участников и гостей отстаивать право людей на жизнь по нравственному закону, сообщает сайт РПЦ. 27 февраля в Москве открылся второй конгресс Международного движения русофилов, в его работе принимают участие дипломаты, ученые, политологи, общественные и религиозные деятели из десятков стран. "Сердечно приветствую всех собравшихся на втором конгрессе Международного движения русофилов. Отрадно, что в Москву из разных стран вновь прибыли люди, которые искренне любят русские традиции, культуру и язык. Сегодня, когда размываются границы между добродетелью и пороком, правдой и ложью, мир сталкивается с глобальными вызовами, угрожающими достоинству личности и институту семьи. Все это побуждает нас встать на защиту традиционных ценностей, вместе отстаивать право людей на жизнь по нравственному закону и на сохранение собственной идентичности", - приводятся слова патриарха Кирилла на сайте РПЦ. В документе отмечается, что духовную основу жизни общества веками формировала православная Церковь. "Она воспитывала в народе лучшие нравственные качества: жертвенность и самоотверженность, чуткость и милосердие, любовь к Богу, ближним и своему Отечеству. Церковь всегда выступала за развитие взаимоуважительного и доброжелательного диалога с представителями различных религий и культур", - говорится в сообщении.
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русская православная церковь, москва, россия, движение русофилов
Религия, Русская православная церковь, Москва, Россия, Движение русофилов
Патриарх призвал участников движения русофилов защищать нравственность
Патриарх Кирилл призвал участников движения русофилов защищать нравственность
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил приветствие участникам второго конгресса Международного движения русофилов, в котором призвал организаторов, участников и гостей отстаивать право людей на жизнь по нравственному закону, сообщает сайт
РПЦ.
27 февраля в Москве
открылся второй конгресс Международного движения русофилов, в его работе принимают участие дипломаты, ученые, политологи, общественные и религиозные деятели из десятков стран.
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"Сердечно приветствую всех собравшихся на втором конгрессе Международного движения русофилов. Отрадно, что в Москву из разных стран вновь прибыли люди, которые искренне любят русские традиции, культуру и язык. Сегодня, когда размываются границы между добродетелью и пороком, правдой и ложью, мир сталкивается с глобальными вызовами, угрожающими достоинству личности и институту семьи. Все это побуждает нас встать на защиту традиционных ценностей, вместе отстаивать право людей на жизнь по нравственному закону и на сохранение собственной идентичности", - приводятся слова патриарха Кирилла на сайте РПЦ.
В документе отмечается, что духовную основу жизни общества веками формировала православная Церковь.
"Она воспитывала в народе лучшие нравственные качества: жертвенность и самоотверженность, чуткость и милосердие, любовь к Богу, ближним и своему Отечеству. Церковь всегда выступала за развитие взаимоуважительного и доброжелательного диалога с представителями различных религий и культур", - говорится в сообщении.
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