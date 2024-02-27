https://ria.ru/20240227/prilozheniya-1929690982.html

Приложения НСПК "СБПэй" и "Привет!" пропали из AppStore

Приложения НСПК "СБПэй" и "Привет!" пропали из AppStore - РИА Новости, 27.02.2024

Приложения НСПК "СБПэй" и "Привет!" пропали из AppStore

Приложения Национальной системы платежных карт (НСПК) "СБПэй" и "Привет!" пропали из магазина приложений AppStore, убедилось РИА Новости. РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T08:54

2024-02-27T08:54

2024-02-27T11:19

технологии

сша

google

национальная система платежных карт (нспк)

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санкции в отношении россии

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Приложения Национальной системы платежных карт (НСПК) "СБПэй" и "Привет!" пропали из магазина приложений AppStore, убедилось РИА Новости. Приложения не появляются в списке доступных к скачиванию из магазина приложений для мобильных устройств на базе iOS после введения запроса в поисковой строке. При этом, как убедилось РИА Новости, они доступны к скачиванию в Google Play (магазин приложений для телефонов на операционной системе Android). Приложение "СБПэй" позволяет платить смартфоном любой марки с функцией NFC в одно касание. Приложение "Привет!" содержит информацию об акциях СБП и платежной системы "Мир". НСПК попала под санкции США в минувшую пятницу. Также из AppStore пропали приложения банков, тогда же попавших под санкции США: "Авангарда", Модульбанка, Датабанка и "Международного финансового клуба". При этом приложения доступны для скачивания в Google Play.

https://ria.ru/20240223/nspk-1929184249.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, сша, google, национальная система платежных карт (нспк), россия, санкции, реакция на санкции, санкции в отношении россии