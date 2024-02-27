https://ria.ru/20240227/pozhar-1929866444.html

Под Саратовом потушили пожар на заводе по выпуску ячеек для яиц

Под Саратовом потушили пожар на заводе по выпуску ячеек для яиц - РИА Новости, 27.02.2024

Под Саратовом потушили пожар на заводе по выпуску ячеек для яиц

Пожарные ликвидировали открытое горение в здании частного предприятия по изготовлению ячеек для яиц в окрестностях Саратова, где огонь охватил площади 800... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T20:46

2024-02-27T20:46

2024-02-27T20:46

происшествия

россия

саратов

энгельсский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САРАТОВ, 27 фев — РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в здании частного предприятия по изготовлению ячеек для яиц в окрестностях Саратова, где огонь охватил площади 800 квадратных метров, сообщает МЧС России в Telegram-канале. Ранее областной главк МЧС сообщил, что железобетонное здание загорелось в частном предприятии по изготовлению ячеек для яиц в поселке Придорожный Энгельсского района в 16.25 (15.25 мск). В 18.20 (17.20 мск) пожар локализовали на площади 800 квадратных метров, никто не пострадал. По данным МЧС, из одноэтажного здания цеха пожарные вынесли три баллона с пропаном и еще один с газом. "В Саратовской области огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html

россия

саратов

энгельсский район

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происшествия, россия, саратов, энгельсский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)