https://ria.ru/20240227/pozhar-1929866444.html
Под Саратовом потушили пожар на заводе по выпуску ячеек для яиц
Под Саратовом потушили пожар на заводе по выпуску ячеек для яиц - РИА Новости, 27.02.2024
Под Саратовом потушили пожар на заводе по выпуску ячеек для яиц
Пожарные ликвидировали открытое горение в здании частного предприятия по изготовлению ячеек для яиц в окрестностях Саратова, где огонь охватил площади 800... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T20:46
2024-02-27T20:46
2024-02-27T20:46
происшествия
россия
саратов
энгельсский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929848385_31:0:2552:1418_1920x0_80_0_0_51efe43f38a7f85906d37961d1dafe3f.png
САРАТОВ, 27 фев — РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в здании частного предприятия по изготовлению ячеек для яиц в окрестностях Саратова, где огонь охватил площади 800 квадратных метров, сообщает МЧС России в Telegram-канале. Ранее областной главк МЧС сообщил, что железобетонное здание загорелось в частном предприятии по изготовлению ячеек для яиц в поселке Придорожный Энгельсского района в 16.25 (15.25 мск). В 18.20 (17.20 мск) пожар локализовали на площади 800 квадратных метров, никто не пострадал. По данным МЧС, из одноэтажного здания цеха пожарные вынесли три баллона с пропаном и еще один с газом. "В Саратовской области огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html
россия
саратов
энгельсский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929848385_661:0:2552:1418_1920x0_80_0_0_0d4078d84f499c859d63958c408830b1.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, саратов, энгельсский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Саратов, Энгельсский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Под Саратовом потушили пожар на заводе по выпуску ячеек для яиц
МЧС: в Придорожном под Саратовом потушили пожар на заводе ячеек для яиц