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Под Саратовом потушили пожар на заводе по выпуску ячеек для яиц - РИА Новости, 27.02.2024
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20:46 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/pozhar-1929866444.html
Под Саратовом потушили пожар на заводе по выпуску ячеек для яиц
Под Саратовом потушили пожар на заводе по выпуску ячеек для яиц - РИА Новости, 27.02.2024
Под Саратовом потушили пожар на заводе по выпуску ячеек для яиц
Пожарные ликвидировали открытое горение в здании частного предприятия по изготовлению ячеек для яиц в окрестностях Саратова, где огонь охватил площади 800... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T20:46
2024-02-27T20:46
происшествия
россия
саратов
энгельсский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 27 фев — РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в здании частного предприятия по изготовлению ячеек для яиц в окрестностях Саратова, где огонь охватил площади 800 квадратных метров, сообщает МЧС России в Telegram-канале. Ранее областной главк МЧС сообщил, что железобетонное здание загорелось в частном предприятии по изготовлению ячеек для яиц в поселке Придорожный Энгельсского района в 16.25 (15.25 мск). В 18.20 (17.20 мск) пожар локализовали на площади 800 квадратных метров, никто не пострадал. По данным МЧС, из одноэтажного здания цеха пожарные вынесли три баллона с пропаном и еще один с газом. "В Саратовской области огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, саратов, энгельсский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Саратов, Энгельсский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Под Саратовом потушили пожар на заводе по выпуску ячеек для яиц

МЧС: в Придорожном под Саратовом потушили пожар на заводе ячеек для яиц

© МЧС России/TelegramМесто пожара в производственном здании в поселке Придорожном Саратовской области
Место пожара в производственном здании в поселке Придорожном Саратовской области
© МЧС России/Telegram
Место пожара в производственном здании в поселке Придорожном Саратовской области
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 27 фев — РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в здании частного предприятия по изготовлению ячеек для яиц в окрестностях Саратова, где огонь охватил площади 800 квадратных метров, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
Ранее областной главк МЧС сообщил, что железобетонное здание загорелось в частном предприятии по изготовлению ячеек для яиц в поселке Придорожный Энгельсского района в 16.25 (15.25 мск). В 18.20 (17.20 мск) пожар локализовали на площади 800 квадратных метров, никто не пострадал. По данным МЧС, из одноэтажного здания цеха пожарные вынесли три баллона с пропаном и еще один с газом.
Саратовской области огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияРоссияСаратовЭнгельсский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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