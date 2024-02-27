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Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций - РИА Новости, 27.02.2024
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07:03 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/pozdravlenie-1929685056.html
Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций
Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций - РИА Новости, 27.02.2024
Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций
Министр обороны Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций с профессиональным праздником, отметив, что сегодня они достойно... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T07:03
2024-02-27T07:03
безопасность
россия
сергей шойгу
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций с профессиональным праздником, отметив, что сегодня они достойно следуют законам боевого братства, демонстрируют безупречную выучку и проявляют героизм, сообщает Минобороны. День Сил специальных операций отмечается 27 февраля в соответствие с указом президента РФ от 26 февраля 2015 года. Он входит в число памятных дней в Вооруженных силах России. "Глава российского военного ведомства отметил, что сегодня Силы специальных операций достойно следуют законам боевого братства. Являясь высокопрофессиональными войсками, они выполняют самые сложные задачи по защите государства. В ходе специальной военной операции демонстрируют безупречную выучку, проявляют мужество и героизм", - говорится в сообщении со ссылкой на слова Шойгу. По его словам, приведенным Минобороны, этот праздник олицетворяет многовековые традиции русского воинства, которые закладывались и крепли в сражениях за целостность и независимость нашей Родины. Шойгу также выразил уверенность, что военнослужащие и дальше будут защищать национальные интересы России и ее суверенитета, и поблагодарил за самоотверженную службу.
https://ria.ru/20240227/pozdravlenie-1929667882.html
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безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ
Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций

Шойгу: Силы специальных операций достойно следуют законам боевого братства

© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкСергей Шойгу
Сергей Шойгу
© Министерство обороны РФ
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Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций с профессиональным праздником, отметив, что сегодня они достойно следуют законам боевого братства, демонстрируют безупречную выучку и проявляют героизм, сообщает Минобороны.
День Сил специальных операций отмечается 27 февраля в соответствие с указом президента РФ от 26 февраля 2015 года. Он входит в число памятных дней в Вооруженных силах России.
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"Глава российского военного ведомства отметил, что сегодня Силы специальных операций достойно следуют законам боевого братства. Являясь высокопрофессиональными войсками, они выполняют самые сложные задачи по защите государства. В ходе специальной военной операции демонстрируют безупречную выучку, проявляют мужество и героизм", - говорится в сообщении со ссылкой на слова Шойгу.
По его словам, приведенным Минобороны, этот праздник олицетворяет многовековые традиции русского воинства, которые закладывались и крепли в сражениях за целостность и независимость нашей Родины.
Шойгу также выразил уверенность, что военнослужащие и дальше будут защищать национальные интересы России и ее суверенитета, и поблагодарил за самоотверженную службу.
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