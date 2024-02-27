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Посольство России в ФРГ усилит меры безопасности в день выборов - РИА Новости, 27.02.2024
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Выборы президента России — 2024
 
11:56 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/posolstvo-1929731425.html
Посольство России в ФРГ усилит меры безопасности в день выборов
Посольство России в ФРГ усилит меры безопасности в день выборов - РИА Новости, 27.02.2024
Посольство России в ФРГ усилит меры безопасности в день выборов
Посольство РФ в Берлине и генеральное консульство в Бонне примут усиленные меры безопасности для зашиты избирателей в ходе предстоящих выборов президента... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T11:56
2024-02-27T11:56
выборы президента россии — 2024
в мире
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берлин (город)
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
владислав даванков
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Посольство РФ в Берлине и генеральное консульство в Бонне примут усиленные меры безопасности для зашиты избирателей в ходе предстоящих выборов президента России, говорится в сообщении российской дипломатической миссии. "В целях обеспечения безопасности избирателей и членов участковых избирательных комиссий в день голосования будут приняты усиленные меры охраны и контроля. Просьба отнестись с пониманием к тому, что пронос на избирательные участки рюкзаков, сумок, а также электронных устройств, включая мобильные телефоны, будет запрещен (на входе в загранучреждения будут установлены камеры хранения). На избирательных участках будет осуществляться видеонаблюдение", - говорится в сообщении. Кроме того, посольство уведомило избирателей о том, что проголосовать они смогут 17 марта с 8.00 (10.00 мск) до 20.00. "С 08:00 до 20:00 в помещениях посольства России в Берлине (10117 Berlin, Unter den Linden, 63-65) и генерального консульства России в Бонне (53177 Bonn, Waldstraße, 42) будут открыты избирательные участки №8315 и №8322. Согласие германской стороны на проведение голосования получено", - сообщило посольство. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240208/vybory-1926200439.html
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в мире, россия, берлин (город), леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, В мире, Россия, Берлин (город), Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ
Посольство России в ФРГ усилит меры безопасности в день выборов

Посольство и консульство РФ в ФРГ усилят меры безопасности в день выборов

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкПлакат с предвыборной агитацией в общественном транспорт
Плакат с предвыборной агитацией в общественном транспорт - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Александр Сухов
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Плакат с предвыборной агитацией в общественном транспорт. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Посольство РФ в Берлине и генеральное консульство в Бонне примут усиленные меры безопасности для зашиты избирателей в ходе предстоящих выборов президента России, говорится в сообщении российской дипломатической миссии.
"В целях обеспечения безопасности избирателей и членов участковых избирательных комиссий в день голосования будут приняты усиленные меры охраны и контроля. Просьба отнестись с пониманием к тому, что пронос на избирательные участки рюкзаков, сумок, а также электронных устройств, включая мобильные телефоны, будет запрещен (на входе в загранучреждения будут установлены камеры хранения). На избирательных участках будет осуществляться видеонаблюдение", - говорится в сообщении.
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Кроме того, посольство уведомило избирателей о том, что проголосовать они смогут 17 марта с 8.00 (10.00 мск) до 20.00.
"С 08:00 до 20:00 в помещениях посольства России в Берлине (10117 Berlin, Unter den Linden, 63-65) и генерального консульства России в Бонне (53177 Bonn, Waldstraße, 42) будут открыты избирательные участки №8315 и №8322. Согласие германской стороны на проведение голосования получено", - сообщило посольство.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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