https://ria.ru/20240227/posolstvo-1929731425.html

Посольство России в ФРГ усилит меры безопасности в день выборов

Посольство России в ФРГ усилит меры безопасности в день выборов - РИА Новости, 27.02.2024

Посольство России в ФРГ усилит меры безопасности в день выборов

Посольство РФ в Берлине и генеральное консульство в Бонне примут усиленные меры безопасности для зашиты избирателей в ходе предстоящих выборов президента... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T11:56

2024-02-27T11:56

2024-02-27T11:56

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Посольство РФ в Берлине и генеральное консульство в Бонне примут усиленные меры безопасности для зашиты избирателей в ходе предстоящих выборов президента России, говорится в сообщении российской дипломатической миссии. "В целях обеспечения безопасности избирателей и членов участковых избирательных комиссий в день голосования будут приняты усиленные меры охраны и контроля. Просьба отнестись с пониманием к тому, что пронос на избирательные участки рюкзаков, сумок, а также электронных устройств, включая мобильные телефоны, будет запрещен (на входе в загранучреждения будут установлены камеры хранения). На избирательных участках будет осуществляться видеонаблюдение", - говорится в сообщении. Кроме того, посольство уведомило избирателей о том, что проголосовать они смогут 17 марта с 8.00 (10.00 мск) до 20.00. "С 08:00 до 20:00 в помещениях посольства России в Берлине (10117 Berlin, Unter den Linden, 63-65) и генерального консульства России в Бонне (53177 Bonn, Waldstraße, 42) будут открыты избирательные участки №8315 и №8322. Согласие германской стороны на проведение голосования получено", - сообщило посольство. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240208/vybory-1926200439.html

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в мире, россия, берлин (город), леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф