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Доля МСП, пользующихся мерами господдержки, за пять лет выросла вдвое
Доля МСП, пользующихся мерами господдержки, за пять лет выросла вдвое - РИА Новости, 27.02.2024
Доля МСП, пользующихся мерами господдержки, за пять лет выросла вдвое
Доля предпринимателей, которые пользуются мерами государственной поддержки, увеличилась в два раза за последние пять лет, сообщил заместитель председателя ПСБ... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T12:39
2024-02-27T12:39
2024-02-27T12:39
константин басманов (заместитель председателя пао "промсвязьбанк" (псб)
псб (банк псб)
промсвязьбанк
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Доля предпринимателей, которые пользуются мерами государственной поддержки, увеличилась в два раза за последние пять лет, сообщил заместитель председателя ПСБ Константин Басманов. Об этом он рассказал на форуме "Мой бизнес", выступая на панельной дискуссии "Аккумулирование разнонаправленных ресурсов для расширения мер поддержки МСП". "Согласно регулярному исследованию деловых настроений бизнеса, которое проводит ПСБ совместно с Опорой России, за последние несколько лет мы отметили двукратный рост числа предпринимателей, обратившихся за государственной поддержкой. При этом набор стимулирующих решений и льгот для бизнеса, которые востребованы предпринимателями, не ограничивается только финансированием текущей деятельности. Им также интересна отсрочка от уплаты страховых взносов, льготные программы инвестиционного кредитования, субсидии - как на развитие производства, так и на трудоустройство льготных категорий граждан, и другие меры поддержки", - приводит пресс-служба банка слова Басманова. Он также обозначил актуальные вопросы для бизнеса на текущий год, требующие решения. Среди них - дефицит кадров, ВЭД, выход на маркетплейсы и участие в госзакупках. По мнению Басманова для решения таких вопросов можно проводить консультации предпринимателей в центрах "Мой бизнес", которые выступают единой площадкой для открытия и развития своего дела по принципу "одного окна".
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РИА Новости
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РИА Новости
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константин басманов (заместитель председателя пао "промсвязьбанк" (псб), псб (банк псб), промсвязьбанк, новости компаний - экономика
Константин Басманов (заместитель председателя ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" (ПСБ), ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк, Новости компаний - Экономика
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Доля предпринимателей, которые пользуются мерами государственной поддержки, увеличилась в два раза за последние пять лет, сообщил заместитель председателя ПСБ Константин Басманов.
Об этом он рассказал на форуме "Мой бизнес", выступая на панельной дискуссии "Аккумулирование разнонаправленных ресурсов для расширения мер поддержки МСП".
"Согласно регулярному исследованию деловых настроений бизнеса, которое проводит ПСБ
совместно с Опорой России, за последние несколько лет мы отметили двукратный рост числа предпринимателей, обратившихся за государственной поддержкой. При этом набор стимулирующих решений и льгот для бизнеса, которые востребованы предпринимателями, не ограничивается только финансированием текущей деятельности. Им также интересна отсрочка от уплаты страховых взносов, льготные программы инвестиционного кредитования, субсидии - как на развитие производства, так и на трудоустройство льготных категорий граждан, и другие меры поддержки", - приводит пресс-служба банка слова Басманова.
Он также обозначил актуальные вопросы для бизнеса на текущий год, требующие решения. Среди них - дефицит кадров, ВЭД, выход на маркетплейсы и участие в госзакупках.
По мнению Басманова для решения таких вопросов можно проводить консультации предпринимателей в центрах "Мой бизнес", которые выступают единой площадкой для открытия и развития своего дела по принципу "одного окна".
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