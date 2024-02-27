https://ria.ru/20240227/peterburg-1929747051.html

В Петербурге задержали подростков, избивших мужчину в вагоне метро

В Петербурге задержали подростков, избивших мужчину в вагоне метро - РИА Новости, 27.02.2024

В Петербурге задержали подростков, избивших мужчину в вагоне метро

Молодые люди, которые, предположительно, избили пассажира в вагоне метро в Санкт-Петербурге, задержаны, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ в... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T12:40

2024-02-27T12:40

2024-02-27T12:40

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 фев – РИА Новости. Молодые люди, которые, предположительно, избили пассажира в вагоне метро в Санкт-Петербурге, задержаны, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ в Telegram-канале. Как информирует ведомство, инцидент произошел вечером 24 февраля, когда в вагоне метро, который двигался в направлении станции "Электросила", подростки "нанесли несколько ударов" местному жителю, с которым у них произошел конфликт. Уголовное дело возбудили по статье о побоях. "Двадцать шестого февраля... в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в причастности к содеянному оперативниками задержаны трое молодых людей, 16, 17 и 18 лет. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении", – говорится в сообщении. По данным местных СМИ, подростки накинулись на 40-летнего мужчину после того, как им было сделано замечание о недопустимости ругательств и курения в подземке. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20230910/izbienie-1895350029.html

санкт-петербург

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург