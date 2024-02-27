Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге задержали подростков, избивших мужчину в вагоне метро - РИА Новости, 27.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:40 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/peterburg-1929747051.html
В Петербурге задержали подростков, избивших мужчину в вагоне метро
В Петербурге задержали подростков, избивших мужчину в вагоне метро - РИА Новости, 27.02.2024
В Петербурге задержали подростков, избивших мужчину в вагоне метро
Молодые люди, которые, предположительно, избили пассажира в вагоне метро в Санкт-Петербурге, задержаны, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ в... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T12:40
2024-02-27T12:40
происшествия
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:354:3012:2048_1920x0_80_0_0_cbccaa348ba292703e2b7c40081f4033.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 фев – РИА Новости. Молодые люди, которые, предположительно, избили пассажира в вагоне метро в Санкт-Петербурге, задержаны, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ в Telegram-канале. Как информирует ведомство, инцидент произошел вечером 24 февраля, когда в вагоне метро, который двигался в направлении станции "Электросила", подростки "нанесли несколько ударов" местному жителю, с которым у них произошел конфликт. Уголовное дело возбудили по статье о побоях. "Двадцать шестого февраля... в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в причастности к содеянному оперативниками задержаны трое молодых людей, 16, 17 и 18 лет. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении", – говорится в сообщении. По данным местных СМИ, подростки накинулись на 40-летнего мужчину после того, как им было сделано замечание о недопустимости ругательств и курения в подземке. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20230910/izbienie-1895350029.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_05accb95a2c38929d65dd60432825f44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербурге задержали подростков, избивших мужчину в вагоне метро

В Петербурге задержали трех молодых людей по делу об избиении пассажира метро

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Форма сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 фев – РИА Новости. Молодые люди, которые, предположительно, избили пассажира в вагоне метро в Санкт-Петербурге, задержаны, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ в Telegram-канале.
Как информирует ведомство, инцидент произошел вечером 24 февраля, когда в вагоне метро, который двигался в направлении станции "Электросила", подростки "нанесли несколько ударов" местному жителю, с которым у них произошел конфликт. Уголовное дело возбудили по статье о побоях.
"Двадцать шестого февраля... в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в причастности к содеянному оперативниками задержаны трое молодых людей, 16, 17 и 18 лет. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении", – говорится в сообщении.
По данным местных СМИ, подростки накинулись на 40-летнего мужчину после того, как им было сделано замечание о недопустимости ругательств и курения в подземке. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
В Ленинградской области мужчину избили до смерти из-за замечания в автобусе
10 сентября 2023, 15:46
 
ПроисшествияСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала