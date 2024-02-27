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В Петербурге задержали подростков, избивших мужчину в вагоне метро
В Петербурге задержали подростков, избивших мужчину в вагоне метро - РИА Новости, 27.02.2024
В Петербурге задержали подростков, избивших мужчину в вагоне метро
Молодые люди, которые, предположительно, избили пассажира в вагоне метро в Санкт-Петербурге, задержаны, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ в... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T12:40
2024-02-27T12:40
2024-02-27T12:40
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 фев – РИА Новости. Молодые люди, которые, предположительно, избили пассажира в вагоне метро в Санкт-Петербурге, задержаны, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ в Telegram-канале. Как информирует ведомство, инцидент произошел вечером 24 февраля, когда в вагоне метро, который двигался в направлении станции "Электросила", подростки "нанесли несколько ударов" местному жителю, с которым у них произошел конфликт. Уголовное дело возбудили по статье о побоях. "Двадцать шестого февраля... в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в причастности к содеянному оперативниками задержаны трое молодых людей, 16, 17 и 18 лет. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении", – говорится в сообщении. По данным местных СМИ, подростки накинулись на 40-летнего мужчину после того, как им было сделано замечание о недопустимости ругательств и курения в подземке. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.
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РИА Новости
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербурге задержали подростков, избивших мужчину в вагоне метро
В Петербурге задержали трех молодых людей по делу об избиении пассажира метро
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 фев – РИА Новости.
Молодые люди, которые, предположительно, избили пассажира в вагоне метро в Санкт-Петербурге, задержаны, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ в Telegram-канале
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Как информирует ведомство, инцидент произошел вечером 24 февраля, когда в вагоне метро, который двигался в направлении станции "Электросила", подростки "нанесли несколько ударов" местному жителю, с которым у них произошел конфликт. Уголовное дело возбудили по статье о побоях.
"Двадцать шестого февраля... в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в причастности к содеянному оперативниками задержаны трое молодых людей, 16, 17 и 18 лет. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении", – говорится в сообщении.
По данным местных СМИ, подростки накинулись на 40-летнего мужчину после того, как им было сделано замечание о недопустимости ругательств и курения в подземке. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.
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