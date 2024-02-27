https://ria.ru/20240227/perelet-1929745866.html

Прокуратура проверит информацию об отказе пассажиру в перелете из Барнаула

Прокуратура проверит информацию об отказе пассажиру в перелете из Барнаула - РИА Новости, 27.02.2024

Прокуратура проверит информацию об отказе пассажиру в перелете из Барнаула

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку появившихся в СМИ данных об отказе пассажиру в авиаперелете из Барнаула в Москву после РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T12:35

2024-02-27T12:35

2024-02-27T12:35

происшествия

барнаул

москва

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_0:311:2982:1988_1920x0_80_0_0_e71bd5064c26e02b15ab9f081176bc06.jpg

НОВОСИБИРСК, 27 фев – РИА Новости. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку появившихся в СМИ данных об отказе пассажиру в авиаперелете из Барнаула в Москву после конфликта, сообщается в Telegram-канале ведомства. Ранее телеканал "Катунь 24" сообщил, что во вторник в аэропорту Барнаула авиакомпания "Победа" отказала мужчине крупного телосложения в авиаперелете в Москву. По данным Telegram-канала Shot, речь идет о бывшем депутате Алтайского краевого законодательного собрания Артаке Масхудяне, который якобы устроил скандал из-за того, что не смог пристегнуться ремнем безопасности. "Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проверит все обстоятельства случившегося, даст оценку действиям работников авиакомпании", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

https://ria.ru/20231219/perelet-1916825845.html

барнаул

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, барнаул, москва, россия