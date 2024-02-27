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Прокуратура проверит информацию об отказе пассажиру в перелете из Барнаула - РИА Новости, 27.02.2024
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12:35 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/perelet-1929745866.html
Прокуратура проверит информацию об отказе пассажиру в перелете из Барнаула
Прокуратура проверит информацию об отказе пассажиру в перелете из Барнаула - РИА Новости, 27.02.2024
Прокуратура проверит информацию об отказе пассажиру в перелете из Барнаула
Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку появившихся в СМИ данных об отказе пассажиру в авиаперелете из Барнаула в Москву после РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T12:35
2024-02-27T12:35
происшествия
барнаул
москва
россия
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НОВОСИБИРСК, 27 фев – РИА Новости. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку появившихся в СМИ данных об отказе пассажиру в авиаперелете из Барнаула в Москву после конфликта, сообщается в Telegram-канале ведомства. Ранее телеканал "Катунь 24" сообщил, что во вторник в аэропорту Барнаула авиакомпания "Победа" отказала мужчине крупного телосложения в авиаперелете в Москву. По данным Telegram-канала Shot, речь идет о бывшем депутате Алтайского краевого законодательного собрания Артаке Масхудяне, который якобы устроил скандал из-за того, что не смог пристегнуться ремнем безопасности. "Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проверит все обстоятельства случившегося, даст оценку действиям работников авиакомпании", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
https://ria.ru/20231219/perelet-1916825845.html
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происшествия, барнаул, москва, россия
Происшествия, Барнаул, Москва, Россия
Прокуратура проверит информацию об отказе пассажиру в перелете из Барнаула

Прокуратура проверит информацию об отказе экс-депутату в перелете в Москву

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 27 фев – РИА Новости. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку появившихся в СМИ данных об отказе пассажиру в авиаперелете из Барнаула в Москву после конфликта, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ранее телеканал "Катунь 24" сообщил, что во вторник в аэропорту Барнаула авиакомпания "Победа" отказала мужчине крупного телосложения в авиаперелете в Москву. По данным Telegram-канала Shot, речь идет о бывшем депутате Алтайского краевого законодательного собрания Артаке Масхудяне, который якобы устроил скандал из-за того, что не смог пристегнуться ремнем безопасности.
"Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проверит все обстоятельства случившегося, даст оценку действиям работников авиакомпании", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
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