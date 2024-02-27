https://ria.ru/20240227/oruzhie-1929862280.html

МВД изъяло оружие и боеприпасы у заказчика убийства адвоката в Петербурге

МВД изъяло оружие и боеприпасы у заказчика убийства адвоката в Петербурге - РИА Новости, 27.02.2024

МВД изъяло оружие и боеприпасы у заказчика убийства адвоката в Петербурге

Большое количество оружия и боеприпасов изъято у заказчика убийства петербургского адвоката Гинтераса Рагаускаса, исполнитель которого Андрей Артюхин перепутал... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T20:09

2024-02-27T20:09

2024-02-27T20:09

происшествия

россия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 фев - РИА Новости. Большое количество оружия и боеприпасов изъято у заказчика убийства петербургского адвоката Гинтераса Рагаускаса, исполнитель которого Андрей Артюхин перепутал жертву и застрелил его водителя, сообщает пресс-служба ГСУСК по Петербургу. "В ходе обыска в гараже Рагаускаса следователями совместно с сотрудниками регионального управления МВД России были обнаружены и изъяты в большом количестве боеприпасы, автоматы, снайперские винтовки, пистолеты, гранаты, тротил, взрыватели, гранатометы и другое оружие, а также радиостанции, поддельное удостоверение сотрудника полиции с фотографией Артюхина", - сообщает пресс-служба ведомства. Ранее СК РФ сообщил, что задержаны ранее судимый Андрей Артюхин, а также Гинтерас Рагаускас. Им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "з" части 2 статьи 105, частью 3 статьи 33, пунктом "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, организация убийства по найму). По версии следствия, 31 августа 2023 года Рагаускас "заказал" Артюхину за 5 миллионов рублей убийство адвоката, с которым у него был спор из-за прав на объект недвижимости. Рагаускас сообщил Артюхину всю необходимую информацию, а также передал пистолет с глушителем, сообщает СК. Артюхин следил за адвокатом "для определения благоприятных условий совершения преступления". Двадцатого февраля 2024 был застрелен водитель адвоката Виктора Патрушева, привезший детей юриста в 622-ю гимназию на Выборгском шоссе. Пуля попала ему в голову, он был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии и позже скончался. Как сообщал СК РФ, Артюхин с целью убийства адвоката, приняв за него водителя, "произвел выстрел последнему в голову из пистолета". Оба фигуранта по решению суда заключены под стражу.

https://ria.ru/20240227/peterburg-1929747051.html

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происшествия, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)