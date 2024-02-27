Рейтинг@Mail.ru
МВД изъяло оружие и боеприпасы у заказчика убийства адвоката в Петербурге - РИА Новости, 27.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:09 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/oruzhie-1929862280.html
МВД изъяло оружие и боеприпасы у заказчика убийства адвоката в Петербурге
МВД изъяло оружие и боеприпасы у заказчика убийства адвоката в Петербурге - РИА Новости, 27.02.2024
МВД изъяло оружие и боеприпасы у заказчика убийства адвоката в Петербурге
Большое количество оружия и боеприпасов изъято у заказчика убийства петербургского адвоката Гинтераса Рагаускаса, исполнитель которого Андрей Артюхин перепутал... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T20:09
2024-02-27T20:09
происшествия
россия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863863141_0:121:3001:1809_1920x0_80_0_0_0f1b605fa41bdab96e40a2418eef8f73.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 фев - РИА Новости. Большое количество оружия и боеприпасов изъято у заказчика убийства петербургского адвоката Гинтераса Рагаускаса, исполнитель которого Андрей Артюхин перепутал жертву и застрелил его водителя, сообщает пресс-служба ГСУСК по Петербургу. "В ходе обыска в гараже Рагаускаса следователями совместно с сотрудниками регионального управления МВД России были обнаружены и изъяты в большом количестве боеприпасы, автоматы, снайперские винтовки, пистолеты, гранаты, тротил, взрыватели, гранатометы и другое оружие, а также радиостанции, поддельное удостоверение сотрудника полиции с фотографией Артюхина", - сообщает пресс-служба ведомства. Ранее СК РФ сообщил, что задержаны ранее судимый Андрей Артюхин, а также Гинтерас Рагаускас. Им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "з" части 2 статьи 105, частью 3 статьи 33, пунктом "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, организация убийства по найму). По версии следствия, 31 августа 2023 года Рагаускас "заказал" Артюхину за 5 миллионов рублей убийство адвоката, с которым у него был спор из-за прав на объект недвижимости. Рагаускас сообщил Артюхину всю необходимую информацию, а также передал пистолет с глушителем, сообщает СК. Артюхин следил за адвокатом "для определения благоприятных условий совершения преступления". Двадцатого февраля 2024 был застрелен водитель адвоката Виктора Патрушева, привезший детей юриста в 622-ю гимназию на Выборгском шоссе. Пуля попала ему в голову, он был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии и позже скончался. Как сообщал СК РФ, Артюхин с целью убийства адвоката, приняв за него водителя, "произвел выстрел последнему в голову из пистолета". Оба фигуранта по решению суда заключены под стражу.
https://ria.ru/20240227/peterburg-1929747051.html
https://ria.ru/20240213/draka-1927163564.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863863141_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_627662d9caeb7c87267428f1f303ff3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ)
МВД изъяло оружие и боеприпасы у заказчика убийства адвоката в Петербурге

СК: МВД изъяло оружие и боеприпасы у заказчика убийства адвоката в Петербурге

© РИА Новости / Антон ВергунСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 фев - РИА Новости. Большое количество оружия и боеприпасов изъято у заказчика убийства петербургского адвоката Гинтераса Рагаускаса, исполнитель которого Андрей Артюхин перепутал жертву и застрелил его водителя, сообщает пресс-служба ГСУСК по Петербургу.
"В ходе обыска в гараже Рагаускаса следователями совместно с сотрудниками регионального управления МВД России были обнаружены и изъяты в большом количестве боеприпасы, автоматы, снайперские винтовки, пистолеты, гранаты, тротил, взрыватели, гранатометы и другое оружие, а также радиостанции, поддельное удостоверение сотрудника полиции с фотографией Артюхина", - сообщает пресс-служба ведомства.
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
В Петербурге задержали подростков, избивших мужчину в вагоне метро
Вчера, 12:40
Ранее СК РФ сообщил, что задержаны ранее судимый Андрей Артюхин, а также Гинтерас Рагаускас. Им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "з" части 2 статьи 105, частью 3 статьи 33, пунктом "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, организация убийства по найму).
По версии следствия, 31 августа 2023 года Рагаускас "заказал" Артюхину за 5 миллионов рублей убийство адвоката, с которым у него был спор из-за прав на объект недвижимости. Рагаускас сообщил Артюхину всю необходимую информацию, а также передал пистолет с глушителем, сообщает СК. Артюхин следил за адвокатом "для определения благоприятных условий совершения преступления".
Двадцатого февраля 2024 был застрелен водитель адвоката Виктора Патрушева, привезший детей юриста в 622-ю гимназию на Выборгском шоссе. Пуля попала ему в голову, он был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии и позже скончался. Как сообщал СК РФ, Артюхин с целью убийства адвоката, приняв за него водителя, "произвел выстрел последнему в голову из пистолета". Оба фигуранта по решению суда заключены под стражу.
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
Драка у ТЦ в Петербурге обернулась для участника уголовным делом
13 февраля, 18:40
 
ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала