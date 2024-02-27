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Хабаровских предпринимателей научат создавать бренды и маркировать рекламу - РИА Новости, 27.02.2024
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12:42 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/obuchenie-1929743069.html
Хабаровских предпринимателей научат создавать бренды и маркировать рекламу
Хабаровских предпринимателей научат создавать бренды и маркировать рекламу - РИА Новости, 27.02.2024
Хабаровских предпринимателей научат создавать бренды и маркировать рекламу
В Хабаровском крае для предпринимателей в марте будет организована обучающая программа на базе центра "Мой бизнес", во время которой участников научат грамотно... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T12:42
2024-02-27T12:42
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хабаровск
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В Хабаровском крае для предпринимателей в марте будет организована обучающая программа на базе центра "Мой бизнес", во время которой участников научат грамотно создавать бренды и нейродизайн, а также маркировать digital рекламу, сообщает пресс-служба правительства региона. Во время обучения предпринимателям пошагово разъяснят, как поучаствовать в госзакупках крупного бизнеса и дистанционно получить электронную подпись для сотрудников. Центр "Мой бизнес" края создали в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированного президентом РФ. "Обширная обучающая программа ждет предпринимателей края в марте. Запланировано много очных мероприятий, где бизнесмены под руководством опытных коучей смогут попрактиковаться в грамотном применении полученных знаний. Как всегда, популярности нашим обучающим программам добавляет возможность нетворкинга", – сказала директор краевого центра "Мой бизнес" Ксения Вязникова, ее слова приводит пресс-служба. Там уточнили, что 5 марта на мастер-классе "Как создать свой бренд товара/услуги" участники получат практические знания о товарных знаках, об авторском праве, познакомятся с бесплатными инструментами для проверки охраноспособности бренда. Семинар "Госзаказ 2024 – новая реальность. Как выигрывать и использовать торги на 100%" пройдет в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре 12 и 14 марта. Работа системы госзакупок, выбор поставщика, контракт и кейсы – эти и другие вопросы рассмотрят в рамках обучения. 18 марта предпринимателей региона научат работать с электронной подписью на онлайн-семинаре "Корпоративный удостоверяющий центр (Инновация в выпуске электронных подписей сотрудникам)". Участники узнают, как выпускать электронные подписи для сотрудников внутри компании без визита в точку выдачи. По просьбам предпринимателей 20 марта в Комсомольске-на-Амуре и 22 марта в Хабаровске состоится мастер-класс "Нейродизайн и нейроиллюстрация". Завершит обучающую программу марта семинар "Маркировка digital рекламы", который пройдет 28 марта в онлайн-формате и будет доступен всем предпринимателям края. В ходе мероприятия рассмотрят закон о маркировке рекламы в соцсетях.
https://ria.ru/20240222/podderzhka-1928965372.html
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хабаровск, комсомольск-на-амуре, хабаровский край, твой бизнес – новости
Твой бизнес, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, Твой бизнес – новости

Хабаровских предпринимателей научат создавать бренды и маркировать рекламу

© iStock.com / EmirMemedovskiПартнеры по бизнесу обсуждают проект
Партнеры по бизнесу обсуждают проект - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© iStock.com / EmirMemedovski
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В Хабаровском крае для предпринимателей в марте будет организована обучающая программа на базе центра "Мой бизнес", во время которой участников научат грамотно создавать бренды и нейродизайн, а также маркировать digital рекламу, сообщает пресс-служба правительства региона.
Во время обучения предпринимателям пошагово разъяснят, как поучаствовать в госзакупках крупного бизнеса и дистанционно получить электронную подпись для сотрудников.
Центр "Мой бизнес" края создали в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированного президентом РФ.
"Обширная обучающая программа ждет предпринимателей края в марте. Запланировано много очных мероприятий, где бизнесмены под руководством опытных коучей смогут попрактиковаться в грамотном применении полученных знаний. Как всегда, популярности нашим обучающим программам добавляет возможность нетворкинга", – сказала директор краевого центра "Мой бизнес" Ксения Вязникова, ее слова приводит пресс-служба.
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Там уточнили, что 5 марта на мастер-классе "Как создать свой бренд товара/услуги" участники получат практические знания о товарных знаках, об авторском праве, познакомятся с бесплатными инструментами для проверки охраноспособности бренда.
Семинар "Госзаказ 2024 – новая реальность. Как выигрывать и использовать торги на 100%" пройдет в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре 12 и 14 марта. Работа системы госзакупок, выбор поставщика, контракт и кейсы – эти и другие вопросы рассмотрят в рамках обучения.
18 марта предпринимателей региона научат работать с электронной подписью на онлайн-семинаре "Корпоративный удостоверяющий центр (Инновация в выпуске электронных подписей сотрудникам)". Участники узнают, как выпускать электронные подписи для сотрудников внутри компании без визита в точку выдачи.
По просьбам предпринимателей 20 марта в Комсомольске-на-Амуре и 22 марта в Хабаровске состоится мастер-класс "Нейродизайн и нейроиллюстрация".
Завершит обучающую программу марта семинар "Маркировка digital рекламы", который пройдет 28 марта в онлайн-формате и будет доступен всем предпринимателям края. В ходе мероприятия рассмотрят закон о маркировке рекламы в соцсетях.
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