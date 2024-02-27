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В Новосибирске наградили бойца СВО, купившего квартиру по военной ипотеке - РИА Новости, 27.02.2024
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17:37 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/nagrada-1929830389.html
В Новосибирске наградили бойца СВО, купившего квартиру по военной ипотеке
В Новосибирске наградили бойца СВО, купившего квартиру по военной ипотеке - РИА Новости, 27.02.2024
В Новосибирске наградили бойца СВО, купившего квартиру по военной ипотеке
В Новосибирске прошла торжественная церемония награждения участника СВО, купившего квартиру по военной ипотеке с использованием новых мер поддержки, кредит... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T17:37
2024-02-27T17:37
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новосибирск
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росвоенипотека
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В Новосибирске прошла торжественная церемония награждения участника СВО, купившего квартиру по военной ипотеке с использованием новых мер поддержки, кредит предоставил ПСБ, сообщает пресс-служба кредитной организации. На торжественной церемонии военнослужащего поздравили первый заместитель председателя ПСБ Олег Минаев и руководитель ФГКУ "Росвоенипотека" Константин Ярославцев. Церемония состоялась в правительстве Новосибирской области, в ней также принял участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников. "Сегодня военная ипотека для участников СВО и членов их семей - это важная мера социальной поддержки тех, кто отстаивает интересы России в зоне боевых действий. Согласно новым мерам господдержки, участники СВО могут получить ипотеку сразу с момента включения в реестр участников накопительно-ипотечной системы, не дожидаясь окончания трех лет службы. Дальнейшее обслуживание кредита осуществляется при поддержке государства. Для реализации такой возможности ПСБ совместно с Росвоенипотекой разработал кредитные программы, в том числе позволяющие участникам СВО приобрести жилье без первоначального взноса. Мы стремимся, чтобы как можно больше военнослужащих узнали о новых возможностях программы и воспользовались льготами для решения жилищного вопроса", - цитирует пресс-служба Минаева.
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Новосибирская область, Новосибирск, Россия, Андрей Травников, Росвоенипотека, ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк

В Новосибирске наградили бойца СВО, купившего квартиру по военной ипотеке

© Фото : правительство Новосибирской областиВ Новосибирске наградили бойца СВО, купившего квартиру по военной ипотеке
В Новосибирске наградили бойца СВО, купившего квартиру по военной ипотеке - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© Фото : правительство Новосибирской области
В Новосибирске наградили бойца СВО, купившего квартиру по военной ипотеке
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В Новосибирске прошла торжественная церемония награждения участника СВО, купившего квартиру по военной ипотеке с использованием новых мер поддержки, кредит предоставил ПСБ, сообщает пресс-служба кредитной организации.
На торжественной церемонии военнослужащего поздравили первый заместитель председателя ПСБ Олег Минаев и руководитель ФГКУ "Росвоенипотека" Константин Ярославцев. Церемония состоялась в правительстве Новосибирской области, в ней также принял участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
"Сегодня военная ипотека для участников СВО и членов их семей - это важная мера социальной поддержки тех, кто отстаивает интересы России в зоне боевых действий. Согласно новым мерам господдержки, участники СВО могут получить ипотеку сразу с момента включения в реестр участников накопительно-ипотечной системы, не дожидаясь окончания трех лет службы. Дальнейшее обслуживание кредита осуществляется при поддержке государства. Для реализации такой возможности ПСБ совместно с Росвоенипотекой разработал кредитные программы, в том числе позволяющие участникам СВО приобрести жилье без первоначального взноса. Мы стремимся, чтобы как можно больше военнослужащих узнали о новых возможностях программы и воспользовались льготами для решения жилищного вопроса", - цитирует пресс-служба Минаева.
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Новосибирская областьНовосибирскРоссияАндрей ТравниковРосвоенипотекаПСБ (Банк ПСБ)Промсвязьбанк
 
 
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