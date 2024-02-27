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В Новосибирске наградили бойца СВО, купившего квартиру по военной ипотеке

В Новосибирске наградили бойца СВО, купившего квартиру по военной ипотеке - РИА Новости, 27.02.2024

В Новосибирске наградили бойца СВО, купившего квартиру по военной ипотеке

В Новосибирске прошла торжественная церемония награждения участника СВО, купившего квартиру по военной ипотеке с использованием новых мер поддержки, кредит... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T17:37

2024-02-27T17:37

2024-02-27T17:37

новосибирская область

новосибирск

россия

андрей травников

росвоенипотека

псб (банк псб)

промсвязьбанк

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В Новосибирске прошла торжественная церемония награждения участника СВО, купившего квартиру по военной ипотеке с использованием новых мер поддержки, кредит предоставил ПСБ, сообщает пресс-служба кредитной организации. На торжественной церемонии военнослужащего поздравили первый заместитель председателя ПСБ Олег Минаев и руководитель ФГКУ "Росвоенипотека" Константин Ярославцев. Церемония состоялась в правительстве Новосибирской области, в ней также принял участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников. "Сегодня военная ипотека для участников СВО и членов их семей - это важная мера социальной поддержки тех, кто отстаивает интересы России в зоне боевых действий. Согласно новым мерам господдержки, участники СВО могут получить ипотеку сразу с момента включения в реестр участников накопительно-ипотечной системы, не дожидаясь окончания трех лет службы. Дальнейшее обслуживание кредита осуществляется при поддержке государства. Для реализации такой возможности ПСБ совместно с Росвоенипотекой разработал кредитные программы, в том числе позволяющие участникам СВО приобрести жилье без первоначального взноса. Мы стремимся, чтобы как можно больше военнослужащих узнали о новых возможностях программы и воспользовались льготами для решения жилищного вопроса", - цитирует пресс-служба Минаева.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

новосибирская область, новосибирск, россия, андрей травников, росвоенипотека, псб (банк псб), промсвязьбанк