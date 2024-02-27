https://ria.ru/20240227/mitropolit-1929840463.html
Митрополит Черкасский госпитализирован после обыска СБУ
Митрополит Черкасский госпитализирован после обыска СБУ - РИА Новости, 27.02.2024
Митрополит Черкасский госпитализирован после обыска СБУ
Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий (Снигирев) госпитализирован на Украине после гипертонического криза, сообщила во вторник в Telegram-канале... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T18:08
2024-02-27T18:08
2024-02-27T18:08
религия
украина
черкассы
владимир зеленский
служба безопасности украины
религия
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий (Снигирев) госпитализирован на Украине после гипертонического криза, сообщила во вторник в Telegram-канале пресс-служба Черкасской епархии канонической УПЦ."В связи с ухудшением состояния здоровья, спровоцированным гипертоническим кризом, по настоятельному требованию врачей, митрополит Черкасский и Каневский Феодосий был экстренно госпитализирован на стационарное лечение. Всех православных христиан просим сугубых молитв о здравии владыки Феодосия", - говорится в сообщении.Служба безопасности Украины (СБУ) 23 февраля предъявила очередное обвинение митрополиту Феодосию. Накануне в епархии УПЦ сообщили, что владыка перенес тяжелый гипертонический криз в сочетании с приступом стенокардии во время обысков СБУ в его доме.Весной 2023 года суд в Черкассах отправил митрополита под домашний арест с ношением электронного браслета. Иерарху вменяли разжигание религиозной ненависти. В декабре суд отменил круглосуточный арест. Сам архиерей заявлял, что дело против него является политическим, надуманным и сфальсифицированным. Клирики и прихожане Черкасской епархии УПЦ в начале сентября направили обращение Владимиру Зеленскому с требованием прекратить уголовное преследование митрополита.
https://ria.ru/20240225/lavra-1929396449.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, черкассы, владимир зеленский, служба безопасности украины, религия
Религия, Украина, Черкассы, Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины, Религия
Митрополит Черкасский госпитализирован после обыска СБУ
Митрополит Черкасский Феодосий госпитализирован с гипертоническим кризом