https://ria.ru/20240227/mitropolit-1929840463.html

Митрополит Черкасский госпитализирован после обыска СБУ

Митрополит Черкасский госпитализирован после обыска СБУ - РИА Новости, 27.02.2024

Митрополит Черкасский госпитализирован после обыска СБУ

Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий (Снигирев) госпитализирован на Украине после гипертонического криза, сообщила во вторник в Telegram-канале... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T18:08

2024-02-27T18:08

2024-02-27T18:08

религия

украина

черкассы

владимир зеленский

служба безопасности украины

религия

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий (Снигирев) госпитализирован на Украине после гипертонического криза, сообщила во вторник в Telegram-канале пресс-служба Черкасской епархии канонической УПЦ."В связи с ухудшением состояния здоровья, спровоцированным гипертоническим кризом, по настоятельному требованию врачей, митрополит Черкасский и Каневский Феодосий был экстренно госпитализирован на стационарное лечение. Всех православных христиан просим сугубых молитв о здравии владыки Феодосия", - говорится в сообщении.Служба безопасности Украины (СБУ) 23 февраля предъявила очередное обвинение митрополиту Феодосию. Накануне в епархии УПЦ сообщили, что владыка перенес тяжелый гипертонический криз в сочетании с приступом стенокардии во время обысков СБУ в его доме.Весной 2023 года суд в Черкассах отправил митрополита под домашний арест с ношением электронного браслета. Иерарху вменяли разжигание религиозной ненависти. В декабре суд отменил круглосуточный арест. Сам архиерей заявлял, что дело против него является политическим, надуманным и сфальсифицированным. Клирики и прихожане Черкасской епархии УПЦ в начале сентября направили обращение Владимиру Зеленскому с требованием прекратить уголовное преследование митрополита.

https://ria.ru/20240225/lavra-1929396449.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

украина, черкассы, владимир зеленский, служба безопасности украины, религия