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Митрополит Черкасский госпитализирован после обыска СБУ - РИА Новости, 27.02.2024
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Религия
 
18:08 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/mitropolit-1929840463.html
Митрополит Черкасский госпитализирован после обыска СБУ
Митрополит Черкасский госпитализирован после обыска СБУ - РИА Новости, 27.02.2024
Митрополит Черкасский госпитализирован после обыска СБУ
Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий (Снигирев) госпитализирован на Украине после гипертонического криза, сообщила во вторник в Telegram-канале... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T18:08
2024-02-27T18:08
религия
украина
черкассы
владимир зеленский
служба безопасности украины
религия
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий (Снигирев) госпитализирован на Украине после гипертонического криза, сообщила во вторник в Telegram-канале пресс-служба Черкасской епархии канонической УПЦ."В связи с ухудшением состояния здоровья, спровоцированным гипертоническим кризом, по настоятельному требованию врачей, митрополит Черкасский и Каневский Феодосий был экстренно госпитализирован на стационарное лечение. Всех православных христиан просим сугубых молитв о здравии владыки Феодосия", - говорится в сообщении.Служба безопасности Украины (СБУ) 23 февраля предъявила очередное обвинение митрополиту Феодосию. Накануне в епархии УПЦ сообщили, что владыка перенес тяжелый гипертонический криз в сочетании с приступом стенокардии во время обысков СБУ в его доме.Весной 2023 года суд в Черкассах отправил митрополита под домашний арест с ношением электронного браслета. Иерарху вменяли разжигание религиозной ненависти. В декабре суд отменил круглосуточный арест. Сам архиерей заявлял, что дело против него является политическим, надуманным и сфальсифицированным. Клирики и прихожане Черкасской епархии УПЦ в начале сентября направили обращение Владимиру Зеленскому с требованием прекратить уголовное преследование митрополита.
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украина, черкассы, владимир зеленский, служба безопасности украины, религия
Религия, Украина, Черкассы, Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины, Религия
Митрополит Черкасский госпитализирован после обыска СБУ

Митрополит Черкасский Феодосий госпитализирован с гипертоническим кризом

© Черкаська єпархія УПЦМитрополит Черкасский Феодосий в суде
Митрополит Черкасский Феодосий в суде
© Черкаська єпархія УПЦ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий (Снигирев) госпитализирован на Украине после гипертонического криза, сообщила во вторник в Telegram-канале пресс-служба Черкасской епархии канонической УПЦ.
"В связи с ухудшением состояния здоровья, спровоцированным гипертоническим кризом, по настоятельному требованию врачей, митрополит Черкасский и Каневский Феодосий был экстренно госпитализирован на стационарное лечение. Всех православных христиан просим сугубых молитв о здравии владыки Феодосия", - говорится в сообщении.
Служба безопасности Украины (СБУ) 23 февраля предъявила очередное обвинение митрополиту Феодосию. Накануне в епархии УПЦ сообщили, что владыка перенес тяжелый гипертонический криз в сочетании с приступом стенокардии во время обысков СБУ в его доме.
Весной 2023 года суд в Черкассах отправил митрополита под домашний арест с ношением электронного браслета. Иерарху вменяли разжигание религиозной ненависти. В декабре суд отменил круглосуточный арест. Сам архиерей заявлял, что дело против него является политическим, надуманным и сфальсифицированным. Клирики и прихожане Черкасской епархии УПЦ в начале сентября направили обращение Владимиру Зеленскому с требованием прекратить уголовное преследование митрополита.
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