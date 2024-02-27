https://ria.ru/20240227/lavrov-1929803548.html

Лавров прокомментировал обсуждение отправки европейских войск на Украину

Лавров прокомментировал обсуждение отправки европейских войск на Украину - РИА Новости, 27.02.2024

Лавров прокомментировал обсуждение отправки европейских войск на Украину

Обсуждение возможности отправки Европой военных на Украину связано с отсутствием результатов по наращиванию помощи Киеву, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T15:39

2024-02-27T15:39

2024-02-27T15:43

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Обсуждение возможности отправки Европой военных на Украину связано с отсутствием результатов по наращиванию помощи Киеву, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки войск на Украину. По его словам, согласия по этому вопросу нет, но "в развитии ситуации ничего не может быть исключено". "В отсутствии каких-то зримых результатов в наращивании помощи Украине в виде поставок боеприпасов, вооружений. По этому поводу, кстати сказать, регулярно, чуть ли не ежедневно, украинские официальные лица устраивают такие медийные скандалы", - сказал Лавров журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240204/evropa-1925259046.html

https://ria.ru/20240224/istoriya-1929188178.html

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евросоюз, нато, сергей лавров, украина, россия, европа, эммануэль макрон, в мире