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В Москве за неделю госпитализировали 665 человек с COVID-19
В Москве за неделю госпитализировали 665 человек с COVID-19 - РИА Новости, 27.02.2024
В Москве за неделю госпитализировали 665 человек с COVID-19
С 19 по 25 февраля в Москве выявлено 6750 случаев COVID-19, умерли 13 человек, следует из данных еженедельной сводки федерального штаба по коронавирусу. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T11:27
2024-02-27T11:27
2024-02-27T11:27
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. С 19 по 25 февраля в Москве выявлено 6750 случаев COVID-19, умерли 13 человек, следует из данных еженедельной сводки федерального штаба по коронавирусу. "Выявлено случаев за неделю – 6 750, госпитализированы 665 человек, выздоровели 7 982 человека, 13 человек умерли", - говорится в сводке по столице.
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здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19, распространение коронавируса, коронавирус в россии
Здоровье - Общество, Москва, Коронавирус COVID-19, Распространение коронавируса, Коронавирус в России
В Москве за неделю госпитализировали 665 человек с COVID-19
В Москве за неделю выявили 6750 новых случаев COVID-19, умерли 13 человек