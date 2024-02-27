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Заболеваемость COVID-19 в России за неделю снизилась на 8,7 процента - РИА Новости, 27.02.2024
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11:23 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/koronavirus-1929724468.html
Заболеваемость COVID-19 в России за неделю снизилась на 8,7 процента
Заболеваемость COVID-19 в России за неделю снизилась на 8,7 процента - РИА Новости, 27.02.2024
Заболеваемость COVID-19 в России за неделю снизилась на 8,7 процента
Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю уменьшилась в России на 8,7%, сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T11:23
2024-02-27T11:23
здоровье - общество
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю уменьшилась в России на 8,7%, сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. "Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 17,6 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 8,7%. Увеличение заболеваемости отмечено в 29 субъектах Российской Федерации, в том числе в шести регионах более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении. За последнюю неделю в РФ были госпитализированы 2 970 человек с коронавирусом, что на 7,6% меньше в сравнении с предыдущей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 27 субъектах страны, в том числе в 13 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе. Выздоровело за неделю 26 930 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 2% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Умерли за восьмую неделю года 65 человек, уточнили в оперштабе.
https://ria.ru/20240115/koronavirus-2023-1896370980.html
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здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, распространение коронавируса
Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России, Распространение коронавируса
Заболеваемость COVID-19 в России за неделю снизилась на 8,7 процента

Оперштаб: заболеваемость COVID-19 в РФ за неделю снизилась на 8,7%

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкМедицинский работник в блоке реанимации и интенсивной терапии в COVID-госпитале
Медицинский работник в блоке реанимации и интенсивной терапии в COVID-госпитале - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Медицинский работник в блоке реанимации и интенсивной терапии в COVID-госпитале. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю уменьшилась в России на 8,7%, сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 17,6 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 8,7%. Увеличение заболеваемости отмечено в 29 субъектах Российской Федерации, в том числе в шести регионах более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении.
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За последнюю неделю в РФ были госпитализированы 2 970 человек с коронавирусом, что на 7,6% меньше в сравнении с предыдущей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 27 субъектах страны, в том числе в 13 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе.
Выздоровело за неделю 26 930 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 2% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Умерли за восьмую неделю года 65 человек, уточнили в оперштабе.
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