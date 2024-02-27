https://ria.ru/20240227/koronavirus-1929724468.html

Заболеваемость COVID-19 в России за неделю снизилась на 8,7 процента

Заболеваемость COVID-19 в России за неделю снизилась на 8,7 процента - РИА Новости, 27.02.2024

Заболеваемость COVID-19 в России за неделю снизилась на 8,7 процента

Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю уменьшилась в России на 8,7%, сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T11:23

2024-02-27T11:23

2024-02-27T11:23

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

распространение коронавируса

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757572222_0:0:3264:1836_1920x0_80_0_0_f44c838613712b6403b8e6ffa6233a7e.jpg

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю уменьшилась в России на 8,7%, сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. "Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 17,6 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 8,7%. Увеличение заболеваемости отмечено в 29 субъектах Российской Федерации, в том числе в шести регионах более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении. За последнюю неделю в РФ были госпитализированы 2 970 человек с коронавирусом, что на 7,6% меньше в сравнении с предыдущей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 27 субъектах страны, в том числе в 13 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе. Выздоровело за неделю 26 930 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 2% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Умерли за восьмую неделю года 65 человек, уточнили в оперштабе.

https://ria.ru/20240115/koronavirus-2023-1896370980.html

https://ria.ru/20240116/koronavirus-1921604450.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, распространение коронавируса