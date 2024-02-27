https://ria.ru/20240227/koalitsiya-1929730603.html

Эксперт прокомментировал создание коалиции ЕС для поставок Украине ракет

Эксперт прокомментировал создание коалиции ЕС для поставок Украине ракет - РИА Новости, 27.02.2024

Эксперт прокомментировал создание коалиции ЕС для поставок Украине ракет

Создание коалиции для поставок Украине ракет среднего и дальнего действия позволяет предположить, что вместо нового контрнаступления ВСУ сосредоточатся на... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T11:50

2024-02-27T11:50

2024-02-27T11:50

специальная военная операция на украине

украина

россия

игорь коротченко

евросоюз

в мире

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908685876_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4daa627feffbf2f3968a9420ba8abe7b.jpg

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Создание коалиции для поставок Украине ракет среднего и дальнего действия позволяет предположить, что вместо нового контрнаступления ВСУ сосредоточатся на ударах по критически важным объектам инфраструктуры России, заявил РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Евросоюз договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Предыдущие восемь коалиций были призваны упростить передачу Киеву вооружений, включая системы ПВО, артиллерию и боеприпасы. "Коалиция нужна для того, чтобы поменять тактику действий ВСУ. Украинская армия больше не будет переходить в контрнаступление, она будет наносить дальние ракетные удары по объектам критической инфраструктуры в европейской части России", - сказал Коротченко. По его словам, целью коалиции станет обеспечение Украины необходимыми средствами ведения вооруженной борьбы в рамках новой тактики. "То есть Украина переходит фактически к массовому использованию высокоточных средств поражения для совершения террористических актов против объектов критической инфраструктуры России", - добавил эксперт. Ранее президент России Владимир Путин, комментируя решение США передать Украине ракеты ATACMS (Киев получил ракеты с сокращенной дальностью до 165 километров), заявлял, что РФ сможет отражать эти атаки.

https://ria.ru/20240227/ukraina-1929677181.html

https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, игорь коротченко, евросоюз, в мире, вооруженные силы украины