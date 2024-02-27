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Эксперт прокомментировал создание коалиции ЕС для поставок Украине ракет
Эксперт прокомментировал создание коалиции ЕС для поставок Украине ракет - РИА Новости, 27.02.2024
Эксперт прокомментировал создание коалиции ЕС для поставок Украине ракет
Создание коалиции для поставок Украине ракет среднего и дальнего действия позволяет предположить, что вместо нового контрнаступления ВСУ сосредоточатся на... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T11:50
2024-02-27T11:50
2024-02-27T11:50
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Создание коалиции для поставок Украине ракет среднего и дальнего действия позволяет предположить, что вместо нового контрнаступления ВСУ сосредоточатся на ударах по критически важным объектам инфраструктуры России, заявил РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Евросоюз договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Предыдущие восемь коалиций были призваны упростить передачу Киеву вооружений, включая системы ПВО, артиллерию и боеприпасы. "Коалиция нужна для того, чтобы поменять тактику действий ВСУ. Украинская армия больше не будет переходить в контрнаступление, она будет наносить дальние ракетные удары по объектам критической инфраструктуры в европейской части России", - сказал Коротченко. По его словам, целью коалиции станет обеспечение Украины необходимыми средствами ведения вооруженной борьбы в рамках новой тактики. "То есть Украина переходит фактически к массовому использованию высокоточных средств поражения для совершения террористических актов против объектов критической инфраструктуры России", - добавил эксперт. Ранее президент России Владимир Путин, комментируя решение США передать Украине ракеты ATACMS (Киев получил ракеты с сокращенной дальностью до 165 километров), заявлял, что РФ сможет отражать эти атаки.
https://ria.ru/20240227/ukraina-1929677181.html
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украина, россия, игорь коротченко, евросоюз, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Игорь Коротченко, Евросоюз, В мире, Вооруженные силы Украины
Эксперт прокомментировал создание коалиции ЕС для поставок Украине ракет
Коротченко: ВСУ сделают ставку на ракетные удары по инфраструктуре России
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Создание коалиции для поставок Украине ракет среднего и дальнего действия позволяет предположить, что вместо нового контрнаступления ВСУ сосредоточатся на ударах по критически важным объектам инфраструктуры России, заявил РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон
сообщил, что Евросоюз договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Предыдущие восемь коалиций были призваны упростить передачу Киеву
вооружений, включая системы ПВО, артиллерию и боеприпасы.
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"Коалиция нужна для того, чтобы поменять тактику действий ВСУ. Украинская армия больше не будет переходить в контрнаступление, она будет наносить дальние ракетные удары по объектам критической инфраструктуры в европейской части России", - сказал Коротченко.
По его словам, целью коалиции станет обеспечение Украины необходимыми средствами ведения вооруженной борьбы в рамках новой тактики.
"То есть Украина переходит фактически к массовому использованию высокоточных средств поражения для совершения террористических актов против объектов критической инфраструктуры России", - добавил эксперт.
Ранее президент России Владимир Путин
, комментируя решение США
передать Украине ракеты ATACMS (Киев получил ракеты с сокращенной дальностью до 165 километров), заявлял, что РФ сможет отражать эти атаки.
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