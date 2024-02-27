В Херсонской области началось досрочное голосование на выборах президента
В Херсонской области прошел первый день досрочного голосования на выборах
© Избирательная комиссия Херсонской области/TelegramПервый день досрочного голосования на выборах президента России 2024 года в Херсонской области. 27 февраля 2024
Первый день досрочного голосования на выборах президента России 2024 года в Херсонской области. 27 февраля 2024
ГЕНИЧЕСК, 27 фев - РИА Новости. Первый день досрочного голосования на выборах президента России 2024 года в Херсонской области успешно завершился, сообщила РИА Новости председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.
"Завершился первый день досрочного голосования в Херсонской области. Еще раз напоминаю, что досрочное голосование организованно для наших избирателей, проживающих в труднодоступных и удаленных населенных пунктах", - заявила Захарова.
Первый этап досрочного голосования продлится с 27 по 29 февраля 2024. Второй этап состоится с 1 по 3 марта 2024.
Основной этап голосования пройдет с 15 по 17 марта 2024 года. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.