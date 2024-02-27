https://ria.ru/20240227/golosovanie-1929841736.html

В Херсонской области началось досрочное голосование на выборах президента

В Херсонской области началось досрочное голосование на выборах президента - РИА Новости, 27.02.2024

В Херсонской области началось досрочное голосование на выборах президента

Первый день досрочного голосования на выборах президента России 2024 года в Херсонской области успешно завершился, сообщила РИА Новости председатель... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T18:16

2024-02-27T18:16

2024-02-27T18:22

россия

херсонская область

николай харитонов

владислав даванков

леонид слуцкий (политик)

днепр (город)

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ГЕНИЧЕСК, 27 фев - РИА Новости. Первый день досрочного голосования на выборах президента России 2024 года в Херсонской области успешно завершился, сообщила РИА Новости председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова. "Завершился первый день досрочного голосования в Херсонской области. Еще раз напоминаю, что досрочное голосование организованно для наших избирателей, проживающих в труднодоступных и удаленных населенных пунктах", - заявила Захарова.Первый этап досрочного голосования продлится с 27 по 29 февраля 2024. Второй этап состоится с 1 по 3 марта 2024. Основной этап голосования пройдет с 15 по 17 марта 2024 года. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

россия

херсонская область

днепр (город)

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россия, херсонская область , николай харитонов, владислав даванков, леонид слуцкий (политик), днепр (город)