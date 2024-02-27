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В Херсонской области началось досрочное голосование на выборах президента - РИА Новости, 27.02.2024
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18:16 27.02.2024 (обновлено: 18:22 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/golosovanie-1929841736.html
В Херсонской области началось досрочное голосование на выборах президента
В Херсонской области началось досрочное голосование на выборах президента - РИА Новости, 27.02.2024
В Херсонской области началось досрочное голосование на выборах президента
Первый день досрочного голосования на выборах президента России 2024 года в Херсонской области успешно завершился, сообщила РИА Новости председатель... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T18:16
2024-02-27T18:22
россия
херсонская область
николай харитонов
владислав даванков
леонид слуцкий (политик)
днепр (город)
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ГЕНИЧЕСК, 27 фев - РИА Новости. Первый день досрочного голосования на выборах президента России 2024 года в Херсонской области успешно завершился, сообщила РИА Новости председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова. "Завершился первый день досрочного голосования в Херсонской области. Еще раз напоминаю, что досрочное голосование организованно для наших избирателей, проживающих в труднодоступных и удаленных населенных пунктах", - заявила Захарова.Первый этап досрочного голосования продлится с 27 по 29 февраля 2024. Второй этап состоится с 1 по 3 марта 2024. Основной этап голосования пройдет с 15 по 17 марта 2024 года. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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россия, херсонская область , николай харитонов, владислав даванков, леонид слуцкий (политик), днепр (город)
Россия, Херсонская область , Николай Харитонов, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий (политик), Днепр (город)
В Херсонской области началось досрочное голосование на выборах президента

В Херсонской области прошел первый день досрочного голосования на выборах

© Избирательная комиссия Херсонской области/TelegramПервый день досрочного голосования на выборах президента России 2024 года в Херсонской области. 27 февраля 2024
Первый день досрочного голосования на выборах президента России 2024 года в Херсонской области. 27 февраля 2024
© Избирательная комиссия Херсонской области/Telegram
Первый день досрочного голосования на выборах президента России 2024 года в Херсонской области. 27 февраля 2024
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ГЕНИЧЕСК, 27 фев - РИА Новости. Первый день досрочного голосования на выборах президента России 2024 года в Херсонской области успешно завершился, сообщила РИА Новости председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.
"Завершился первый день досрочного голосования в Херсонской области. Еще раз напоминаю, что досрочное голосование организованно для наших избирателей, проживающих в труднодоступных и удаленных населенных пунктах", - заявила Захарова.
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Первый этап досрочного голосования продлится с 27 по 29 февраля 2024. Второй этап состоится с 1 по 3 марта 2024.
Основной этап голосования пройдет с 15 по 17 марта 2024 года. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
 
РоссияХерсонская областьНиколай ХаритоновВладислав ДаванковЛеонид Слуцкий (политик)Днепр (город)
 
 
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