В Сочи заявили о готовности к приему гостей Всемирного фестиваля молодежи

СИРИУС, 27 фев – РИА Новости. Крупные объекты транспортной инфраструктуры, железнодорожные вокзалы и аэропорт Сочи полностью подготовлены к приему гостей Всемирного фестиваля молодёжи, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города. Всемирный фестиваль молодежи пройдет на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта, соседствующей с Сочи. "Город Сочи принимает непосредственное участие в проведении этого международного события и полностью готов. Задействованы крупнейшие объекты транспортной инфраструктуры – аэропорт и железнодорожные вокзалы. По поручению главы города Алексея Копайгородского выполнено масштабное благоустройство и тематическое оформление городской среды. Сформированы бригады дорожников и коммунальщиков для круглосуточного дежурства, чтобы Фестиваль прошел на высоком уровне. Правоохранительные структуры участвуют в обеспечении безопасности", - сказала собеседница агентства. Для удобной навигации гостей фестиваля в Сириусе, которые также будут знакомиться с достопримечательностями Сочи, работают волонтёры, творческие коллективы, подготовлены афиши культурно спортивных мероприятий на городских площадках, приуроченных к фестивалю. Ранее глава Сириуса Дмитрий Плишкин заявлял журналистам, что на федеральной территории все подготовлено для фестиваля. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта по указу президента России Владимира Путина на федеральной территории Сириус. Чествовать гостей будут также в Сочи, у границ которого находится федеральная территория. В программе фестиваля примут участие 20 тысяч человек, из них половина - иностранцы. РИА Новости — генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.
Прохожие рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи. 26 февраля 2024
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СИРИУС, 27 фев – РИА Новости. Крупные объекты транспортной инфраструктуры, железнодорожные вокзалы и аэропорт Сочи полностью подготовлены к приему гостей Всемирного фестиваля молодёжи, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта, соседствующей с Сочи.
"Город Сочи принимает непосредственное участие в проведении этого международного события и полностью готов. Задействованы крупнейшие объекты транспортной инфраструктуры – аэропорт и железнодорожные вокзалы. По поручению главы города Алексея Копайгородского выполнено масштабное благоустройство и тематическое оформление городской среды. Сформированы бригады дорожников и коммунальщиков для круглосуточного дежурства, чтобы Фестиваль прошел на высоком уровне. Правоохранительные структуры участвуют в обеспечении безопасности", - сказала собеседница агентства.
Для удобной навигации гостей фестиваля в Сириусе, которые также будут знакомиться с достопримечательностями Сочи, работают волонтёры, творческие коллективы, подготовлены афиши культурно спортивных мероприятий на городских площадках, приуроченных к фестивалю.
Ранее глава Сириуса Дмитрий Плишкин заявлял журналистам, что на федеральной территории все подготовлено для фестиваля.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта по указу президента РоссииВладимира Путина на федеральной территории Сириус. Чествовать гостей будут также в Сочи, у границ которого находится федеральная территория. В программе фестиваля примут участие 20 тысяч человек, из них половина - иностранцы.
РИА Новости — генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.
Аэропорт Сочи примет свыше 300 тысяч пассажиров во время ВФМ
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