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В ЦБ допустили скорое смягчение денежно-кредитной политики - РИА Новости, 27.02.2024
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20:51 27.02.2024 (обновлено: 20:52 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/ekonomika-1929866672.html
В ЦБ допустили скорое смягчение денежно-кредитной политики
В ЦБ допустили скорое смягчение денежно-кредитной политики - РИА Новости, 27.02.2024
В ЦБ допустили скорое смягчение денежно-кредитной политики
Большинство членов совета директоров Банка России ждут, что условия для снижения ключевой ставки сложатся во втором полугодии, но отдельные участники не... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T20:51
2024-02-27T20:52
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Большинство членов совета директоров Банка России ждут, что условия для снижения ключевой ставки сложатся во втором полугодии, но отдельные участники не исключают более раннего смягчения денежно-кредитной политики, говорится в резюме ЦБ обсуждения ключевой ставки по итогам заседания 16 февраля. Банк России 16 февраля сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых - впервые с июня 2023 года. Также регулятор не дал стандартной формулировки сигнала по своим дальнейшим действиям, вместо этого указав, что ожидает продолжительного периода поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. Позже глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что такой сигнал по ключевой ставке можно считать нейтральным. "Большинство участников ожидали, что в базовом сценарии условия для начала снижения ключевой ставки сложатся во второй половине 2024 года. Отдельные участники не исключали возможности, что снижение начнется несколько раньше", - сказано в документе.
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экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В ЦБ допустили скорое смягчение денежно-кредитной политики

Члены совдира ЦБ ожидают условия для снижения ключевой ставки во II полугодии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Центральный банк России. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Большинство членов совета директоров Банка России ждут, что условия для снижения ключевой ставки сложатся во втором полугодии, но отдельные участники не исключают более раннего смягчения денежно-кредитной политики, говорится в резюме ЦБ обсуждения ключевой ставки по итогам заседания 16 февраля.
Банк России 16 февраля сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых - впервые с июня 2023 года. Также регулятор не дал стандартной формулировки сигнала по своим дальнейшим действиям, вместо этого указав, что ожидает продолжительного периода поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. Позже глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что такой сигнал по ключевой ставке можно считать нейтральным.
"Большинство участников ожидали, что в базовом сценарии условия для начала снижения ключевой ставки сложатся во второй половине 2024 года. Отдельные участники не исключали возможности, что снижение начнется несколько раньше", - сказано в документе.
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