https://ria.ru/20240227/daniya-1929698436.html
Дания призвала Европу урезать соцрасходы и увеличить финансирование обороны
Дания призвала Европу урезать соцрасходы и увеличить финансирование обороны - РИА Новости, 27.02.2024
Дания призвала Европу урезать соцрасходы и увеличить финансирование обороны
Премьер Дании Метте Фредериксен в интервью Financial Times пугает Европу мнимой российской угрозой и призывает сократить расходы на социальное обеспечение и... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T09:45
2024-02-27T09:45
2024-02-27T09:45
дания
европа
россия
метте фредериксен
владимир путин
такер карлсон
нато
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Премьер Дании Метте Фредериксен в интервью Financial Times пугает Европу мнимой российской угрозой и призывает сократить расходы на социальное обеспечение и ограничить снижение налогов, чтобы увеличить финансирование сферы обороны. В начале февраля президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что страны НАТО стараются запугать свое население мнимой российской угрозой, а умные люди прекрасно понимают, что это фейк. "По словам премьера Дании, Европа должна ограничить расходы на социальное обеспечение и ограничить снижение налогов, чтобы сдержать "более агрессивную Россию" за счет длительного увеличения финансирования обороны и безопасности", - пишет британская газета Financial Times, взявшая интервью у политика. По словам Фредериксен, после окончания холодной войны Дания и другие страны сократили военные бюджеты. "Когда мы это сделали, мы смогли потратить больше денег на социальное обеспечение или снижение налогов. Нам нужно начать разговор о том, что если мир меняется в том направлении, в котором я думаю, то вы не сможете потратить ни пенни, ни доллар, ни евро, ни крону дважды", - заявила она. Говоря о необходимости сократить расходы на социальную сферу, Фредериксен заявила, что "свобода имеет цену" и для Европы настало время "обсудить с населением" то, что "в целом за последние 30 лет мы не заплатили цену за свободу". Фредериксен добавила, что Дания уже достигает целевого показателя в вопросах расходов на оборону в 2% от ВВП, однако, по ее словам, правительство обсуждает необходимость увеличения расходов на такие области, как искусственный интеллект, космос и ведение кибервойн. Ранее британская газета Financial Times сообщала, что Германия, вероятно, будет вынуждена сократить расходы на социальную сферу для финансирования бундесвера после 2027 года. В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20240227/politika-1929656381.html
https://ria.ru/20240216/evropa-1927690254.html
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926385398.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дания, европа, россия, метте фредериксен, владимир путин, такер карлсон, нато
Дания, Европа, Россия, Метте Фредериксен, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО
Дания призвала Европу урезать соцрасходы и увеличить финансирование обороны
Фредериксен призвала Европу увеличить финансирование обороны за счет соцрасходов
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости.
Премьер Дании Метте Фредериксен в интервью Financial Times
пугает Европу мнимой российской угрозой и призывает сократить расходы на социальное обеспечение и ограничить снижение налогов, чтобы увеличить финансирование сферы обороны.
В начале февраля президент РФ Владимир Путин
в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
заявил, что страны НАТО
стараются запугать свое население мнимой российской угрозой, а умные люди прекрасно понимают, что это фейк.
Россия виновата в том, что Запад не может напугать нами остальной мир
"По словам премьера Дании, Европа должна ограничить расходы на социальное обеспечение и ограничить снижение налогов, чтобы сдержать "более агрессивную Россию" за счет длительного увеличения финансирования обороны и безопасности", - пишет британская газета Financial Times, взявшая интервью у политика.
По словам Фредериксен, после окончания холодной войны Дания и другие страны сократили военные бюджеты.
"Когда мы это сделали, мы смогли потратить больше денег на социальное обеспечение или снижение налогов. Нам нужно начать разговор о том, что если мир меняется в том направлении, в котором я думаю, то вы не сможете потратить ни пенни, ни доллар, ни евро, ни крону дважды", - заявила она.
Говоря о необходимости сократить расходы на социальную сферу, Фредериксен заявила, что "свобода имеет цену" и для Европы настало время "обсудить с населением" то, что "в целом за последние 30 лет мы не заплатили цену за свободу".
Европа в войне с Россией купила себе билет в один конец
Фредериксен добавила, что Дания уже достигает целевого показателя в вопросах расходов на оборону в 2% от ВВП, однако, по ее словам, правительство обсуждает необходимость увеличения расходов на такие области, как искусственный интеллект, космос и ведение кибервойн.
Ранее британская газета Financial Times сообщала, что Германия
, вероятно, будет вынуждена сократить расходы на социальную сферу для финансирования бундесвера после 2027 года.
В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва
не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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