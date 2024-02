https://ria.ru/20240227/daniya-1929698436.html

Дания призвала Европу урезать соцрасходы и увеличить финансирование обороны

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Премьер Дании Метте Фредериксен в интервью Financial Times пугает Европу мнимой российской угрозой и призывает сократить расходы на социальное обеспечение и ограничить снижение налогов, чтобы увеличить финансирование сферы обороны. В начале февраля президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что страны НАТО стараются запугать свое население мнимой российской угрозой, а умные люди прекрасно понимают, что это фейк. "По словам премьера Дании, Европа должна ограничить расходы на социальное обеспечение и ограничить снижение налогов, чтобы сдержать "более агрессивную Россию" за счет длительного увеличения финансирования обороны и безопасности", - пишет британская газета Financial Times, взявшая интервью у политика. По словам Фредериксен, после окончания холодной войны Дания и другие страны сократили военные бюджеты. "Когда мы это сделали, мы смогли потратить больше денег на социальное обеспечение или снижение налогов. Нам нужно начать разговор о том, что если мир меняется в том направлении, в котором я думаю, то вы не сможете потратить ни пенни, ни доллар, ни евро, ни крону дважды", - заявила она. Говоря о необходимости сократить расходы на социальную сферу, Фредериксен заявила, что "свобода имеет цену" и для Европы настало время "обсудить с населением" то, что "в целом за последние 30 лет мы не заплатили цену за свободу". Фредериксен добавила, что Дания уже достигает целевого показателя в вопросах расходов на оборону в 2% от ВВП, однако, по ее словам, правительство обсуждает необходимость увеличения расходов на такие области, как искусственный интеллект, космос и ведение кибервойн. Ранее британская газета Financial Times сообщала, что Германия, вероятно, будет вынуждена сократить расходы на социальную сферу для финансирования бундесвера после 2027 года. В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

