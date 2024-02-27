https://ria.ru/20240227/assanzh-1929854306.html

WikiLeaks ожидает решения суда по делу Ассанжа в марте

WikiLeaks ожидает решения суда по делу Ассанжа в марте - РИА Новости, 27.02.2024

WikiLeaks ожидает решения суда по делу Ассанжа в марте

Решение по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который пытается оспорить в британских судах решение об экстрадиции в США, будет вынесено в марте,... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T19:10

2024-02-27T19:10

2024-02-27T19:27

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дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа

великобритания

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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Решение по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который пытается оспорить в британских судах решение об экстрадиции в США, будет вынесено в марте, сообщил во вторник WikiLeaks."Предстоящие даты: март: решение по последней апелляции Джулиана Ассанжа в Великобритании", - говорится в сообщении WikiLeaks в соцсети X. Точные даты оглашения решения суда не названы.В минувшую среду в Лондоне завершились слушания, в ходе которых рассматривалась апелляция Ассанжа на решение британских властей о его экстрадиции в США. Решение суда определит, сможет ли журналист продолжить оспаривать свою экстрадицию в британских судах или же он исчерпал все апелляционные возможности в Великобритании. Если суд вынесет решение не в пользу Ассанжа, одной из последних возможностей, чтобы не допустить его передачу в США, может стать обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.Ассанж скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США после выдворения с территории посольства, после чего он был помещен в лондонскую тюрьму Белмарш.В июне 2022 года занимавшая тогда должность министра внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks в США после рассмотрения дела вестминстерским магистратским судом и высоким судом Лондона. Британские суды не посчитали, что экстрадиция Ассанжа была бы репрессивной или несправедливой.В июне 2023 года Ассанж подал последнюю апелляцию в высокий суд Лондона в попытке оспорить решение судьи Джонатана Свифта, который отклонил по всем восьми пунктам апелляцию адвокатов журналиста на ордер об его экстрадиции.

https://ria.ru/20240220/assanzh-1928603982.html

https://ria.ru/20240226/posolstvo-1929497832.html

https://ria.ru/20240220/wikileaks-1928539915.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, джулиан ассанж, wikileaks, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, великобритания