https://ria.ru/20240227/argentina-1929845345.html

В Аргентине запретят использовать инклюзивный язык в документах

В Аргентине запретят использовать инклюзивный язык в документах - РИА Новости, 27.02.2024

В Аргентине запретят использовать инклюзивный язык в документах

Президент Аргентины Хавьер Милей запретит использовать в документах гендерно-нейтральный язык, сообщил журналистам его официальный представитель Мануэль Адорни. РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T18:30

2024-02-27T18:30

2024-02-27T18:30

в мире

аргентина

хавьер милей

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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 фев — РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей запретит использовать в документах гендерно-нейтральный язык, сообщил журналистам его официальный представитель Мануэль Адорни. "По поручению президента начнутся действия, чтобы запретить инклюзивный язык и гендерное разнообразие в административной части", — сказал он. В Аргентине слова мужского рода часто приобретают женские окончания при обозначении, например, профессии женщины, ее должности, воинского звания. Кроме того, в течение последних лет часто в официальной переписке, в обращении к людям на публичных мероприятиях использовалось окончание среднего рода, чтобы не оскорблять людей, которые не относят себя ни к женскому, ни к мужскому роду. В июле 2021 года аргентинские власти разрешили ставить в паспортах в разделе "пол" значок "Х" тем гражданам, кто не относит себя ни к женскому, ни к мужскому полу.

https://ria.ru/20231224/idiokratiya-1917674362.html

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в мире, аргентина, хавьер милей