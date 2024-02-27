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В Аргентине запретят использовать инклюзивный язык в документах
В Аргентине запретят использовать инклюзивный язык в документах - РИА Новости, 27.02.2024
В Аргентине запретят использовать инклюзивный язык в документах
Президент Аргентины Хавьер Милей запретит использовать в документах гендерно-нейтральный язык, сообщил журналистам его официальный представитель Мануэль Адорни. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T18:30
2024-02-27T18:30
2024-02-27T18:30
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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 фев — РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей запретит использовать в документах гендерно-нейтральный язык, сообщил журналистам его официальный представитель Мануэль Адорни. "По поручению президента начнутся действия, чтобы запретить инклюзивный язык и гендерное разнообразие в административной части", — сказал он. В Аргентине слова мужского рода часто приобретают женские окончания при обозначении, например, профессии женщины, ее должности, воинского звания. Кроме того, в течение последних лет часто в официальной переписке, в обращении к людям на публичных мероприятиях использовалось окончание среднего рода, чтобы не оскорблять людей, которые не относят себя ни к женскому, ни к мужскому роду. В июле 2021 года аргентинские власти разрешили ставить в паспортах в разделе "пол" значок "Х" тем гражданам, кто не относит себя ни к женскому, ни к мужскому полу.
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в мире, аргентина, хавьер милей
В мире, Аргентина, Хавьер Милей
В Аргентине запретят использовать инклюзивный язык в документах
Милей запретит использовать гендерно-нейтральный язык в аргентинских документах
БУЭНОС-АЙРЕС, 27 фев — РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей запретит использовать в документах гендерно-нейтральный язык, сообщил журналистам его официальный представитель Мануэль Адорни.
«
"По поручению президента начнутся действия, чтобы запретить инклюзивный язык и гендерное разнообразие в административной части", — сказал он.
В Аргентине слова мужского рода часто приобретают женские окончания при обозначении, например, профессии женщины, ее должности, воинского звания.
Кроме того, в течение последних лет часто в официальной переписке, в обращении к людям на публичных мероприятиях использовалось окончание среднего рода, чтобы не оскорблять людей, которые не относят себя ни к женскому, ни к мужскому роду.
В июле 2021 года аргентинские власти разрешили ставить в паспортах в разделе "пол" значок "Х" тем гражданам, кто не относит себя ни к женскому, ни к мужскому полу.
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