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Умер актер из сериала "Звездный путь" Чарльз Диркоп - РИА Новости, 27.02.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
03:52 27.02.2024 (обновлено: 09:30 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/akter-1929679844.html
Умер актер из сериала "Звездный путь" Чарльз Диркоп
Умер актер из сериала "Звездный путь" Чарльз Диркоп - РИА Новости, 27.02.2024
Умер актер из сериала "Звездный путь" Чарльз Диркоп
Американский актер Чарльз Диркоп, сыгравший в эпизодах культовых сериалов "Звездный путь" и "Скорая помощь", умер в Лос-Анджелесе в возрасте 87 лет, сообщает... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T03:52
2024-02-27T09:30
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Американский актер Чарльз Диркоп, сыгравший в эпизодах культовых сериалов "Звездный путь" и "Скорая помощь", умер в Лос-Анджелесе в возрасте 87 лет, сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на его дочь."Чарльз Диркоп, сыгравший в (двух фильмах и сериале - ред.) "Буч Кэссиди и Сандэнс Кид", "Афера" и "Женщина-полицейский", умер в возрасте 87 лет", - пишет газета со ссылкой на его дочь. По ее словам, актер недавно пережил сердечный приступ и пневмонию. Он скончался в больнице в Лос-Анджелесе.
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Умер актер из сериала "Звездный путь" Чарльз Диркоп

Hollywood Reporter: Чарльз Диркоп, игравший в "Звездном пути", умер в 87 лет

© Universal Pictures 1973Американский актер Чарльз Диркоп
Американский актер Чарльз Диркоп
© Universal Pictures 1973
Американский актер Чарльз Диркоп. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Американский актер Чарльз Диркоп, сыгравший в эпизодах культовых сериалов "Звездный путь" и "Скорая помощь", умер в Лос-Анджелесе в возрасте 87 лет, сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на его дочь.
"Чарльз Диркоп, сыгравший в (двух фильмах и сериале - ред.) "Буч Кэссиди и Сандэнс Кид", "Афера" и "Женщина-полицейский", умер в возрасте 87 лет", - пишет газета со ссылкой на его дочь.
По ее словам, актер недавно пережил сердечный приступ и пневмонию. Он скончался в больнице в Лос-Анджелесе.
 
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