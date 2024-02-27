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Умер актер из сериала "Звездный путь" Чарльз Диркоп

Умер актер из сериала "Звездный путь" Чарльз Диркоп - РИА Новости, 27.02.2024

Умер актер из сериала "Звездный путь" Чарльз Диркоп

Американский актер Чарльз Диркоп, сыгравший в эпизодах культовых сериалов "Звездный путь" и "Скорая помощь", умер в Лос-Анджелесе в возрасте 87 лет, сообщает... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T03:52

2024-02-27T03:52

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Американский актер Чарльз Диркоп, сыгравший в эпизодах культовых сериалов "Звездный путь" и "Скорая помощь", умер в Лос-Анджелесе в возрасте 87 лет, сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на его дочь."Чарльз Диркоп, сыгравший в (двух фильмах и сериале - ред.) "Буч Кэссиди и Сандэнс Кид", "Афера" и "Женщина-полицейский", умер в возрасте 87 лет", - пишет газета со ссылкой на его дочь. По ее словам, актер недавно пережил сердечный приступ и пневмонию. Он скончался в больнице в Лос-Анджелесе.

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в мире, лос-анджелес, культура, сша