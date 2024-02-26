Рейтинг@Mail.ru
Голикова рассказала о росте числа номинантов премии "Знание" - РИА Новости, 26.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
19:05 26.02.2024 (обновлено: 21:16 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/znanie-1929631020.html
Голикова рассказала о росте числа номинантов премии "Знание"
Голикова рассказала о росте числа номинантов премии "Знание" - РИА Новости, 26.02.2024
Голикова рассказала о росте числа номинантов премии "Знание"
Число номинантов премии "Знание" в 2023 году возросло в три раза – до 18 тысяч человек, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T19:05
2024-02-26T21:16
татьяна голикова
общество
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929631779_114:77:2971:1684_1920x0_80_0_0_c537afb207709f4dca83064947ddad3c.jpg
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Число номинантов премии "Знание" в 2023 году возросло в три раза – до 18 тысяч человек, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. "Очень приятно, что в 2023 году количество номинантов премии возросло в три раза и составило более 18 тысяч. Это представители всех регионов страны и 34 государств", - сказала Голикова на церемонии вручения премии. Премия российского общества "Знание" учреждена для признания достижений российских деятелей просвещения – преподавателей, лекторов, школьных учителей, блогеров, компаний, СМИ. Лауреатами премии становятся просветители, просветительские проекты и компании, завоевавшие высокие оценки экспертов и почетного жюри, а также симпатии зрителей.
https://ria.ru/20240226/putin-1929629398.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929631779_309:0:3040:2048_1920x0_80_0_0_7f214ad7dd273ce35e533b01ab567350.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
татьяна голикова, общество, выставка-форум "россия"
Татьяна Голикова, Общество, Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия"
Голикова рассказала о росте числа номинантов премии "Знание"

Голикова: в 2023 году число номинантов премии "Знание" возросло в три раза

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на торжественной церемонии вручения просветительской награды "Знание.Премия"
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на торжественной церемонии вручения просветительской награды Знание.Премия - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на торжественной церемонии вручения просветительской награды "Знание.Премия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Число номинантов премии "Знание" в 2023 году возросло в три раза – до 18 тысяч человек, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Очень приятно, что в 2023 году количество номинантов премии возросло в три раза и составило более 18 тысяч. Это представители всех регионов страны и 34 государств", - сказала Голикова на церемонии вручения премии.
Премия российского общества "Знание" учреждена для признания достижений российских деятелей просвещения – преподавателей, лекторов, школьных учителей, блогеров, компаний, СМИ. Лауреатами премии становятся просветители, просветительские проекты и компании, завоевавшие высокие оценки экспертов и почетного жюри, а также симпатии зрителей.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
Путин отметил вклад общества "Знание" в просветительскую деятельность
Вчера, 19:01
 
Выставка-форум "Россия"Татьяна ГоликоваОбществоВыставка-форум "Россия"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала