https://ria.ru/20240226/znanie-1929631020.html

Голикова рассказала о росте числа номинантов премии "Знание"

Голикова рассказала о росте числа номинантов премии "Знание" - РИА Новости, 26.02.2024

Голикова рассказала о росте числа номинантов премии "Знание"

Число номинантов премии "Знание" в 2023 году возросло в три раза – до 18 тысяч человек, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T19:05

2024-02-26T19:05

2024-02-26T21:16

татьяна голикова

общество

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Число номинантов премии "Знание" в 2023 году возросло в три раза – до 18 тысяч человек, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. "Очень приятно, что в 2023 году количество номинантов премии возросло в три раза и составило более 18 тысяч. Это представители всех регионов страны и 34 государств", - сказала Голикова на церемонии вручения премии. Премия российского общества "Знание" учреждена для признания достижений российских деятелей просвещения – преподавателей, лекторов, школьных учителей, блогеров, компаний, СМИ. Лауреатами премии становятся просветители, просветительские проекты и компании, завоевавшие высокие оценки экспертов и почетного жюри, а также симпатии зрителей.

https://ria.ru/20240226/putin-1929629398.html

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татьяна голикова, общество, выставка-форум "россия"