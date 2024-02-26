https://ria.ru/20240226/znanie-1929631020.html
Голикова рассказала о росте числа номинантов премии "Знание"
Голикова рассказала о росте числа номинантов премии "Знание" - РИА Новости, 26.02.2024
Голикова рассказала о росте числа номинантов премии "Знание"
Число номинантов премии "Знание" в 2023 году возросло в три раза – до 18 тысяч человек, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T19:05
2024-02-26T19:05
2024-02-26T21:16
татьяна голикова
общество
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929631779_114:77:2971:1684_1920x0_80_0_0_c537afb207709f4dca83064947ddad3c.jpg
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Число номинантов премии "Знание" в 2023 году возросло в три раза – до 18 тысяч человек, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. "Очень приятно, что в 2023 году количество номинантов премии возросло в три раза и составило более 18 тысяч. Это представители всех регионов страны и 34 государств", - сказала Голикова на церемонии вручения премии. Премия российского общества "Знание" учреждена для признания достижений российских деятелей просвещения – преподавателей, лекторов, школьных учителей, блогеров, компаний, СМИ. Лауреатами премии становятся просветители, просветительские проекты и компании, завоевавшие высокие оценки экспертов и почетного жюри, а также симпатии зрителей.
https://ria.ru/20240226/putin-1929629398.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929631779_309:0:3040:2048_1920x0_80_0_0_7f214ad7dd273ce35e533b01ab567350.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна голикова, общество, выставка-форум "россия"
Татьяна Голикова, Общество, Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия"
Голикова рассказала о росте числа номинантов премии "Знание"
Голикова: в 2023 году число номинантов премии "Знание" возросло в три раза
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Число номинантов премии "Знание" в 2023 году возросло в три раза – до 18 тысяч человек, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Очень приятно, что в 2023 году количество номинантов премии возросло в три раза и составило более 18 тысяч. Это представители всех регионов страны и 34 государств", - сказала Голикова на церемонии вручения премии.
Премия российского общества "Знание" учреждена для признания достижений российских деятелей просвещения – преподавателей, лекторов, школьных учителей, блогеров, компаний, СМИ. Лауреатами премии становятся просветители, просветительские проекты и компании, завоевавшие высокие оценки экспертов и почетного жюри, а также симпатии зрителей.
Путин отметил вклад общества "Знание" в просветительскую деятельность