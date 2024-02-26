Макрон заявил, что Запад не намерен начинать войну с русским народом
Макрон: Запад будет работать над избежанием эскалации конфликта на Украине
© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 26 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Запад не намерен начинать войну с русским народом и будет работать над тем, чтобы избегать эскалации конфликта на Украине.
"Мы все согласны с тем фактом, что мы не желаем вступать в войну с русским народом. Мы решительно намерены придерживаться сдерживания эскалации, как мы это успешно делали с начала конфликта", - заявил Макрон на открытии конференции по поддержке Украины, проходящей в Париже в понедельник.
Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца на YouTube.
По его словам, ситуация на фронте требует "серьёзных решений" и "скачка" от западных стран в плане поддержки Украины.
"Цель сегодняшней встречи - понять, как на национальном и коллективном уровне мы могли бы сделать больше в плане финансовой и военной поддержки, доступного военного потенциала в рамках продолжения двусторонних соглашений, которые многие из нас уже подписали с Украиной", - сказал он.
Макрон отметил, что Запад готов поддерживать Украину "так долго, как это будет необходимо", так как победа Украины - это "вопрос безопасности западных стран".
Он обвинил Россию в "ужесточении" её поведения и якобы участившихся кибератаках в западных странах.
На созванной по инициативе Макрона конференции в Париже представлены порядка десяти европейских стран, включая канцлера ФРГ Олафа Шольца, премьера Великобритании Дэвида Кэмерона, президента Польши Анджея Дуды, премьера Дании Метте Фредериксен и премьера Нидерландов Марка Рютте. США представляет помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. Как ранее сообщил Елисейский дворец, цель конференции - "показать России, что поддержка Украины Западом не прекратится".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.