https://ria.ru/20240226/zapad-1929636932.html

Макрон заявил, что Запад не намерен начинать войну с русским народом

Макрон заявил, что Запад не намерен начинать войну с русским народом - РИА Новости, 26.02.2024

Макрон заявил, что Запад не намерен начинать войну с русским народом

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Запад не намерен начинать войну с русским народом и будет работать над тем, чтобы избегать эскалации конфликта на РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T19:35

2024-02-26T19:35

2024-02-26T22:31

специальная военная операция на украине

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ПАРИЖ, 26 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Запад не намерен начинать войну с русским народом и будет работать над тем, чтобы избегать эскалации конфликта на Украине."Мы все согласны с тем фактом, что мы не желаем вступать в войну с русским народом. Мы решительно намерены придерживаться сдерживания эскалации, как мы это успешно делали с начала конфликта", - заявил Макрон на открытии конференции по поддержке Украины, проходящей в Париже в понедельник.Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца на YouTube.По его словам, ситуация на фронте требует "серьёзных решений" и "скачка" от западных стран в плане поддержки Украины."Цель сегодняшней встречи - понять, как на национальном и коллективном уровне мы могли бы сделать больше в плане финансовой и военной поддержки, доступного военного потенциала в рамках продолжения двусторонних соглашений, которые многие из нас уже подписали с Украиной", - сказал он.Макрон отметил, что Запад готов поддерживать Украину "так долго, как это будет необходимо", так как победа Украины - это "вопрос безопасности западных стран".Он обвинил Россию в "ужесточении" её поведения и якобы участившихся кибератаках в западных странах.На созванной по инициативе Макрона конференции в Париже представлены порядка десяти европейских стран, включая канцлера ФРГ Олафа Шольца, премьера Великобритании Дэвида Кэмерона, президента Польши Анджея Дуды, премьера Дании Метте Фредериксен и премьера Нидерландов Марка Рютте. США представляет помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. Как ранее сообщил Елисейский дворец, цель конференции - "показать России, что поддержка Украины Западом не прекратится".Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html

https://ria.ru/20240217/evropa-1927897901.html

https://ria.ru/20240213/evropa-1926968507.html

https://ria.ru/20231218/peregovory-1916338912.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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