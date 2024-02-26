Рейтинг@Mail.ru
Макрон заявил, что Запад не намерен начинать войну с русским народом - РИА Новости, 26.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:35 26.02.2024 (обновлено: 22:31 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/zapad-1929636932.html
Макрон заявил, что Запад не намерен начинать войну с русским народом
Макрон заявил, что Запад не намерен начинать войну с русским народом - РИА Новости, 26.02.2024
Макрон заявил, что Запад не намерен начинать войну с русским народом
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Запад не намерен начинать войну с русским народом и будет работать над тем, чтобы избегать эскалации конфликта на РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T19:35
2024-02-26T22:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
эммануэль макрон
россия
ситуация в днр и лнр
париж
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913912504_236:46:2628:1392_1920x0_80_0_0_6f7f2662e484da4295f9d8e88466c375.jpg
ПАРИЖ, 26 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Запад не намерен начинать войну с русским народом и будет работать над тем, чтобы избегать эскалации конфликта на Украине."Мы все согласны с тем фактом, что мы не желаем вступать в войну с русским народом. Мы решительно намерены придерживаться сдерживания эскалации, как мы это успешно делали с начала конфликта", - заявил Макрон на открытии конференции по поддержке Украины, проходящей в Париже в понедельник.Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца на YouTube.По его словам, ситуация на фронте требует "серьёзных решений" и "скачка" от западных стран в плане поддержки Украины."Цель сегодняшней встречи - понять, как на национальном и коллективном уровне мы могли бы сделать больше в плане финансовой и военной поддержки, доступного военного потенциала в рамках продолжения двусторонних соглашений, которые многие из нас уже подписали с Украиной", - сказал он.Макрон отметил, что Запад готов поддерживать Украину "так долго, как это будет необходимо", так как победа Украины - это "вопрос безопасности западных стран".Он обвинил Россию в "ужесточении" её поведения и якобы участившихся кибератаках в западных странах.На созванной по инициативе Макрона конференции в Париже представлены порядка десяти европейских стран, включая канцлера ФРГ Олафа Шольца, премьера Великобритании Дэвида Кэмерона, президента Польши Анджея Дуды, премьера Дании Метте Фредериксен и премьера Нидерландов Марка Рютте. США представляет помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. Как ранее сообщил Елисейский дворец, цель конференции - "показать России, что поддержка Украины Западом не прекратится".Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html
https://ria.ru/20240217/evropa-1927897901.html
https://ria.ru/20240213/evropa-1926968507.html
https://ria.ru/20231218/peregovory-1916338912.html
украина
франция
россия
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913912504_350:54:2558:1710_1920x0_80_0_0_6a2e52d05f174ac1386cdaa695b92d3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, франция, эммануэль макрон, россия, ситуация в днр и лнр, париж, олаф шольц, дэвид кэмерон, нато, youtube
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР, Париж, Олаф Шольц, Дэвид Кэмерон, НАТО, YouTube
Макрон заявил, что Запад не намерен начинать войну с русским народом

Макрон: Запад будет работать над избежанием эскалации конфликта на Украине

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 26 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Запад не намерен начинать войну с русским народом и будет работать над тем, чтобы избегать эскалации конфликта на Украине.
"Мы все согласны с тем фактом, что мы не желаем вступать в войну с русским народом. Мы решительно намерены придерживаться сдерживания эскалации, как мы это успешно делали с начала конфликта", - заявил Макрон на открытии конференции по поддержке Украины, проходящей в Париже в понедельник.
Разрушенные жилые дома на одной из улиц в Авдеевке. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
"Победы не будет". Как европейцы видят конфликт на Украине
22 февраля, 09:50
Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца на YouTube.
По его словам, ситуация на фронте требует "серьёзных решений" и "скачка" от западных стран в плане поддержки Украины.
"Цель сегодняшней встречи - понять, как на национальном и коллективном уровне мы могли бы сделать больше в плане финансовой и военной поддержки, доступного военного потенциала в рамках продолжения двусторонних соглашений, которые многие из нас уже подписали с Украиной", - сказал он.
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
Европа хочет, но молчит
17 февраля, 08:00
Макрон отметил, что Запад готов поддерживать Украину "так долго, как это будет необходимо", так как победа Украины - это "вопрос безопасности западных стран".
Он обвинил Россию в "ужесточении" её поведения и якобы участившихся кибератаках в западных странах.
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
Король Европы умер, да здравствует король
13 февраля, 08:00
На созванной по инициативе Макрона конференции в Париже представлены порядка десяти европейских стран, включая канцлера ФРГ Олафа Шольца, премьера Великобритании Дэвида Кэмерона, президента Польши Анджея Дуды, премьера Дании Метте Фредериксен и премьера Нидерландов Марка Рютте. США представляет помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. Как ранее сообщил Елисейский дворец, цель конференции - "показать России, что поддержка Украины Западом не прекратится".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Запад готовится к сепаратным переговорам с Россией
18 декабря 2023, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияЭммануэль МакронРоссияСитуация в ДНР и ЛНРПарижОлаф ШольцДэвид КэмеронНАТОYouTube
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала