https://ria.ru/20240226/zakupki-1929599857.html

Госкомпании закупили услуги и товары у 1200 субъектов МСП Тверской области

Госкомпании закупили услуги и товары у 1200 субъектов МСП Тверской области - РИА Новости, 26.02.2024

Госкомпании закупили услуги и товары у 1200 субъектов МСП Тверской области

В 2023 году 1200 субъектов малого и среднего предпринимательства Тверской области предоставили государственным компаниями товары и услуги свыше чем на 29,1... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T16:42

2024-02-26T16:42

2024-02-26T16:42

твой бизнес

твой бизнес – новости

игорь руденя

тверская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929594375_0:168:3153:1942_1920x0_80_0_0_fcfdf9f394a02a1cfa36b612918ca9ef.jpg

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. В 2023 году 1200 субъектов малого и среднего предпринимательства Тверской области предоставили государственным компаниями товары и услуги свыше чем на 29,1 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства региона. В сравнении с показателями 2022 года прирост составил 74,16%. Самые большие объемы закупок у региональных компаний пришлись на продукцию в сфере гражданского строительства, специализированных строительных работ, услуг, связанных с финансовым посредничеством и страхованием. "В настоящее время государственные и муниципальные закупки являются одним из инструментов поддержки отечественных промышленных предприятий и сервисных компаний, содействия импортозамещению и обеспечению технологического суверенитета нашей страны. Хотелось бы отметить, что в прошедшем году доля российских товаров и услуг в госзакупках в нашем регионе превысила 90%. Это очень хороший показатель", - сказал губернатор Тверской области Игорь Руденя, его слова приводит пресс-служба. Развитие системы закупок и обеспечение участия в них МСП-поставщиков – одна из мер государственной поддержки, которые реализуются в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

https://ria.ru/20231121/biznes-missiya-1910925102.html

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

твой бизнес – новости, игорь руденя, тверская область