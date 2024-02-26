https://ria.ru/20240226/zakupki-1929599857.html
Госкомпании закупили услуги и товары у 1200 субъектов МСП Тверской области
Госкомпании закупили услуги и товары у 1200 субъектов МСП Тверской области - РИА Новости, 26.02.2024
Госкомпании закупили услуги и товары у 1200 субъектов МСП Тверской области
В 2023 году 1200 субъектов малого и среднего предпринимательства Тверской области предоставили государственным компаниями товары и услуги свыше чем на 29,1... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T16:42
2024-02-26T16:42
2024-02-26T16:42
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. В 2023 году 1200 субъектов малого и среднего предпринимательства Тверской области предоставили государственным компаниями товары и услуги свыше чем на 29,1 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства региона. В сравнении с показателями 2022 года прирост составил 74,16%. Самые большие объемы закупок у региональных компаний пришлись на продукцию в сфере гражданского строительства, специализированных строительных работ, услуг, связанных с финансовым посредничеством и страхованием. "В настоящее время государственные и муниципальные закупки являются одним из инструментов поддержки отечественных промышленных предприятий и сервисных компаний, содействия импортозамещению и обеспечению технологического суверенитета нашей страны. Хотелось бы отметить, что в прошедшем году доля российских товаров и услуг в госзакупках в нашем регионе превысила 90%. Это очень хороший показатель", - сказал губернатор Тверской области Игорь Руденя, его слова приводит пресс-служба. Развитие системы закупок и обеспечение участия в них МСП-поставщиков – одна из мер государственной поддержки, которые реализуются в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".
https://ria.ru/20231121/biznes-missiya-1910925102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, игорь руденя, тверская область
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Игорь Руденя, Тверская область
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. В 2023 году 1200 субъектов малого и среднего предпринимательства Тверской области предоставили государственным компаниями товары и услуги свыше чем на 29,1 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.
В сравнении с показателями 2022 года прирост составил 74,16%. Самые большие объемы закупок у региональных компаний пришлись на продукцию в сфере гражданского строительства, специализированных строительных работ, услуг, связанных с финансовым посредничеством и страхованием.
"В настоящее время государственные и муниципальные закупки являются одним из инструментов поддержки отечественных промышленных предприятий и сервисных компаний, содействия импортозамещению и обеспечению технологического суверенитета нашей страны. Хотелось бы отметить, что в прошедшем году доля российских товаров и услуг в госзакупках в нашем регионе превысила 90%. Это очень хороший показатель", - сказал губернатор Тверской области Игорь Руденя
, его слова приводит пресс-служба.
Развитие системы закупок и обеспечение участия в них МСП-поставщиков – одна из мер государственной поддержки, которые реализуются в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".
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