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Югра включила участников СВО в кадровый управленческий резерв - РИА Новости, 26.02.2024
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
21:07 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/yugra-1929652226.html
Югра включила участников СВО в кадровый управленческий резерв
Югра включила участников СВО в кадровый управленческий резерв - РИА Новости, 26.02.2024
Югра включила участников СВО в кадровый управленческий резерв
Участники и ветераны специальной военной операции из Ханты-Мансийского автономного округа включены в кадровый управленческий резерв государственной и... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T21:07
2024-02-26T21:07
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
наталья комарова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 фев – РИА Новости. Участники и ветераны специальной военной операции из Ханты-Мансийского автономного округа включены в кадровый управленческий резерв государственной и муниципальной службы, сообщила глава региона Наталья Комарова. "В прошлом году мы приняли решение включить участников специальной военной операции в кадровый резерв, состав тех, кто может принимать участие в конкурсах на замещение должностей государственной и муниципальной службы", - сказала губернатор в ходе ежегодной пресс-конференции. Как добавила Комарова, участники СВО также зачисляются в состав команд, которые проходят образовательные модули в рамках проекта "Лидеры изменений Югры". "Таким образом, мы используем как минимум две платформы для того, чтобы участники СВО и ветераны боевых действий получили максимально широкий спектр возможностей по месту работы и достижению тех целей, которые поставлены перед гражданином по профессиональному росту, по обеспечению семьи и по тому, чтобы принести максимальную пользу родине", - подчеркнула глава региона. В Югре установлены одни из самых высоких региональных выплат при заключении контракта на службу в вооруженных силах РФ. Так, при заключении контракта военнослужащий получает сразу суммарно 745 тысяч рублей. Далее выплачивается 150 тысяч за каждые последующие 2 месяца службы, а также 100 тысяч рублей по окончанию контракта. Также, отметила Комарова, недавно, после встречи в военнослужащими и их семьями, было принято решение о выплате 25 тысяч рублей каждому военнослужащему, который приезжает в отпуск или возвращается на поле боя, без всяких документов и билетов. Общая сумма выплат в год составляет более 1,5 миллиона рублей.
https://ria.ru/20240222/tsentr-1928922125.html
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ханты-мансийский автономный округ, наталья комарова, россия
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Наталья Комарова, Россия
Югра включила участников СВО в кадровый управленческий резерв

Комарова: Югра включила участников СВО в кадровый управленческий резерв

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкХанты-Мансийск
Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 фев – РИА Новости. Участники и ветераны специальной военной операции из Ханты-Мансийского автономного округа включены в кадровый управленческий резерв государственной и муниципальной службы, сообщила глава региона Наталья Комарова.
"В прошлом году мы приняли решение включить участников специальной военной операции в кадровый резерв, состав тех, кто может принимать участие в конкурсах на замещение должностей государственной и муниципальной службы", - сказала губернатор в ходе ежегодной пресс-конференции.
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Как добавила Комарова, участники СВО также зачисляются в состав команд, которые проходят образовательные модули в рамках проекта "Лидеры изменений Югры".
"Таким образом, мы используем как минимум две платформы для того, чтобы участники СВО и ветераны боевых действий получили максимально широкий спектр возможностей по месту работы и достижению тех целей, которые поставлены перед гражданином по профессиональному росту, по обеспечению семьи и по тому, чтобы принести максимальную пользу родине", - подчеркнула глава региона.
В Югре установлены одни из самых высоких региональных выплат при заключении контракта на службу в вооруженных силах РФ. Так, при заключении контракта военнослужащий получает сразу суммарно 745 тысяч рублей. Далее выплачивается 150 тысяч за каждые последующие 2 месяца службы, а также 100 тысяч рублей по окончанию контракта. Также, отметила Комарова, недавно, после встречи в военнослужащими и их семьями, было принято решение о выплате 25 тысяч рублей каждому военнослужащему, который приезжает в отпуск или возвращается на поле боя, без всяких документов и билетов. Общая сумма выплат в год составляет более 1,5 миллиона рублей.
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