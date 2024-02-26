https://ria.ru/20240226/yugra-1929652226.html

Югра включила участников СВО в кадровый управленческий резерв

Югра включила участников СВО в кадровый управленческий резерв - РИА Новости, 26.02.2024

Югра включила участников СВО в кадровый управленческий резерв

Участники и ветераны специальной военной операции из Ханты-Мансийского автономного округа включены в кадровый управленческий резерв государственной и... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T21:07

2024-02-26T21:07

2024-02-26T21:07

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

наталья комарова

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 фев – РИА Новости. Участники и ветераны специальной военной операции из Ханты-Мансийского автономного округа включены в кадровый управленческий резерв государственной и муниципальной службы, сообщила глава региона Наталья Комарова. "В прошлом году мы приняли решение включить участников специальной военной операции в кадровый резерв, состав тех, кто может принимать участие в конкурсах на замещение должностей государственной и муниципальной службы", - сказала губернатор в ходе ежегодной пресс-конференции. Как добавила Комарова, участники СВО также зачисляются в состав команд, которые проходят образовательные модули в рамках проекта "Лидеры изменений Югры". "Таким образом, мы используем как минимум две платформы для того, чтобы участники СВО и ветераны боевых действий получили максимально широкий спектр возможностей по месту работы и достижению тех целей, которые поставлены перед гражданином по профессиональному росту, по обеспечению семьи и по тому, чтобы принести максимальную пользу родине", - подчеркнула глава региона. В Югре установлены одни из самых высоких региональных выплат при заключении контракта на службу в вооруженных силах РФ. Так, при заключении контракта военнослужащий получает сразу суммарно 745 тысяч рублей. Далее выплачивается 150 тысяч за каждые последующие 2 месяца службы, а также 100 тысяч рублей по окончанию контракта. Также, отметила Комарова, недавно, после встречи в военнослужащими и их семьями, было принято решение о выплате 25 тысяч рублей каждому военнослужащему, который приезжает в отпуск или возвращается на поле боя, без всяких документов и билетов. Общая сумма выплат в год составляет более 1,5 миллиона рублей.

https://ria.ru/20240222/tsentr-1928922125.html

https://ria.ru/20240207/biblioteki-1925950549.html

ханты-мансийский автономный округ

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ханты-мансийский автономный округ, наталья комарова, россия