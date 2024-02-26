https://ria.ru/20240226/yama-1929652604.html

СК в Пензе проведет проверку после падения мужчины в коммунальную яму

СК в Пензе проведет проверку после падения мужчины в коммунальную яму - РИА Новости, 26.02.2024

СК в Пензе проведет проверку после падения мужчины в коммунальную яму

Следователи проводят проверку информации о мужчине, который ночью провалился в выкопанную коммунальщиками яму в Пензе, сообщило региональное управление СК РФ в... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T21:10

2024-02-26T21:10

2024-02-26T21:10

происшествия

россия

суворов

пенза

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 26 фев — РИА Новости. Следователи проводят проверку информации о мужчине, который ночью провалился в выкопанную коммунальщиками яму в Пензе, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале."В Пензе организовано проведение проверки по информации, распространенной в СМИ, о падении мужчины в котлован... Установлено, что в связи с устранением коммунальной аварии около одного из домов по улице Суворова в городе Пензе была выкопана яма, в которую ночью 23 февраля 2024 года упал 35-летний мужчина. Пострадавший был госпитализирован, ему оказана необходимая квалифицированная помощь. Угрозы его жизни и здоровью не имеется", - говорится в сообщении. Процессуальная проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ "Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности", уточнили в СК. "В настоящее время последствия коммунальной аварии устранены, яма засыпана", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html

россия

суворов

пенза

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происшествия, россия, суворов, пенза, следственный комитет россии (ск рф)