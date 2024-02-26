https://ria.ru/20240226/yama-1929652604.html
СК в Пензе проведет проверку после падения мужчины в коммунальную яму
СК в Пензе проведет проверку после падения мужчины в коммунальную яму - РИА Новости, 26.02.2024
СК в Пензе проведет проверку после падения мужчины в коммунальную яму
Следователи проводят проверку информации о мужчине, который ночью провалился в выкопанную коммунальщиками яму в Пензе, сообщило региональное управление СК РФ в... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T21:10
2024-02-26T21:10
2024-02-26T21:10
происшествия
россия
суворов
пенза
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881287561_0:0:3248:1826_1920x0_80_0_0_3a41e9cd14931a7f8f09039d064bbb91.jpg
САРАТОВ, 26 фев — РИА Новости. Следователи проводят проверку информации о мужчине, который ночью провалился в выкопанную коммунальщиками яму в Пензе, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале."В Пензе организовано проведение проверки по информации, распространенной в СМИ, о падении мужчины в котлован... Установлено, что в связи с устранением коммунальной аварии около одного из домов по улице Суворова в городе Пензе была выкопана яма, в которую ночью 23 февраля 2024 года упал 35-летний мужчина. Пострадавший был госпитализирован, ему оказана необходимая квалифицированная помощь. Угрозы его жизни и здоровью не имеется", - говорится в сообщении. Процессуальная проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ "Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности", уточнили в СК. "В настоящее время последствия коммунальной аварии устранены, яма засыпана", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html
россия
суворов
пенза
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881287561_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_57e15adc91e559d4e0bd9b615d08a8de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, суворов, пенза, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Суворов, Пенза, Следственный комитет России (СК РФ)
СК в Пензе проведет проверку после падения мужчины в коммунальную яму
СК в Пензе проведет проверку после падения 35-летнего мужчины в коммунальную яму