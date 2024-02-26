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Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе - РИА Новости, 26.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:14 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/vzryvy-1929443813.html
Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе
Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе - РИА Новости, 26.02.2024
Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе
Взрывы раздаются в Харькове на Украине, в регионе объявлена воздушная тревога, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T00:14
2024-02-26T00:14
специальная военная операция на украине
харьков
в мире
украина
харьковская область
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Взрывы раздаются в Харькове на Украине, в регионе объявлена воздушная тревога, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале. "В Харькове слышны взрывы", - написал Терехов. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на данный момент воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьков
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харьков, в мире, украина, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Харьков, В мире, Украина, Харьковская область
Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе

Мэр Харькова: в городе произошли взрывы

© AP Photo / Vadim BelikovВид из Харькова на запуск ракет
Вид из Харькова на запуск ракет - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© AP Photo / Vadim Belikov
Вид из Харькова на запуск ракет. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Взрывы раздаются в Харькове на Украине, в регионе объявлена воздушная тревога, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.
"В Харькове слышны взрывы", - написал Терехов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на данный момент воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины.
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковВ миреУкраинаХарьковская область
 
 
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