https://ria.ru/20240226/vzryvy-1929443813.html

Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе

Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе - РИА Новости, 26.02.2024

Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе

Взрывы раздаются в Харькове на Украине, в регионе объявлена воздушная тревога, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T00:14

2024-02-26T00:14

2024-02-26T00:14

специальная военная операция на украине

харьков

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Взрывы раздаются в Харькове на Украине, в регионе объявлена воздушная тревога, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале. "В Харькове слышны взрывы", - написал Терехов. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на данный момент воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьков

украина

харьковская область

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харьков, в мире, украина, харьковская область