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Володин прилетел в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 26.02.2024
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01:17 26.02.2024 (обновлено: 01:28 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/volodin-1929446640.html
Володин прилетел в Саудовскую Аравию
Володин прилетел в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 26.02.2024
Володин прилетел в Саудовскую Аравию
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин с делегацией ГД прибыл в Саудовскую Аравию. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T01:17
2024-02-26T01:28
саудовская аравия
россия
вячеслав володин
госдума рф
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
в мире
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ЭР-РИЯД, 26 фев - РИА Новости. Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин с делегацией ГД прибыл в Саудовскую Аравию. Это первый визит уровня председателя Госдумы в Саудовскую Аравию, сообщается на сайте ГД. В делегацию палаты также вошли вице-спикер ГД Александр Бабаков, председатели комитетов по международным делам и аграрным вопросам Леонид Слуцкий и Владимир Кашин, бюджету - Андрей Макаров, энергетике - Павел Завальный, развитию гражданского общества - Ольга Тимофеева, промышленности и торговле - Владимир Гутенев, туризму - Сангаджи Тарбаев, первый замглавы комитета по международным делам Шамсаил Саралиев, первый замглавы комитета по бюджету Глеб Хор, первый замглавы комитета по экономической политике Надежда Школкина, член комитета по торговле Владимир Иванов, глава Россотрудничества Евгений Примаков.
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саудовская аравия, россия, вячеслав володин, госдума рф, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире
Саудовская Аравия, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), В мире
Володин прилетел в Саудовскую Аравию

Председатель Госдумы Володин прилетел в Саудовскую Аравию

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЭР-РИЯД, 26 фев - РИА Новости. Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин с делегацией ГД прибыл в Саудовскую Аравию.
Это первый визит уровня председателя Госдумы в Саудовскую Аравию, сообщается на сайте ГД.
В делегацию палаты также вошли вице-спикер ГД Александр Бабаков, председатели комитетов по международным делам и аграрным вопросам Леонид Слуцкий и Владимир Кашин, бюджету - Андрей Макаров, энергетике - Павел Завальный, развитию гражданского общества - Ольга Тимофеева, промышленности и торговле - Владимир Гутенев, туризму - Сангаджи Тарбаев, первый замглавы комитета по международным делам Шамсаил Саралиев, первый замглавы комитета по бюджету Глеб Хор, первый замглавы комитета по экономической политике Надежда Школкина, член комитета по торговле Владимир Иванов, глава Россотрудничества Евгений Примаков.
 
Саудовская АравияРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)В мире
 
 
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