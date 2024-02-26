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Премьер Йемена прибыл в Россию с трехдневным визитом
Премьер Йемена прибыл в Россию с трехдневным визитом - РИА Новости, 26.02.2024
Премьер Йемена прибыл в Россию с трехдневным визитом
Премьер-министр Йемена Ахмед Аввад бен Мубарак прибыл в понедельник вечером в Москву с официальным трехдневным визитом, сообщил РИА Новости глава его протокола... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T20:39
2024-02-26T20:39
2024-02-26T20:39
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ДОХА, 26 фев — РИА Новости. Премьер-министр Йемена Ахмед Аввад бен Мубарак прибыл в понедельник вечером в Москву с официальным трехдневным визитом, сообщил РИА Новости глава его протокола Ахмед аль-Джавхари. "Сейчас он прибыл в Москву с визитом, который продлится три дня. Завтра он проведет пресс-конференцию в здании МИД России", — отметил глава протокола. Ранее йеменское агентство новостей Saba сообщило, что назначенный три недели назад премьером международно признанного правительства, которое правит в ряде провинций на юге, востоке и центральной части страны отправился в воскресенье вечером в Москву с официальным визитом, где проведет встречи со спикерами Госдумы и Совета Федерации, заместителем председателя правительства Алексеем Оверчуком и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
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москва, йемен, россия, сергей лавров, совет федерации рф, госдума рф, алексей оверчук, в мире
Москва, Йемен, Россия, Сергей Лавров, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Алексей Оверчук, В мире
Премьер Йемена прибыл в Россию с трехдневным визитом
Премьер Йемена Ахмед Аввад бен Мубарак прибыл в Москву с трехдневным визитом