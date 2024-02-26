https://ria.ru/20240226/valyuty-1929453161.html
Силуанов рассказал о платежах в цифровых валютах с КНР и ЕАЭС
Силуанов рассказал о платежах в цифровых валютах с КНР и ЕАЭС - РИА Новости, 26.02.2024
Силуанов рассказал о платежах в цифровых валютах с КНР и ЕАЭС
Россия будет продвигать вопрос совершенствования расчетно-платежной системы БРИКС, независимой от западной инфраструктуры - например, это могут быть платежи в... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T04:20
2024-02-26T04:20
2024-02-26T04:20
технологии
россия
китай
персидский залив
антон силуанов
брикс
евразийский экономический союз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878329987_0:10:3486:1971_1920x0_80_0_0_6145ac3316e049138c7bea7d2504c327.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Россия будет продвигать вопрос совершенствования расчетно-платежной системы БРИКС, независимой от западной инфраструктуры - например, это могут быть платежи в цифровых валютах; Россия готова тестировать это с Китаем, ЕАЭС и странами Персидского залива, заявил в интервью РИА Новости министр финансов РФ Антон Силуанов. "Повестка, которую мы будем продвигать в рамках нашего председательства – это совершенствование финансовой, расчетно-платежной системы, которая в текущих условиях фрагментации была бы удобной и безопасной для участников торговли внутри БРИКС. Системы вне политики, независимой от западной недружественной инфраструктуры", - прокомментировал он вопрос об инициативах, с которыми Россия планирует выступить в год своего председательства в БРИКС. Силуанов отметил, что финансовые технологии шагнули далеко вперед, предоставляют широкий круг инструментов, в том числе и для формирования инновационной платежно-расчетной инфраструктуры. Платежи в ней могут проводиться значительно быстрее и дешевле, для стран БРИКС это будет современный вариант платежей и расчетов во внешней торговле, считает министр. "Предлагается создавать платформу, которая бы соединяла финансовые системы ее участников. К примеру, уже работают технологические шлюзы для расчетов в цифровых валютах центральных банков. Мы предлагаем создать систему BRICSBridge, которая на базе институтов БРИКС была бы доступна нашим странам и обеспечивала бы должный уровень равноправия и способствовала бы развитию торговых взаимоотношений... Мы готовы начинать (тестировать - ред.) со странами, которые изъявят такое желание. Возможно, с Китаем, возможно, и с соседями по ЕАЭС, со странами Персидского залива", - добавил он. Как указал Силуанов, первое, что нужно здесь сделать – это создать соединение для действующих систем цифровых валют центральных банков, которые уже есть в ряде стран. Также нужно соединить национальные системы передачи финансовых сообщений. "Специалисты оценивают, что в тестовых режимах это возможно в течение года, задача - запустить пилот, возможно, в рамках двухсторонних отношений", - заключил он.
https://ria.ru/20240226/briks-1929452044.html
россия
китай
персидский залив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878329987_349:0:3081:2048_1920x0_80_0_0_d1da466db9d06df4613a21466644fb5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, китай, персидский залив, антон силуанов, брикс, евразийский экономический союз, в мире
Технологии, Россия, Китай, Персидский залив, Антон Силуанов, БРИКС, Евразийский экономический союз, В мире
Силуанов рассказал о платежах в цифровых валютах с КНР и ЕАЭС
Силуанов: Россия готова тестировать платежи в цифровых валютах с КНР и ЕАЭС
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Россия будет продвигать вопрос совершенствования расчетно-платежной системы БРИКС, независимой от западной инфраструктуры - например, это могут быть платежи в цифровых валютах; Россия готова тестировать это с Китаем, ЕАЭС и странами Персидского залива, заявил в интервью РИА Новости министр финансов РФ Антон Силуанов.
«
"Повестка, которую мы будем продвигать в рамках нашего председательства – это совершенствование финансовой, расчетно-платежной системы, которая в текущих условиях фрагментации была бы удобной и безопасной для участников торговли внутри БРИКС. Системы вне политики, независимой от западной недружественной инфраструктуры", - прокомментировал он вопрос об инициативах, с которыми Россия планирует выступить в год своего председательства в БРИКС.
Силуанов отметил, что финансовые технологии шагнули далеко вперед, предоставляют широкий круг инструментов, в том числе и для формирования инновационной платежно-расчетной инфраструктуры. Платежи в ней могут проводиться значительно быстрее и дешевле, для стран БРИКС это будет современный вариант платежей и расчетов во внешней торговле, считает министр.
"Предлагается создавать платформу, которая бы соединяла финансовые системы ее участников. К примеру, уже работают технологические шлюзы для расчетов в цифровых валютах центральных банков. Мы предлагаем создать систему BRICSBridge, которая на базе институтов БРИКС была бы доступна нашим странам и обеспечивала бы должный уровень равноправия и способствовала бы развитию торговых взаимоотношений... Мы готовы начинать (тестировать - ред.) со странами, которые изъявят такое желание. Возможно, с Китаем, возможно, и с соседями по ЕАЭС, со странами Персидского залива", - добавил он.
Как указал Силуанов, первое, что нужно здесь сделать – это создать соединение для действующих систем цифровых валют центральных банков, которые уже есть в ряде стран. Также нужно соединить национальные системы передачи финансовых сообщений. "Специалисты оценивают, что в тестовых режимах это возможно в течение года, задача - запустить пилот, возможно, в рамках двухсторонних отношений", - заключил он.
БРИКС вырабатывает стратегию действий в условиях рисков, заявил Силуанов