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Силуанов рассказал о платежах в цифровых валютах с КНР и ЕАЭС

Силуанов рассказал о платежах в цифровых валютах с КНР и ЕАЭС - РИА Новости, 26.02.2024

Силуанов рассказал о платежах в цифровых валютах с КНР и ЕАЭС

Россия будет продвигать вопрос совершенствования расчетно-платежной системы БРИКС, независимой от западной инфраструктуры - например, это могут быть платежи в... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T04:20

2024-02-26T04:20

2024-02-26T04:20

технологии

россия

китай

персидский залив

антон силуанов

брикс

евразийский экономический союз

в мире

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Россия будет продвигать вопрос совершенствования расчетно-платежной системы БРИКС, независимой от западной инфраструктуры - например, это могут быть платежи в цифровых валютах; Россия готова тестировать это с Китаем, ЕАЭС и странами Персидского залива, заявил в интервью РИА Новости министр финансов РФ Антон Силуанов. "Повестка, которую мы будем продвигать в рамках нашего председательства – это совершенствование финансовой, расчетно-платежной системы, которая в текущих условиях фрагментации была бы удобной и безопасной для участников торговли внутри БРИКС. Системы вне политики, независимой от западной недружественной инфраструктуры", - прокомментировал он вопрос об инициативах, с которыми Россия планирует выступить в год своего председательства в БРИКС. Силуанов отметил, что финансовые технологии шагнули далеко вперед, предоставляют широкий круг инструментов, в том числе и для формирования инновационной платежно-расчетной инфраструктуры. Платежи в ней могут проводиться значительно быстрее и дешевле, для стран БРИКС это будет современный вариант платежей и расчетов во внешней торговле, считает министр. "Предлагается создавать платформу, которая бы соединяла финансовые системы ее участников. К примеру, уже работают технологические шлюзы для расчетов в цифровых валютах центральных банков. Мы предлагаем создать систему BRICSBridge, которая на базе институтов БРИКС была бы доступна нашим странам и обеспечивала бы должный уровень равноправия и способствовала бы развитию торговых взаимоотношений... Мы готовы начинать (тестировать - ред.) со странами, которые изъявят такое желание. Возможно, с Китаем, возможно, и с соседями по ЕАЭС, со странами Персидского залива", - добавил он. Как указал Силуанов, первое, что нужно здесь сделать – это создать соединение для действующих систем цифровых валют центральных банков, которые уже есть в ряде стран. Также нужно соединить национальные системы передачи финансовых сообщений. "Специалисты оценивают, что в тестовых режимах это возможно в течение года, задача - запустить пилот, возможно, в рамках двухсторонних отношений", - заключил он.

https://ria.ru/20240226/briks-1929452044.html

россия

китай

персидский залив

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технологии, россия, китай, персидский залив, антон силуанов, брикс, евразийский экономический союз, в мире